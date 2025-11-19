Сегодня 00:13 Аристократ с гармонией в душе. Главные фильмы Алексея Баталова 0 0 0 Фото: Boris Kavashkin/Global Look Press / www.globallookpress.com Знаменитости

Любимец миллионов зрителей, народный артист СССР Алексей Баталов до последних лет был склонен к самокритике и признавал, что допустил не одну ошибку. Почему его назвали последним русским аристократом с душевной гармонией и мог ли получивший путевку в жизнь от Анны Ахматовой человек выбрать более приземленную профессию — в материале 360.ru.

Детство и юность Алексея Баталова Баталов родился 20 ноября 1928 года во Владимире в актерской семье. Детство провел в Москве: его мать и отец — Нина Ольшевская и Владимир Баталов — играли во МХАТе. До театра от места, где они жили с сыном, было рукой подать. Родители развелись в 1933-м, и Ольшевская вышла замуж второй раз. Ее избранником стал писатель Виктор Ардов, а в окружении мальчика появились не только артисты, но и цвет литературного общества. В гости к ним заходили Анна Ахматова, Михаил Зощенко, живший по соседству Осип Мандельштам, Борис Пастернак. «Конечно, тогда эти люди были для меня просто дяди и тети; и только много лет спустя я начал осознавать их настоящие места и вспоминать лица», — вспоминал Баталов в своей книге «Судьба и ремесло».

Фото: РИА «Новости»

С началом войны мать вместе с Алексеем и двумя его младшими братьями переехала в Татарстан. В Бугульме она возглавила труппу местного театра, на сцене которого юный Баталов сыграл первые роли и понял, в чем его призвание.

Именно война, эвакуация, судьба, забросившая нас в Бугульму и подарившая мне театр, которым руководила мама, эти изнуренные постоянным напряжением, случайно собравшиеся по обе стороны рампы люди, эти мучительно рождавшиеся спектакли открыли передо мной ту тайную дверь, за которой, точно синяя птица, скрывается вечная сила всякого театра. Алексей Баталов

После окончания Великой Отечественной войны семья вернулась в Москву, Баталов снова пошел в школу и хорошими отметками добыл себе место в ленте «Зоя» режиссера Лео Арнштама о партизанке Зое Космодемьянской.

Фото: РИА «Новости»

Он стал студентом Школы-студии МХАТ, учился в мастерской Сергея Блинникова и Виктора Станицына. Поступил сам, без протекции матери. В 1950-м Алексея призвали в армию. Служил он в Театре Советской армии и в основном выполнял обязанности закулисного рабочего.

Перед возвращением во МХАТ Анна Ахматова, которая была другом семьи, настояла, чтобы Баталов «немного приоделся».

Я отказывался, но она настояла. Горячо поблагодарив и пересчитав деньги, я поехал к комиссионному магазину и купил… подержанную машину. Анна Андреевна, увидев автомобиль, сказала: «Очень хорошо». Алексей Баталов

В театре серьезных ролей у Баталова не было — лишь массовка и выходы. Он надеялся на большее и тайком репетировал пьесу «Ложь на длинных ногах» итальянского драматурга Эдуардо Де Филиппо. До зрителя спектакль так и не дошел.

Фото: Russian Look / www.globallookpress.com

Как началась карьера Баталова в кино Успех ждал Баталова в кино. В 1954 году Иосиф Хейфиц утвердил его в фильм «Большая семья», на роль младшего сына Журбиных. С режиссером актер работал и после — в кинолентах «Дело Румянцева», «Дорогой мой человек», «Дама с собачкой», «День счастья». «Когда Иосиф Ефимович Хейфиц дерзнул попробовать меня на роль Гурова для чеховской „Дамы с собачкой“, в кулуарах студии тотчас взметнулся ураган недоумений, несогласий и разочарований», — делился воспоминаниями Баталов. Мелодрама Михаила Калатозова «Летят журавли», где он сыграл вместе с Татьяной Самойловой, вышла на киноэкраны в 1957 году. Фильм, который превратил Баталова в настоящую знаменитость, получил «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля и стал единственной советской полнометражкой, удостоенной этой премии.

Фото: Russian Look / www.globallookpress.com

Два главных фильма Алексея Баталова Одной из главных в карьере Баталова оказалась роль физика Гусева в фильме «Девять дней одного года» Михаила Ромма, хотя изначально режиссер не хотел с ним работать. «Мне нужен другой актер, более эмоциональный, экспрессивный, а Баталов — он какой-то замороженный внешне», — говорил Ромм.

Вынесенный вердикт Баталова не остановил — наоборот, подхлестнул: на том самом авто, купленном на деньги Ахматовой, он примчался из Симферополя и заявил, что очень хочет сниматься. Благодаря эмоциональности Баталова приняли.

После роли Гусева артиста уже не упускали из виду. Саму ленту в 1962 году по итогам опроса журнала «Советский экран» признали лучшей, как и Баталова. В 1964-м он получил звание заслуженного артиста РСФСР.

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press / www.globallookpress.com

Но самой известной картиной в фильмографии Алексея Баталова стала мелодрама Владимира Меньшова «Москва слезам не верит», в которой он сыграл в 1979 году. Роль слесаря Гоши могла достаться и Виталию Соломину, и Леониду Дьячкову, но режиссера своей убедительностью покорил именно Баталов. «Когда я утверждал его на роль в фильме „Москва слезам не верит“, на меня также смотрели удивленно. Баталов — играть рабочего, что за странность, вы помните, с чего он начинал? „Дело Румянцева“. Ну да, он перешел в другое качество. У него это наполнение, когда он играет интеллигента, там есть какие-то корни земные, чувствуется, когда он играет простого работягу, культура», — рассказывал потом Меньшов в интервью.

Фото: Russian Look / www.globallookpress.com

Страна в Гошу буквально влюбилась, а Баталов фактически потерял возможность спокойно выйти на улицу: настолько был популярен. И признавался, что роль стала любимой.

«Абсолютно осознаю, что, если бы не „Москва слезам не верит“, я бы уже не имел права называться актером. Мне даже страшно вспомнить, как долго я колебался, соглашаться ли на эту роль», — говорил он в книге «Сундук артиста».

За всю историю советского проката «Москва слезам не верит» занимает второе место по посещаемости среди отечественных фильмов — его посмотрели около 90 миллионов зрителей. В 1981 году картину удостоили Государственной премии страны и отметили «Оскаром» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».

Новость о награде Американской академии киноискусств и наук, которую получила кинолента, Меньшов сначала воспринял как шутку. Статуэтку вручили атташе по вопросам культуры посольства в США. Режиссер получил ее в 1988 году, а для Баталова киноработа стала практически завершающей на актерской стезе.

Фото: РИА «Новости»

В 1990-е он снялся в нескольких фильмах — «Досье человека в мерседесе», «Похороны Сталина», «Полтергейст-90» — и остальное время преподавал, вплоть до преклонного возраста, пробовал себя как режиссер, ставил радиопостановки, занимался озвучиванием и выпустил несколько книг.

В 2002 году Баталову вручили «Нику» в номинации «Честь и достоинство», а спустя шесть лет на кинофестивале ВГИКа впервые в истории института — приз «Признание поколения». Артист активно занимался благотворительностью, возглавлял кинематографические советы и фестивали.

Фото: Boris Kavashkin/Global Look Press / www.globallookpress.com

Как Баталов относился к советской власти и новой России Актер Лев Дуров в своей книге называл Баталова сохранившим духовную гармонию аристократом. И это определение о многом говорило. У бабушки и дедушки артиста по материнской линии было дворянское происхождение, в 1937 году их репрессировали. Дед Антон Александрович умер в тюремной больнице, бабушка Нина Васильевна скончалась спустя несколько месяцев после освобождения — в лагере она провела 10 лет. Баталов тяжело переживал их потерю и винил во всем Сталина, называя его бандитом и убийцей. По этой же причине он не состоял в Компартии, поскольку «то государство терпеть не мог».

Фото: РИА «Новости»

К истории новой России актер относился совершенно по-другому и поддерживал знаковые решения государства. В том числе называл разумным возвращение Крыма в состав страны и благодарил президента Владимира Путина.

«Потому что люди-то там всегда были наши. И спасибо за это одному человеку, которому мы обязаны этим. Он абсолютный молодец. <…> Я всеми руками тоже хлопаю, и машу, и кричу: это замечательно!» — подчеркивал Баталов.

Фото: РИА «Новости»

Личная жизнь Алексея Баталова Первой женой актера стала Ирина Ротова. В 1955 году у пары родилась дочь Надежда. Жили супруги в родительской квартире, куда часто заглядывали знаменитости, и чувствовали себя неуютно. «У нас квартира была тесная, туда еще периодически Ахматова приезжала. Он с женой там не мог жить. В Питере ему позже дали коммунальную квартиру. Большего жилья у них не было. Приходилось тесниться там с женой и дочерью. Через несколько лет ему дали отдельную квартиру», — рассказывал младший брат Баталова Михаил. По его словам, особо близки Алексей и Ирина не были и начали отдаляться друг от друга практически с самого начала. Спустя три года после рождения дочери Баталов развелся. Расставание далось тяжело, отношения с ребенком актер тоже наладить не сумел и считал себя плохим отцом.

Фото: Natalya Loginova/Russian Look / www.globallookpress.com

Циркачка Гитана Леонтенко подарила Баталову счастье и стала его второй женой. Встретились они в цирке, где девушка выступала с акробатическими номерами, и влюбились друг в друга с первого взгляда. Но сошлись только через четыре года — на момент знакомства с Леонтенко артист еще был женат на Ирине. В 1968-м Алексей стал отцом во второй раз: Гитана тоже подарила ему дочь Марию. Во время родов ребенок получил травму. Странности в поведении девочки заметили не сразу, но в итоге врачи вынесли неутешительный вердикт: ДЦП.

Гитана поехала рожать в один из лучших роддомов Москвы. Так нам сказали. Но почему-то в этом лучшем роддоме врач по непонятной причине в ночь, когда должны были состояться роды, отпустила хирургическую сестру. Без нее операцию кесарева сечения провести было невозможно. В результате абсолютно здоровую девочку превратили в инвалида. Алексей Баталов

Баталов сделал все возможное, чтобы она нашла место в жизни. Благодаря поддержке обоих родителей Мария стала сценаристом и писательницей. «Машка — главнокомандующий в нашем доме. Все у нас подстроено под нее. Она очень упертая, целеустремленная, так что да, мы подчиняемся», — рассказывал актер о дочери. Незадолго до смерти Баталов завещал Марии все состояние: он не раз говорил, что хочет оставить все нажитое той, что стала для артиста главной радостью.

Фото: РИА «Новости»

У Баталова начались трудности со здоровьем: проблемы с сосудами усугубило его пристрастие к курению. Однажды у артиста закружилась голова, он упал, сломал шейку бедра и лег в больницу на операцию. С постели он уже не встал. В июне 2017 года умер во сне из-за остановки сердца. В последние дни рядом были супруга и дочь. За день до кончины артист причастился. Траурную церемонию провели в Центральном доме кино, похоронили актера на Преображенском кладбище.

Фото: РИА «Новости»

Скандалы вокруг семьи и наследства Баталова Последние годы жизни артиста омрачил дачный скандал: на участке Баталова в ДСК «Мичуринец» ювелир Вадим Эльгарт построил баню и отказывался ее сносить. Тяжба тянулась очень долго, а справедливость удалось восстановить только после смерти Баталова. Сноса постройки его наследница и вдова добились в 2018-м.

В любви и верности Алексея Баталова жене, с которой он был вместе полвека, не сомневался никто. В 2021 году СМИ приписали ему биологическое отцовство Марии Голубкиной. И сама артистка, и ее мать эту информацию опровергли.

Но проблемы, как оказалось, только начались. Все наследство присвоили Наталья Дрожжина и Михаил Цивин: они обманом получили от Гитаны ﻿Леонтенко генеральную доверенность, когда якобы помогали управлять фондом Баталова. Документ дал им право на любые финансовые сделки и манипуляции с банковскими счетами.

Фото: РИА «Новости»

Вдова Баталова рассказывала, что она и дочь потеряли не только деньги, но и долю в четырехкомнатной квартире, мастерскую и еще два объекта недвижимости. С лицевого счета Марии пропало более 100 тысяч долларов. Цивин и Дрожжина стали фигурантами уголовного дела и в итоге получили реальные сроки. А суд встал на сторону родственников Баталова и все сделки с недвижимостью отменил.