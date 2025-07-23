От предателя до патриота. Главные тайны скандалиста Богомолова, которого наградил Путин

Экс-либерал Богомолов превратил собственную свадьбу в похороны и вынес на сцену окровавленный тампон. Ему ломали нос, режиссер поддерживал оппозиционеров, ссорился с Олегом Табаковым и спал с Ксенией Собчак, снимая актрис полностью обнаженными. Как Богомолов назвал СВО, что говорил об эмиграции и почему его все же наградил Владимир Путин — в материале 360.ru.

Бунтарь с пеленок Константин Богомолов рос среди интеллигенции, его родители были известными кинокритиками. Он получил блестящее образование: окончил филфак МГУ, но вместо научной карьеры выбрал бунтарский путь режиссера, поступив в ГИТИС. Уже в студенческие годы Богомолов шокировал наставников смелыми идеями, предвестниками будущих громких провокаций. Даже первые его спектакли привлекли внимание нестандартным подходом, а настоящий успех пришел с постановкой «Много шума из ничего», за которую Богомолов получил театральную премию «Чайка». Богомолов — либерал? В начале 2010-х Богомолов был известен не только постановками, но и гражданской позицией. Режиссер даже присоединился к протестному движению: в 2013 году он открыто поддержал оппозиционного кандидата на выборах мэра Москвы и даже выступил на митинге его сторонников.

Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look / www.globallookpress.com

Тогда артист слыл либеральным интеллектуалом, критиковавшим власть. «Братцы. Пока мы едины — мы непобедимы! Не будем разделяться! Еще будет время повоевать!» — такими словами в социальных сетях Богомолов призывал оппозиционеров выходить на Болотную площадь в 2011 году. В свои 36 лет режиссер считался одним из видных участников протестного движения. Богомолов смело критиковал мэра Москвы Сергея Собянина, требовал пересчета голосов на мэрских выборах и верил, что на политику может влиять и театр. «Все влияет по капле, в том числе копится и недовольство властью. […] И театр — один из факторов, который может повлиять», — говорил артист.

Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look / www.globallookpress.com

Параллельно на сцене он шокировал публику новаторскими приемами. Его постановки вызывали горячие споры, один из первых громких скандалов разразился в 2011 году. Богомолов «кастрировал Шекспира» Тогда Богомолов придумал перенести «Короля Лира» во времена сталинского СССР. В ответ он получил разгромные рецензии. Пресса заявила, что режиссер «кастрировал Шекспира», публицист «Вопросов театра» — журнала, который издает государственный институт искусствознания — назвал свою статью «Голый король». Показал Христа обнаженной актрисой Практически каждый творческий проект Богомолова сопровождался скандалом. В 2013 году он поставил «Идеального мужа» — канву сюжета взял из произведения Оскара Уайлда, но перенес все в современную Россию. Английскую знать режиссер показал бандитами, одновременно показывая на сцене и историю художника, который обязался нарисовать портрет правителя и тем самым обеспечить ему бессмертие. Узнать в таком повороте событий «Портрет Дориана Грея» оказалось нелегко. Сорвать спектакль прямо в год премьеры пытались православные активисты. Возмутила их излишне смелая интерпретация Богомолова, который вывесил над сценой актрису без майки. Она, по его задумке, изображала распятого Иисуса Христа.

Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press / www.globallookpress.com

Богомолов спорит с Табаковым Во многом взлет карьеры Богомолова связан с Олегом Табаковым. Мэтр режиссера очень ценил, первые заметные работы вышли в театре Табакова. Однако в 2013 году Богомолов закусил удила и подал в отставку с поста помощника руководителя МХТ — артисту не понравились правки в его постановку «Братьев Карамазовых». Долго конфликт не продлился. Богомолов примирился с Табаковым и оставался его бессменным помощником до самой его смерти в 2018 году. Либерал понимает жизнь Политическая биография Богомолова богата резкими поворотами. В 2013 году Богомолов агитировал за оппозицию, а в 2018-м неожиданно стал доверенным лицом мэра Сергея Собянина. И не только доверенным лицом, но и настоящим агитатором. Богомолов в своих социальных сетях рассказывал, что считает Сергея Собянина самым достойным кандидатом на пост главы Москвы. Годом спустя Богомолов, правда все еще в интервью оппозиционной прессе, заявил, что видит, как из протестного движения «уходит энергия и талант». С удовольствием говорил он и о своих поездках на форум «Валдай».

Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look / www.globallookpress.com

Вынес на сцену тампон Весной 2021 года Константин Богомолов вызвал бурю негодования своей версией оперы «Кармен» в Пермском театре оперы и балета. Он перенес действие оперы из Испании в Одессу, добавил на сцену рэп-номера и саркастичные современные титры. Но больше всего публику шокировал финал. Вместо традиционной розы Кармен вручила Хозе окровавленный тампон. Этот прием многие сочли глумлением над классикой — посыпались обвинения в «падении культуры» и оскорблении чувств зрителей. Богомолов не стал извиняться. Он выложил видео финальных аплодисментов и подписал: «Назло дуракам выкладываю… дыхание сценического счастья и свободы важнее правил». Измена, разводы и семья До скандального союза с Собчак Богомолов был примерным семьянином. В 2010 году он женился на актрисе Дарье Мороз, познакомившись с ней на репетиции спектакля. В том же году у пары родилась дочь Анна. Брак продлился восемь лет: в 2018-м Дарья и Константин мирно развелись. О причинах не распространялись, но вскоре режиссер появился рядом с Собчак, и все стало очевидно. Ради нового романа были разрушены две семьи.

Фото: РИА «Новости»

Драка с Виторганом Любовный треугольник «Собчак — Виторган — Богомолов» не обошелся без рукоприкладства. 21 января 2019 года Максим Виторган, узнав о связи жены с режиссером, настиг Богомолова у московского кафе. Между мужчинами вспыхнула драка, и разъяренный актер сломал сопернику нос. Фото Богомолова с разбитым лицом быстро разлетелось по интернету, окончательно подтвердив слухи о его романе с Собчак. Вскоре после этого инцидента Ксения официально развелась с Виторганом, а через несколько месяцев стала женой режиссера. Катафалк для Собчак Слухи об их романе начались еще в 2018 году. После разводов Богомолов и Собчак перестали скрывать отношения. Их свадьба 13 сентября 2019 года была обставлена как перформанс: молодожены подъехали в ЗАГС на черном катафалке с надписью «Пока смерть не разлучит нас». Этот готический кортеж вместо лимузина шокировал публику и моментально стал сенсацией.

Фото: Bulkin Sergey/news.ru / www.globallookpress.com

Обвинил элиту во лжи Неизвестно, как сильно повлияла новая супруга на мировоззрение режиссера — очевидно, что Богомолов становился все более консервативным. В 2021 году режиссер опубликовал резонансный манифест «Похищение Европы 2.0». Артист объявил Европу погрязшей в «этическом рейхе» фанатичного феминизма и странных ценностей. В 2023 году он написал статью, где жестко раскритиковал российские элиты. Режиссер обвинил элиту в презрении к народу и в том, что после начала СВО она горюет лишь о потере комфортной жизни, вместо того чтобы «засучить рукава» и трудиться на благо страны, писала газета РБК.

Двадцать четвертого числа февраля месяца потеряли они право, сидя на двух стульях, быть прогрессивными ворами, интеллигентными убийцами, филантропами-коррупционерами, необразованными аристократами, патриотичными предателями <…> Лишились возможности брать деньги одновременно у кровавого режима и у европейских фондов, выкачивать бабло из страны и тратить его на Западе. Константин Богомолов

Реакция Богомолова на СВО Уже 18 июля 2025 года Константин Богомолов прямо высказался о своем отношении к спецоперации. Он указал, что события последних трех лет стали для россиян настоящей удачей.

Думаю, то, что произошло три года назад, радикально поменяло среду, в которой мы живем, и поставило каждого перед необходимостью ответить, а не уйти от ответа. Можно же прожить жизнь и не ответить ни на один вопрос. Это, в определенной степени, удача нашего поколения, что мы находимся в этом историческом периоде, который заставляет нас говорить о сущностном. Константин Богомолов

Через несколько дней, 21 июля, президент России Владимир Путин присвоил Богомолову звание заслуженного деятеля искусств. Звание, как следует из текста указа, присвоено «за вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность».