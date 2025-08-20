Сегодня 03:26 Голливудский бунтарь и русский Дон Жуан. Как Кончаловский разбивал сердца красавиц и какой удар нанесла ему судьба 0 0 0 Фото: Bulkin Sergey/news.ru / www.globallookpress.com Знаменитости

Пять жен, семь детей, море любовниц и около сотни фильмов — это все о российском режиссере Андрее Кончаловском, которому 20 августа исполнилось 88 лет. Он снимал фильмы для Голливуда, любил красивых женщин и радовал поклонников талантом как режиссер, сценарист и продюсер. О судьбе мэтра киноиндустрии — в материале 360.ru.

Как Андрей Михалков стал Андроном Кончаловским Андрей Михалков-Кончаловский родился в Москве 20 августа 1937 года. Отец — Сергей Михалков — известный детский писатель, автор двух гимнов, мать — Наталья Кончаловская — писательница и поэтесса. Младший брат — Никита Михалков — знаменитый режиссер. С ранних лет Андрей занимался музыкой, окончил Музыкальное училище при Московской консерватории, несколько лет обучался игре на фортепиано в Московской государственной консерватории. Но музыкальное образование осталось незавершенным, Андрей стал студентом режиссерского факультета ВГИК. В начале карьеры Андрей поменял имя и стал Андроном и взял двойную фамилию — Михалков-Кончаловский, но позже оставил только фамилию матери. По одной из версий — потому что считал ее более талантливой, по другой — двум Михалковым в российском кинематографе тесно. Также ходили слухи, что Андрон поменял фамилию, потому что родственник занимался политикой, а это мешало старшему брату строить карьеру в Голливуде.

Фото: РИА «Новости»

«Первый учитель» и Ася Клячина Во время учебы во ВГИК Андрей Михалков-Кончаловский сыграл несколько эпизодических ролей, а первой режиссерской работой стал курсовой проект «Мальчик и голубь». Через год картина получила приз Московского кинофестиваля. «Когда я начинал, я знал, что такое искусство, как снимать кино, вообще все знал и думал, что я гений. Но чем больше снимал, тем больше менял отношение к тому, что писать и как снимать. И все больше открывалось то, что я не знаю», — признался Кончаловский. Экранизация повести Чингиза Айтматова «Первый учитель» стала первой серьезной работой Кончаловского как режиссера. Лента была номинирована на «Золотого льва» Венецианского кинофестиваля.

Фото: РИА «Новости»

Вторая картина Кончаловского зависла на полках Госкино на 20 лет. Фильм «История Аси Клячиной, которая любила, да не вышла замуж» запретили из-за слишком реалистичной картины советского колхоза. Режиссер позже признавался, что эта картина была «наглостью от незнания», он хотел показать настоящую жизнь, и это напугало «ответственных руководителей». Снятая в 1970 году картина «Дядя Ваня» с Иннокентием Смоктуновским в главной роли получила признание кинокритиков по всему миру и привлекла внимание голливудского режиссера Вуди Аллена, он назвал фильм «кинематографическим совершенством» и лучшим, снятым по пьесе Антона Чехова.

Фото: РИА «Новости»

Голливуд и разочарование в американском кино Первым фильмом, снятым в Голливуде, стала короткометражка «Сломанное вишневое деревце», ее номинировали на «Оскар» в 1983 году. Первым полнометражным фильмом стала картина «Возлюбленные Марии». Одной из самых известных картин режиссера стала лента «Поезд-беглец», в главной роли сыграл Джон Войт, отец Анджелины Джоли. Фильм был номинирован на «Оскар» в трех номинациях: «Лучшая мужская роль», «Лучшая мужская роль второго плана» и «Лучший монтаж». Еще один популярный фильм Кончаловского — комедийный боевик «Танго и Кэш», главные роли в котором сыграли Сильвестр Сталлоне и Курт Рассел. Режиссер покинул проект, успев отснять около 80% материала. Причиной послужили постоянные конфликты на съемочной площадке. Кончаловский признался, что разочаровался в американском кино. «Отсутствие индивидуальности в американском кино очень видно, поэтому мы ценим европейских мастеров. Для нас американское кино — это чистое развлечение. Когда я это понял, мне стало все ясно, и я бежал из Голливуда. Меня выгнали, правда, в конце, потому что я поругался с президентом компании, который по первой профессии был парикмахер, кстати говоря», — рассказывал Кончаловский.

Фото: И. о. президента РФ Владимир Путин (в центре), кинорежиссер Андрей Кончаловский (слева) и главный дирижер и художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев (справа). 2005 год / РИА «Новости»

Возвращение в Россию Кончаловский вернулся в Россию в начале 90-х. Здесь он снял трагикомедию «Курочка Ряба», скандальный фильм «Дом дураков», «Лев зимой», «Чайка», «Глянец». Снятый в 2007 году «Глянец» попал шорт-лист кинопремии «Оскар» на номинацию «Лучший иностранный фильм». Последний фильм Кончаловского — «Дорогие товарищи» — удостоился специального приза жюри 77-го международного кинофестиваля в Венеции и приза «Серебряный Хьюго» за лучшую режиссуру на 56-м Международном кинофестивале в Чикаго.

Фото: РИА «Новости»

Личная жизнь и женщины Андрея Кончаловского Кончаловский был пять раз женат, но помимо официальных браков имел множество дам сердца, он слыл ловеласом — женщин тянуло к умному, харизматичному и самодостаточному мужчине. Ирина Кандит Первая жена Андрея Кончаловского, студентка балетного училища Большого театра. Она была дочерью друга Кончаловского-старшего. Пара поженилась в 1957 году, но спустя два года Ирина ушла к дирижеру Большого театра Альгису Жюрайтису. Жанна Болотова Во время учебы во ВГИК Кончаловский встречался с 18-летней Жанной, однако жениться отказался. Марианна Вертинская Дочь знаменитого певца. Ее младшая сестра, Анастасия, вышла замуж за брата Андрея Никиту Михалкова. Но ветреный Кончаловский не спешил связывать себя узами брака, когда Марианна заговорила о браке, он сбежал.

Фото: Наташа Аринбасарова / РИА «Новости»

Наташа Аринбасарова Казашка из балетного училища стала второй женой Кончаловского. Родители запрещали девушке выходить за него замуж, но вмешался глава республики Динмухамед Кунаев, и свадьба состоялась. В этом браке родился первенец Кончаловского Егор. Маша Мериль Французская актриса стала причиной развода Кончаловского и Аринбасаровой спустя три года брака. Режиссер влюбился и признался Наташе. Пара встречалась урывками — он жил в Москве, она — в Париже. Мериль была беременна от Кончаловского, но из-за недопонимания сделала аборт и вышла замуж за другого. Вивиан Годэ Переводчик-востоковед, третья жена Кончаловского. Они поженились в 1969 году, через год родилась дочь Александра. Елена Коренева Роман с актрисой завязался в 1974 году, он продлился три года.

Фото: Елена Коренева / РИА «Новости»

Ирина Мартынова Четвертая жена Кончаловского, диктор телевидения. Они познакомились в 1987 году, когда Кончаловский приехал в Союз как официальный гость международного кинофестиваля. В этом браке у пары родились две дочери — Наташа и Елена. Ирина Бразговка В 1997 году Кончаловский неожиданно узнал, что у него есть 17-летняя дочь от актрисы Ирины Бразговки. Они познакомились незадолго до его эмиграции в США, Кончаловский не знал о дочери. Он признал Дашу и стал принимать участие в ее судьбе. Вряд ли это полный список любимых женщин Кончаловского, однако они стали важной частью его жизни.

Фото: РИА «Новости»

Встреча Кончаловского с Высоцкой Пятой женой Кончаловского стала юная актриса Юлия Высоцкая. Они познакомились в Сочи на фестивале «Кинотавр-1996». Кончаловскому было 58, Высоцкой — 23. После случайной встречи в лифте гостиницы режиссер пригласил новую пассию в Стамбул. На тот момент оба состояли в браке, Юлия была замужем за своим однокурсником Анатолием Котом. Пара поженилась в 1998 году, Кончаловский привез невесту в загс в простых джинсах, а в 2019 году пара обвенчалась. Юлия родила супругу дочь Марию и сына Петра. Вокруг пары судачили, что муж продвигает жену, а она пользуется его авторитетом и связями. Однако супруги не обращают внимания на сплетни — Юлия стала музой Кончаловского, он ее не раз снимал в своих картинах.

Фото: РИА «Новости»

Трагедия с дочерью Марией В 2013 году жизнь Кончаловского и Высоцкой разделилась на до и после. В Париже режиссер попал в автомобильную аварию. Сам не пострадал, но на заднем сиденье находилась непристегнутая ремнем безопасности 14-летняя Маша. Девочка получила серьезную черепно-мозговую травму и впала в кому. Супруги тщательно оберегают информацию о состоянии здоровья дочери, но вокруг начали активно муссироваться слухи, что пара распалась из-за случившегося. За рулем был Кончаловский, и потенциально Юлия могла обвинить его в случившейся аварии. «Я его хорошо слышу и понимаю. Андрей на меня сильно влияет. Будь рядом другой мужчина, возможно, я бы вела себя иначе. Здесь же нет места бессмысленным упрекам и поиску чувства вины», — уверяла актриса. Мать Высоцкой заявила, что беда только сплотила семью. Слухи о разрыве развеяли сами супруги, обвенчавшись в Троицком соборе Псковского Кремля в январе 2019-го.