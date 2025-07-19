Сегодня 04:10 Голос, знакомый миллионам. Василию Ливанову исполнилось 90 лет 0 0 0 Фото: Kremlin Pool/Global Look Press / www.globallookpress.com Знаменитости

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Редкий голос, который невозможно спутать с другими и взгляд, который останется в памяти навсегда. Обладатель всех этих качеств — всенародно любимый артист Василий Ливанов. В субботу, 19 июля, он отметил свое 90-летие. О поворотах судьбы актера, писателя, режиссера и художника — в материале 360.ru.

Ливанов — потомственный актер и ребенок войны

Василий Ливанов родился в Москве в творческой семье. Его отец, Борис Николаевич, к тому времени уже имел статус народного артиста, играл во МХАТе и много снимался в кино. Мать, Евгения Казимировна, работала художницей. К рождению сына отец подошел со всей обстоятельностью и заранее выбрал ему имя в честь своего друга и коллеги Василия Качалова.

Раннее детство актера пришлось на военные годы. Ливанов даже называл себя ребенком Великой Отечественной войны и часто рассказывал об одном эпизоде во время эвакуации, который навсегда остался в его памяти. «Я плыл семилетним мальчишкой на маленьком пароходе по Волге, а немцы нас бомбили. Один сбросил бомбу, уже улетая, а второй кружил над нашим катером и бомбил дважды. И ни разу не попал», — рассказывал он.

Фото: Russian Look / www.globallookpress.com

В Москву семья вернулась в 1943 году. Ливанов вырос на улице Горького (сейчас Тверская) в самом центре столицы. В послевоенном городе мальчишки сбивались в настоящие стаи, которые иногда устраивали бои стенка на стенку.

Я решил сделать себе оружие: распаял своих солдатиков из свинца, через один конец пропустил ремень для ручки, получился ужасающий кистень. Когда работа была окончена, я внезапно почувствовал дикий страх вместо гордости от того, что я обладаю такой битой. Вдруг я осознал, что теперь могу убить человека. С тех пор внутри родилось чувство огромной ответственности за то, что я делаю. Василий Ливанов

Ответственность молодому артисту привил его дед, положивший начало актерской династии. Он выступал под псевдонимом Извольский и был очень известен. «Дед меня очень любил. От него ко мне прямо волна любви шла, хотя никогда не сюсюкал со мной. Могучий человек, он воспитывал во мне мужской характер и представление об окружающем мире», — подчеркивал Ливанов. По его словам, когда он играл с дедом в шахматы, то постоянно проигрывал, но тот не поддавался, несмотря на слезы внука. Так проходило воспитание характера.

На пути в актерство встал отец

Ливанов прекрасно рисовал и окончил школу при Академии художеств. Он планировал связать свою жизнь с живописью и даже собрался в институт имени Сурикова, но желание сцены пересилило и он подал документы в Щукинское училище.

Фото: РИА «Новости»

Когда об этом узнал отец, то позвонил художественному руководителю Театра Вахтангова Рубену Симонову и попросил устроить сыну настоящий экзамен, чтобы проверить способности, а если он не справится, то выгнать его с позором. Приемная комиссия мучила абитуриента почти два часа, заставляя читать стихи. Юноша справился со всеми заданиями. После выпуска Ливанова зачислили в труппу театра, но за год он не сыграл там ни одной роли и ушел сниматься в кино.

Роль, изменившая жизнь Ливанова

Сниматься в своей картине выпускника Щукинского училища пригласил режиссер Михаил Калатозов. Его имя тогда гремело, благодаря победе фильма «Летят журавли» на Каннском кинофестивале.

Ливанову досталась роль геолога Андрея, который с товарищами в глухой тайге ищет кимберлитовую трубку. Для работы над картиной режиссер вывез группу на берег Енисея. Режиссер заранее предупредил актеров, что озвучки фильма не будет и на экране пойдет запись реальных голосов.

Он заставил нас с Таней Самойловой орать на сорокоградусном морозе и пронизывающем ветру. Сразу после этой сцены мы тяжело заболели, а у меня начисто пропал голос. Врача не было, только медсестра, которая наказала мне молчать. Через две недели я заговорил и не узнал сам себя — это был хрип какого-то старика. Василий Ливанов

Необычный тембр сделал из актера настоящую звезду. Он подчеркивал, что на экране представал в разных образах, но по голосу его узнавали тут же.

Фото: Russian Look / www.globallookpress.com

После он снялся в фильме «Слепой музыкант», где сыграл вместе с отцом. Ливанов настолько вжился в образ, что зрители долго не могли поверить, что он действительно зрячий.

После были роли народовольца Крыльцова в «Воскресении» и Саши Зеленина в «Коллегах», благодаря которым Ливанова признали самым популярным актером года на международном фестивале в Аргентине.

Только сниматься Ливанов не хотел и решил попробовать себя в режиссуре. Но его идею украл друг детства Андрон Кончаловский. Актер рассказывал, что после поездки по суздальским монастырям ему в голову пришла картина об иконописце Андрее Рублеве. Своим замыслом он поделился с другом.

Фото: Russian Look / www.globallookpress.com

«Позже я узнал, что Андрей Тарковский и Андрон Кончаловский втайне от меня написали сценарий фильма „Андрей Рублев“. Мне было очень неприятно. Андрон потом написал мне письмо с извинениями. Понадобилось время, чтобы отношения снова стали нормальными», — рассказывал Ливанов. Тарковского актер так и не простил и даже устроил с ним драку в ресторане Центрального дома литераторов. С режиссером Ливанов с того времени больше не общался.

Путь в мультипликацию

Свое желание стать режиссером Ливанов все же воплотил в жизнь и поступил на курс при Госкино СССР в мастерскую Михаила Ромма. Он окончил их с отличием, представив в качестве дипломной работы мультфильм «Самый, самый, самый», по сказке, которую сам придумал.

Фото: A Round Table Company/Global Look Press / www.globallookpress.com

Музыку к произведению написал еще один друг детства актера — Геннадий Гладков, будущий автор «Пластилиновой вороны».

На студии «Союзмультфильм» Ливанов создал «Бременских музыкантов», выступив не только режиссером, но и мультипликатором. Его голосом говорили Крокодил Гена, Удав из «38 попугаев», Кот из «Котенка по имени Гав», Громозека из «Тайны третьей планеты» и, конечно, Карлсон. Автор мультфильма про живущего на крыше «мужчины в самом расцвете сил» долго не мог найти подходящий голос. Он попробовал многих артистов, и пришел жаловаться Ливанову, который увидев рисунки, предложил себя. Его голос оказался настолько совпадающим с образом Карлсона, что его одобрила даже автор сказки Астрид Линдгрен.

Возвращение Ливанова в кино

Первой ролью Ливанова после возвращения из мультипликации на большой экран стал император Николай I в фильме «Звезда пленительного счастья». После актер предстал перед зрителями в образе рыцаря Бенедиктуса в фильме «Ярославна, королева Франции», который снял Игорь Масленников, уже думавший о будущей серии про Шерлока Холмса.

Фото: Russian Look / www.globallookpress.com

Режиссер искал актера по иллюстрациям первого издания рассказов Конан Дойла, которые сделал художник Сидни Пэджет. О том, что Ливанов идеально попадает в образ заявил оператор Юрий Векслер, пригрозивший уйти с площадки. Актер рассказывал, что отношения с Масленниковым у него не сложились.

Когда мы сами режиссировали и играли какой-то эпизод, по окончании он говорил: «Вы угадали тайный замысел режиссера». Я хохотал — это же надо придумать такую форму, чтобы прикрыть свою некомпетентность Василий Ливанов

Он отмечал, что все же благодарен фильму за то, что он свел его с Виташей (так он называл Виталия Соломина, который сыграл доктора Ватсона).

«Так завязалась наша дружба длиной в жизнь, вплоть до смерти Соломина 27 марта 2002 года. Виташе было всего 60. Он загнал себя, перегрузил», — отмечал актер.

Фото: РИА «Новости»

Он признавался, что именно с подачи партнера по фильму согласился сделать из своей повести «Мой любимый клоун» сначала фильм, а потом и спектакль в Малом театре. В Великобританию советский фильм о Шерлоке Холмсе попал после показа во внеконкурсной программе на кинофестивале в Монте-Карло в 1982 году. Их увидели сотрудники телерадиокомпании «Би-Би-Си», выкупили и показали с субтитрами. Успех оказался настолько велик, что королева Елизавета II присвоила Ливанову почетное звание кавалера Ордена Британской Империи. Но вручила его не сама, а передала через посла Энтони Брендона. Актер произвел впечатление и на дочь Конан Дойла Джейн, которая сказала, что если бы отец увидел такого Шерлока Холмса, то был бы счастлив.

Личная жизнь Василия Ливанова

В первый раз Ливанов женился в 1958 году. Его избранницей стал дочь известного биохимика Алина Энгельгардт. Актер влюбился в нее еще в старших классах школы. Она была старше его на несколько лет, после выпуска успела выйти замуж и даже родить двоих детей.

Только после того, как Ливанов прославился она снова обратила на него внимание. В актере проснулись старые чувства и он увел возлюбленную из семьи. Брак продолжался 12 лет и пара разошлась, даже не смотря на общую дочь Анастасию. Влияние на молодую семью оказали родители, которые не одобрили брак.

Со второй женой Ливанов познакомился на студии «Союзмультфильм». Он вспоминал, что увидел Елену Балабанову в голубой куртке и ультракороткой юбке и тут же пообещал себе, что она станет его женой и у них будет такой же автомобиль, как ее верхняя одежда.

Своей мечтой актер тут же поделился с другом — художником Максимом Жеребчевским, который сначала посмеялся над Ливановым, а когда актер женился и купил машину голубого цвета, то признался, что не ожидал от него такого точного предсказания.

Фото: Anatoly Lomohov/ Russian Look / www.globallookpress.com

У них родились двое сыновей — Борис и Николай. Семья оказалась настолько крепкой, что после 25 лет совместной жизни они обвенчались, чтобы быть вместе и после смерти. Крепкие отношения с супругой помогли Ливанову пережить арест и приговор старшего сына, осужденного в 2009 году за убийство знакомого по неосторожности. Борис Ливанов вышел на свободу по условно-досрочному освобождению и даже успел сняться в фильме отца «Медный всадник России». Сыновья пошли по стопам отца. Борис стал актером и писателем, а Николай художником-мультипликатором. Анастасия работает скульптором. У Василия Ливанова четверо внуков. Его супруга заявила, что день рождения актер отметит по-домашнему, но с гостями. Она отметила, что муж свой возраст пока не ощущает и строит планы на будущее, так как считает, что может сделать еще очень много.