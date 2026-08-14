Сегодня 17:18 Голливуд по нему плачет. Юрий Колокольников — русский феномен зарубежной киноиндустрии Фото: Komsomolskaya Pravda / www.globallookpress.com Знаменитости

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Российский актер Юрий Колокольников снова появится в голливудской киноленте: на этот раз коллегами по кадру стали оскароносная актриса Мишель Йео и британский доктор Ватсон из сериала «Шерлок» Мартин Фриман. В каких известных на весь мир фильмах и сериалах снялся Колокольников, почему он отказался вступать в ряды пионеров и как ему удалось стать любимцем режиссеров за океаном — в материале 360.ru.

Биография Юрия Колокольникова Юрий Андреевич Колокольников родился 15 декабря 1980 года в Москве в семье ученого-соционика и журналистки-переводчицы.

Интересно Юрия назвали в честь Юрия Лотмана — известного пушкиниста, культуролога, литературоведа и семиотика. Вместе с ним на филологическом факультете ЛГУ училась бабушка Колокольникова.

В семье был еще один ребенок — старший брат Юрия Федор Колокольников, который стал доктором математических наук и профессором Университета Галифакса в Канаде. Сегодня востребованность Юрия в Голливуде и успешную карьеру его брата в Канаде можно воспринимать как большую удачу, но на самом деле это вполне логично. В 1985 году мать Колокольниковых получила работу на радио в Канаде и переехала вместе с детьми в Торонто. Там Юрий пошел в школу, а несколько позднее с семьей переехал в Монреаль.

Фото: CraSH/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Интересно Юрий Колокольников имеет канадское гражданство.

«Английский у меня свободный, почти как родной. Потому что говорю на нем с пяти лет. Снимаюсь на английском часто, для меня это не проблема», — говорит сам актер. С 10-летнего возраста Юрий летал к отцу в Россию и жил на две страны, параллельно учась и в российской, и в канадской школах. Это даст ему уникальный опыт, который спустя время поможет актеру закрепиться в Голливуде. Юрий всегда был бунтарем по натуре, а иностранный опыт давал ему возможность выбирать. Например, когда в Московской области его собирались посвящать в пионеры, он отказался, заявив, что не разделяет ценности этой организации. В 13 лет Юрий увидел, что старшеклассников набирают в киношколу, но он был для этого слишком юн. Тогда Колокольников сдал экзамены в восьмом классе экстерном, чтобы, будучи девятиклассником, все же попасть в Московскую международную киношколу. Это определило как его будущую профессию, так и его окончательный выбор — он остался с отцом в России.

Фото: РИА «Новости»

Образование и первые роли Юрия Колокольникова Во время учебы в киношколе Колокольников получил свою первую роль — в фильме «Железный занавес» Саввы Кулиша. Правда, пока в эпизоде, однако именно она подтолкнула Юрия к судьбоносному решению — стать актером. В 15 лет юноша снова сдал экзамены экстерном и с первого раза поступил в Щукинское училище.

Интересно Уже на первом курсе Колокольников получил роли в картинах «Ретро вдвоем» Петра Тодоровского и «Зависть богов» Владимира Меньшова.

На третьем курсе он получил одну из главных ролей в фильме «В августе 44-го», где коллегами по кадру стали Евгений Миронов и Владислав Галкин. После окончания «Щуки» Юрий продолжил жить на две страны, часто бывая у матери в Ванкувере. Колокольников не чурался никакой работы: пока подавал резюме и проходил кастинги в Лос-Анджелесе и Нью-Йорке, параллельно работал грузчиком и официантом. Однако в те годы удача улыбнулась ему на родине. В Москве режиссер Кирилл Серебренников пригласил его сыграть роль в сериале «Дневник убийцы» и погрузил Колокольникова в театральный мир: в «Современнике» Юрий играл в спектакле «Сладкоголосая птица юности» в 2002 году.

Интересно На долю Юрия-театрала выпала удача играть на сцене Бориса в «Грозе» и Ромео в «Ромео и Джульетте».

Самые яркие работы Колокольникова в Голливуде «Игра престолов» Одна из самых ярких и заметных ролей Колокольникова на Западе — персонаж Стир — вождь теннов, которых одичалые считали жестокими варварами. Он появляется в четвертом сезоне, когда ключевой участник вселенной «Игры престолов» Джон Сноу вынужден был жить с одичалыми. К слову, Стир будет открыто конфликтовать с выходцем Старков. Работа принесла актеру известность в Голливуде.

Фото: Кинопоиск

«Белый лотос» Еще одно яркое появление Колокольникова в западном кино случилось совсем недавно — в третьем сезоне сериала «Белый лотос». В нем Юрий сыграл русского парня Влада, который был не прочь повеселиться с иностранками на отдыхе в Таиланде, а также провернуть свои криминальные дела. Роль вышла небольшой, но очень заметной и влияющей на весь сюжет проекта. Уровень сериала показал, что Юрия берут не для галочки, а под конкретный типаж, который необходим для раскрытия ключевых персонажей.

Фото: IMAGO/CraSH/imageSPACE / www.globallookpress.com

«Довод» Да-да, это тот самый фильм Кристофера Нолана, где Юрий появился в роли одного из ключевых антагонистов. По экранному времени роль можно считать небольшой, даже эпизодической, однако персонаж Колокольникова создает важное ощущение постоянной угрозы. Работа с именитым режиссером первой величины дала Юрию неоценимый опыт и еще раз доказала, что он может играть не только оголтелых русских в шапках-ушанках, но и справляться с ролями в сложных и концептуальных проектах. «Пойман с поличным» Еще одна свежая работа Юрия — криминальная комедия Даррена Аронофски. Роль эпизодическая, но очень яркая. Как раз здесь он сыграл в хорошем смысле русского парня — представителя мафии из поколения 90-х. «Мастер и Маргарита» Несмотря на то что многие считают недавно вышедшую экранизацию романа Михаила Булгакова российской, снял ее режиссер Михаил Локшин — с русскими корнями, но фактически американец. В проекте Колокольников исполнил роль Фагота, или Коровина.

Фото: Natalya Loginova/Russian Look / www.globallookpress.com

Другие заметные роли Колокольникова за границей Далее просто перечислим участие российского актера в голливудских проектах: «Телохранитель киллера» — помощник и охранник президента Духовича Иван;

«Призрачная шестерка» с Райаном Рейнольдсом — телохранитель Ровача Бааша Зия;

«Американцы» — бывший хоккеист Геннадий Быстров;

«Хантер Киллер» — офицер Дмитрий. Юрий Колокольников в российском кино Юрий не отказывается и от самых разных ролей в русском кино. Вспомним самые заметные проекты: «В августе 44-го» Одна из первых ролей Юрия в кино — и сразу со звездами российского кино. В фильме актер исполнил роль лейтенанта Блинова. Картину сняли по роману Владимира Богомолова «Момент истины». «Герой нашего времени» В телесериале по одноименному романа Михаила Лермонтова 2006 года Юрий исполнил роль юнкера Грушницкого, который стал главным антиподом Григория Печорина — его сыграл Игорь Петренко.

Фото: Natalya Loginova/Russian Look / www.globallookpress.com

«Петровы в гриппе» Фильм Кирилла Серебренникова стал отличной экранизацией романа Алексея Сальникова. В нем Юрий воплотил на экранах обаятельного пьяницу Игоря Артюхина. «Конец света» В комедийном сериале Колокольников стал Сергеем Вельзевульченко, он же Сатана, который предложил главному герою могущество в предстоящем конце света. Персонаж получился и смешным, и пугающим одновременно. «Волшебник Изумрудного города» Роль Дровосека в экранизации «Волшебника Изумрудного города» 2024 года была сложной, так как сковывающий актера костюм мешал ему выдавать качественную актерскую игру. Тем не менее картина собрала в прокате три миллиарда рублей и стала одним из самых кассовых в карьере Юрия проектов. «Мой костюм состоял из множества частей, то есть каждый день меня собирали по частям: отдельно ступни, икры, бедра, основной корпус, руки из трех элементов, потом шлем, на глаза что-то надевали. Эта экипировка еще и по весу была очень тяжелой, невозможно было в ней ни двигаться, ни сидеть. Плюс у моего лица нет мимики, но все равно надо что-то играть», — вспоминал о работе в проекте Колокольников. Он подчеркнул, что эта роль всю жизнь его ждала, потому что из-за высокого роста Юрия со школы называли Дровосеком.

Фото: Кинопоиск

«ВМаяковский» Байопик о Владимире Маяковском был экспериментальным: фильм вобрал в себя элементы кино, театра и репетиционного процесса. Создатели намеренно отказались от линейного повествования. Маяковский Колокольникова получился ярким и несколько странным, что только подчеркнуло индивидуальность поэта. Спорная роль Юрия Колокольникова В 2008 году актер начал заниматься продюсированием. В основном это были комедии. В одной из них он сыграл неоднозначного персонажа. Сюжет фильма «Счастливый конец» незатейлив и до безобразия комичен: стриптизер Паша ведет легкомысленный образ жизни, пока его детородный орган чудесным образом не отделяется от тела и не превращается в самостоятельного человека. Его-то Юрий и сыграл. Рейтинг на «Кинопоиске» — 2,7 из 10 — говорит сам за себя. Однако сам Юрий, похоже, ни разу не пожалел об этой роли, которую сам и спродюсировал: «„Счастливый конец“, где я сыграл половой член, снят в 2007-м, мне было 27 лет — плюс-минус осознанный возраст, в котором я рулил своей карьерой. Я начал понимать, что немного странный, поэтому и член сыграл».

Фото: Кинопоиск