Голливуд по нему плачет. Юрий Колокольников — русский феномен зарубежной киноиндустрии
Российский актер Юрий Колокольников снова появится в голливудской киноленте: на этот раз коллегами по кадру стали оскароносная актриса Мишель Йео и британский доктор Ватсон из сериала «Шерлок» Мартин Фриман. В каких известных на весь мир фильмах и сериалах снялся Колокольников, почему он отказался вступать в ряды пионеров и как ему удалось стать любимцем режиссеров за океаном — в материале 360.ru.
Биография Юрия Колокольникова
Юрий Андреевич Колокольников родился 15 декабря 1980 года в Москве в семье ученого-соционика и журналистки-переводчицы.
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Юрия назвали в честь Юрия Лотмана — известного пушкиниста, культуролога, литературоведа и семиотика. Вместе с ним на филологическом факультете ЛГУ училась бабушка Колокольникова.
В семье был еще один ребенок — старший брат Юрия Федор Колокольников, который стал доктором математических наук и профессором Университета Галифакса в Канаде.
Сегодня востребованность Юрия в Голливуде и успешную карьеру его брата в Канаде можно воспринимать как большую удачу, но на самом деле это вполне логично. В 1985 году мать Колокольниковых получила работу на радио в Канаде и переехала вместе с детьми в Торонто. Там Юрий пошел в школу, а несколько позднее с семьей переехал в Монреаль.
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Юрий Колокольников имеет канадское гражданство.
«Английский у меня свободный, почти как родной. Потому что говорю на нем с пяти лет. Снимаюсь на английском часто, для меня это не проблема», — говорит сам актер.
С 10-летнего возраста Юрий летал к отцу в Россию и жил на две страны, параллельно учась и в российской, и в канадской школах. Это даст ему уникальный опыт, который спустя время поможет актеру закрепиться в Голливуде.
Юрий всегда был бунтарем по натуре, а иностранный опыт давал ему возможность выбирать. Например, когда в Московской области его собирались посвящать в пионеры, он отказался, заявив, что не разделяет ценности этой организации.
В 13 лет Юрий увидел, что старшеклассников набирают в киношколу, но он был для этого слишком юн. Тогда Колокольников сдал экзамены в восьмом классе экстерном, чтобы, будучи девятиклассником, все же попасть в Московскую международную киношколу. Это определило как его будущую профессию, так и его окончательный выбор — он остался с отцом в России.
Образование и первые роли Юрия Колокольникова
Во время учебы в киношколе Колокольников получил свою первую роль — в фильме «Железный занавес» Саввы Кулиша. Правда, пока в эпизоде, однако именно она подтолкнула Юрия к судьбоносному решению — стать актером.
В 15 лет юноша снова сдал экзамены экстерном и с первого раза поступил в Щукинское училище.
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Уже на первом курсе Колокольников получил роли в картинах «Ретро вдвоем» Петра Тодоровского и «Зависть богов» Владимира Меньшова.
На третьем курсе он получил одну из главных ролей в фильме «В августе 44-го», где коллегами по кадру стали Евгений Миронов и Владислав Галкин.
После окончания «Щуки» Юрий продолжил жить на две страны, часто бывая у матери в Ванкувере. Колокольников не чурался никакой работы: пока подавал резюме и проходил кастинги в Лос-Анджелесе и Нью-Йорке, параллельно работал грузчиком и официантом. Однако в те годы удача улыбнулась ему на родине.
В Москве режиссер Кирилл Серебренников пригласил его сыграть роль в сериале «Дневник убийцы» и погрузил Колокольникова в театральный мир: в «Современнике» Юрий играл в спектакле «Сладкоголосая птица юности» в 2002 году.
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На долю Юрия-театрала выпала удача играть на сцене Бориса в «Грозе» и Ромео в «Ромео и Джульетте».
Самые яркие работы Колокольникова в Голливуде
«Игра престолов»
Одна из самых ярких и заметных ролей Колокольникова на Западе — персонаж Стир — вождь теннов, которых одичалые считали жестокими варварами. Он появляется в четвертом сезоне, когда ключевой участник вселенной «Игры престолов» Джон Сноу вынужден был жить с одичалыми. К слову, Стир будет открыто конфликтовать с выходцем Старков.
Работа принесла актеру известность в Голливуде.
«Белый лотос»
Еще одно яркое появление Колокольникова в западном кино случилось совсем недавно — в третьем сезоне сериала «Белый лотос». В нем Юрий сыграл русского парня Влада, который был не прочь повеселиться с иностранками на отдыхе в Таиланде, а также провернуть свои криминальные дела.
Роль вышла небольшой, но очень заметной и влияющей на весь сюжет проекта. Уровень сериала показал, что Юрия берут не для галочки, а под конкретный типаж, который необходим для раскрытия ключевых персонажей.
«Довод»
Да-да, это тот самый фильм Кристофера Нолана, где Юрий появился в роли одного из ключевых антагонистов. По экранному времени роль можно считать небольшой, даже эпизодической, однако персонаж Колокольникова создает важное ощущение постоянной угрозы.
Работа с именитым режиссером первой величины дала Юрию неоценимый опыт и еще раз доказала, что он может играть не только оголтелых русских в шапках-ушанках, но и справляться с ролями в сложных и концептуальных проектах.
«Пойман с поличным»
Еще одна свежая работа Юрия — криминальная комедия Даррена Аронофски. Роль эпизодическая, но очень яркая. Как раз здесь он сыграл в хорошем смысле русского парня — представителя мафии из поколения 90-х.
«Мастер и Маргарита»
Несмотря на то что многие считают недавно вышедшую экранизацию романа Михаила Булгакова российской, снял ее режиссер Михаил Локшин — с русскими корнями, но фактически американец.
В проекте Колокольников исполнил роль Фагота, или Коровина.
Другие заметные роли Колокольникова за границей
Далее просто перечислим участие российского актера в голливудских проектах:
- «Телохранитель киллера» — помощник и охранник президента Духовича Иван;
- «Призрачная шестерка» с Райаном Рейнольдсом — телохранитель Ровача Бааша Зия;
- «Американцы» — бывший хоккеист Геннадий Быстров;
- «Хантер Киллер» — офицер Дмитрий.
Юрий Колокольников в российском кино
Юрий не отказывается и от самых разных ролей в русском кино. Вспомним самые заметные проекты:
«В августе 44-го»
Одна из первых ролей Юрия в кино — и сразу со звездами российского кино. В фильме актер исполнил роль лейтенанта Блинова. Картину сняли по роману Владимира Богомолова «Момент истины».
«Герой нашего времени»
В телесериале по одноименному романа Михаила Лермонтова 2006 года Юрий исполнил роль юнкера Грушницкого, который стал главным антиподом Григория Печорина — его сыграл Игорь Петренко.
«Петровы в гриппе»
Фильм Кирилла Серебренникова стал отличной экранизацией романа Алексея Сальникова. В нем Юрий воплотил на экранах обаятельного пьяницу Игоря Артюхина.
«Конец света»
В комедийном сериале Колокольников стал Сергеем Вельзевульченко, он же Сатана, который предложил главному герою могущество в предстоящем конце света. Персонаж получился и смешным, и пугающим одновременно.
«Волшебник Изумрудного города»
Роль Дровосека в экранизации «Волшебника Изумрудного города» 2024 года была сложной, так как сковывающий актера костюм мешал ему выдавать качественную актерскую игру. Тем не менее картина собрала в прокате три миллиарда рублей и стала одним из самых кассовых в карьере Юрия проектов.
«Мой костюм состоял из множества частей, то есть каждый день меня собирали по частям: отдельно ступни, икры, бедра, основной корпус, руки из трех элементов, потом шлем, на глаза что-то надевали. Эта экипировка еще и по весу была очень тяжелой, невозможно было в ней ни двигаться, ни сидеть. Плюс у моего лица нет мимики, но все равно надо что-то играть», — вспоминал о работе в проекте Колокольников.
Он подчеркнул, что эта роль всю жизнь его ждала, потому что из-за высокого роста Юрия со школы называли Дровосеком.
«ВМаяковский»
Байопик о Владимире Маяковском был экспериментальным: фильм вобрал в себя элементы кино, театра и репетиционного процесса. Создатели намеренно отказались от линейного повествования.
Маяковский Колокольникова получился ярким и несколько странным, что только подчеркнуло индивидуальность поэта.
Спорная роль Юрия Колокольникова
В 2008 году актер начал заниматься продюсированием. В основном это были комедии. В одной из них он сыграл неоднозначного персонажа.
Сюжет фильма «Счастливый конец» незатейлив и до безобразия комичен: стриптизер Паша ведет легкомысленный образ жизни, пока его детородный орган чудесным образом не отделяется от тела и не превращается в самостоятельного человека. Его-то Юрий и сыграл. Рейтинг на «Кинопоиске» — 2,7 из 10 — говорит сам за себя.
Однако сам Юрий, похоже, ни разу не пожалел об этой роли, которую сам и спродюсировал:
«„Счастливый конец“, где я сыграл половой член, снят в 2007-м, мне было 27 лет — плюс-минус осознанный возраст, в котором я рулил своей карьерой. Я начал понимать, что немного странный, поэтому и член сыграл».
Личная жизнь Юрия Колокольникова
Первой избранницей Юрия стала женщина не из театральной или киношной сферы. Надежда Макляровская — экономист и основатель агентства недвижимости в Сохо. Брак продлился с 2001 по 2013 год. У пары родились дочери Таисия и София.
Второй женой «нашего в Голливуде» стала актриса Ксения Раппопорт. Они расстались в 2014 году. Общих детей не имеют. С 2024 года Юрий в счастливом браке с литовской актрисой Вильме Кутавичюте.
Философия Юрия Колокольникова
Несмотря на небольшое количество главных ролей, Юрий остается оптимистом и тружеником. Он пробует себя как на родине, так и за границей, и каждая его роль все масштабнее и ярче, чем предыдущая.
Его философия — идти, несмотря ни на что. Он сам все про себя знает и все равно упорно идет к цели — к главным ролям, признанию, наградам и любви зрителя.
Совсем недавно он написал в своих соцсетях очень важное признание.
«Успех чаще всего приходит к тем, кто умеет долго жить в неопределенности. И не ломается после поражений. Я снимался в сотне фильмов. Но про сколько из них знаете лично вы? Вот именно. Большая часть работы остается незаметной. Большая часть усилий не приносит мгновенного результата. И это нормально. Поэтому, если сейчас кажется, что ничего не происходит, — не сдавайтесь. Терпите. Продолжайте делать свое дело. Да, бывает очень тяжело. Но именно поэтому момент, когда все наконец складывается, ощущается особенно сладко».