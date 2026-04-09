09 апреля 2026 00:36 «Главное, чтобы эмоции лились водопадом». Чем живет и о чем мечтает Бари Алибасов

В свои 78 лет Бари Алибасов полон жизни и энергии и работает активнее многих молодых коллег. Отшучивается, что трудится в основном ради денег, но стоит ему заговорить о музыке, глаза загораются: «Музыка — это все, она создает планету». Известный музыкант, композитор и продюсер в интервью ведущему 360.ru Максиму Беспалову рассказал, как себя чувствует, над чем трудится, как смотрит на современный шоу-бизнес, жизнь и любовь.

Одобрил песню в два часа ночи

В 1960-х Алибасов создал группу «Интеграл». Недавно Бари Алибасов запустил новую группу «Интеграл» в новом составе. Репертуар полностью оригинальный, автор песен и композитор — Виктор Кинн. Первый мини-альбом, «Время делает круг», вышел в конце февраля, в конце апреля должен выйти второй — «Рыжая». Алибасов и Кинн характеризуют свой стиль как «поп-рок элегант»: мягкий мелодичный рок, светлый, интересный, понятный и грамотно сделанный.

Фото: 360.ru

Виктор Кинн признается: песня выходит, только если ее принял Бари (он не любит, когда его называют по отчеству). А критик он очень строгий. «Бывает и так: „Пошли вон с этой песней как можно дальше“. Гигантский материал надо слушать, смотреть, обрабатывать. Это трудная работа. Зритель приходит, ему хорошо, поют, ля-ля. А нам-то, чтобы выпустить это и сделать интересным зрителю, приходится пахать, пахать», — с улыбкой пояснил Алибасов. Песня «Рыжая», уже полюбившаяся многим, поначалу ему не понравилась: «Я сказал [Кинну]: положи и иди домой, на этот раз ты денег не получишь». Но, несколько раз внимательно переслушав, в два часа ночи перезвонил и сказал только: «Хорошо».

Фото: 360.ru

Похоже, у Кинна поздний звонок не вызвал ничего кроме гордости. «Его „хорошо“ — это показатель», — сияя, заметил он.

Главное — реакция зрителей

На замечание о том, что «Интегралу» в этом году исполняется 60 лет, Алибасов отреагировал удивленно: «Да? Я не знал». И таким образом, по сути, опроверг мелькавший во многих СМИ тезис о том, что возродил «Интеграл» именно к 60-летию старой группы.

Мы кушать хотим. Много-много денег заработать. Для этого надо пахать, пахать и пахать. Мы уже зарабатываем. Старый [репертуар] не забудем, его любит публика. Мы поем по-разному, и это было всегда. Бесконечные направления, стили. Бари Алибасов

Об «Интеграле» Алибасов говорит с отеческой гордостью. По его словам, это единственный в мире коллектив, который был и на Северном, и на Южном полюсах. «Были, пили, танцевали для людей. Люди не дураки, они хотят видеть что-то такое, что им даст красивую новую жизнь. Вот они и приглашают нас», — резюмирует он.

Фото: 360.ru

Деньги зарабатывать получается («Ну, а как же!»), но главная оценка для Алибасова — не вырученные средства, а счастливые лица зрителей. «Нам важно, чтобы публика была необыкновенно удивленной, довольной после концерта и говорила: хотим еще раз, будем еще раз, будем бесконечно ходить на ваши концерты», — заметил он. Всем нравиться невозможно, «но очень хочется», шутливо добавил Алибасов.

Стать народным артистом СССР ему никогда не хотелось, хотя те, кто присуждают такие звания, регулярно бывают у него в гостях.

Мне нравятся зрители. Я выхожу на сцену, и публика рыдает, смеется, на ушах стоит. Мне больше ничего не надо. Надо, чтобы то, что делаю я, веселило людей, а иногда чтобы они плакали. Они говорят: «Спасибо, мы так порыдали над этой песней». Главное, чтобы эмоции лились водопадом. Бари Алибасов

Еще одна группа, созданная Бари Алибасовым и прославившаяся на весь СССР, — «На-На». По словам основателя, коллектив до сих пор много трудится и хорошо зарабатывает («Доходы абсолютно такие же, как раньше, только чуть больше»). Алибасов отзывается о музыкантах с восхищением. «На-На — это уникальный музыкальный коллектив. Они очень много работают, у них очень много разных программ. Ко мне они не то что заезжают, они тут живут практически. Регулярно здесь бывают. Мы же репетируем, создаем новый репертуар бесконечно», — отметил он. В ответ на вопрос, какая у него любимая песня «На-На», Алибасов снова отшутился: «Надо посмотреть по цене». Охотнее всего он говорит о музыке. Утверждает, что «музыка нас связала» — очень точное выражение: она действительно объединяет, «учит видеть планету, делает эту планету живой».

Мы не ценим, не понимаем, что такое музыка на этом уровне, просто песня нравится. Но музыка — все. Она создает планету Земля. «Я отсидел за то, что мяса недовесил» — тоже чья-то история, положенная на музыку. Музыка — то, что заставляет тебя жить другой жизнью. Не просто сидеть дома, ребеночка воспитывать, пряники лепить. Бари Алибасов

О современном шоу-бизнесе музыкант и продюсер отзывается с уважением. Отмечает, что все его представители много работают, каждый по-своему, и старается никого не критиковать.

Он говорит: «Никогда не осуждай коллег, не бросай комья грязи в тех, кто с тобой на одной сцене. Каждый в меру сил и способностей делает свое дело. Кому-то повезло, кому-то не очень. Но все, кто находится на сцене, пашут. Для того чтобы кого-то оценить, подумай, можешь ли сделать лучше или как минимум так же». Виктор Кинн композитор, автор песен

По словам Алибасова, раньше он каждый день встречался с Филиппом Киркоровым, но теперь каждый из них живет своей жизнью — похоже, они уже сыграли свою роль в жизни друг друга. А Бари Алибасов живет только настоящим, — да еще утверждает, что все впереди. «Все меняется в музыкальной индустрии, и надо понимать, в каком все состоянии. Можно жить прошлым, а можно — новым, тем, что только будет еще. В этом суть музыкального успеха. Либо ты спел один раз и там остался навсегда, либо поешь и поешь и каждый раз удивляешь», — рассуждает он.

«Жена меня кормит молоком»

Несколько лет назад Алибасов в очередной раз женился. Его избранницей стала медсестра Елена Калинина, которая теперь по его настоянию взяла его фамилию. «Бари настаивал, ругался», — с улыбкой вспомнила она, выйдя к журналистам.

Фото: 360.ru

Они обнялись и поцеловались, не стесняясь присутствующих, и оба сияли. И ворковали так, будто были вдвоем: «Скажи, ты меня любишь?» — «Да!» — «Сильно? Как надо?» — «Да!» — «И я. Люблю нежно, тепло». «Только ей не говорите. Я по-прежнему ее люблю. Потому что она меня кормит молоком!» — признался Алибасов позже (молоко — его любимый напиток). При этом он уверен, что любовь — явление временное: «А ты что, всю жизнь одну и ту же любил? Одно и то же?». На вопрос о самочувствии Алибасов ответил лаконично: «Чувствую себя как человек. Пока сил хватает». О том, счастлив ли он, ответил, что «несчастливые все умирают». А местом в мире, где хотел бы оказаться больше всего, назвал дом. Похоже, он действительно счастлив там, где находится сейчас.