Главная «мымра» советского кино. Алиса Фрейндлих и ее вечный «служебный роман»

Алиса Фрейндлих стала воплощением настоящей женской силы и таланта, чем нередко вызывала зависть у своих мужей. Детство под звуки сирен в блокадном Ленинграде выработало в ней внутреннюю стойкость, которой она всегда поражала коллег. Великой актрисе исполнился уже 91 год, но она до сих пор выходит на сцену и собирает полные залы.

Детство во время блокады

Имя Алиса для новорожденной дочери выбрали отец и бабушка. Они настаивали, что ребенок не должен забывать о принадлежности к немецкой династии, которая перебралась в Россию еще в XVIII веке. Мать будущей актрисы согласилась, но потребовала, чтобы в метрике девочку записали русской. Родители будущей актрисы работали театральными артистами, поэтому уже в три года она представляла себя на сцене и разыгрывала целые постановки со своими куклами в комнате коммунальной квартиры, расположенной недалеко от Исаакиевского собора. Перед началом Великой Отечественной войны родители развелись. Отец уехал с гастролями в Ташкент, поэтому в первый класс Алису провожали мама и бабушка. Через неделю учебы Ленинград оказался в блокаде. Расположенная прямо в центре города школа постоянно находилась под массированными обстрелами, но учеба не останавливалась. «Главное впечатление моего детства — война, блокада. Хорошо помню, как напряженно смотрела на часы: когда же стрелка наконец дойдет до нужного деления и можно будет съесть крохотную дольку от пайки хлеба? Такой жесткий режим устроила нам бабушка — и потому мы выжили», — рассказывала Фрейндлих.

Фото: Кадр из фильма «Анна и командор» (режиссер Евгений Хринюк, 1976) / РИА «Новости»

После окончания школы она в поступила в Ленинградский театральный институт имени Островского в мастерскую Бориса Зона, который сразу разглядел в хрупкой студентке будущую звезду и всячески ее опекал. Из-за немецкой фамилии талантливую девушку отчислили бы из учебного заведения, если бы не ее учитель. «Если кто-то посмеет коснуться моих студентов — я тут же уйду из института», — пригрозил он и от Фрейндлих быстро отстали. Она вспоминала, что Зон воспитывал в ней острохарактерную актрису и даже не представлял, как она может раскрыться в драматических ролях.

Путь на сцену через хулиганские роли

После получения диплома Фрейндлих попала в труппу Ленинградского драматического театра имени Комиссаржевской, который стал для молодой актрисы хорошей площадкой для наработки опыта. Сначала Фрейндлих ставили в массовку, а после доверили роль мальчиков и хулиганов. Там же произошло ее знакомство с режиссером Игорем Владимировым, который поставил спектакль «Время любить». Когда он возглавил Ленинградский академический театр имени Ленсовета, Фрейндлих перешла туда. Владимиров перестроил весь репертуар, сделав ее ведущей актрисой.

Фото: РИА «Новости»

Их тандем был не только творческим, но и семейным. Но о личной жизни Фрейндлих немного позже. Пока же она переживала пик театральной карьеры, представая перед зрителем в разных ролях и образах, но работы актрисы видели только жители Ленинграда и побывавшие в театре туристы. Владимиров запретил членам своей труппы сниматься в кино, что лишило Фрейндлих многих ролей, в которых она могла появиться на экране.

Как Алиса Фрейндлих попала в кино

В кино актриса дебютировала еще во время учебы, сыграв в массовках картин

«Неоконченная повесть» и «Таланты и поклонники». Полноценные роли в фильмах «Повесть о молодоженах» и «Город зажигает огни» Фрейндлих исполнила во время работы в Театре имени Комиссаржевской. После этого начался перерыв почти на 20 лет. Режиссер Эльдар Рязанов, увидев Фрейндлих на сцене, загорелся снять ее в своем фильме. Он вспоминал, что сначала пригласил актрису в «Гусарскую балладу», рассчитывая на ее опыт в исполнении мальчишеских ролей, но Фрейндлих оказалась слишком женственной для переодетой в корнета девушки. После этого Рязанов написал сценарий для фильма «Зигзаг удачи», прописывая роль старой девы Алевтины специально для Фрейндлих, однако к началу съемок актриса оказалась на шестом месяце беременности.

Фото: РИА «Новости»

Еще одной неудачей стала пьеса «Ирония судьбы, или С легким паром!». Рязанов вместе со сценаристом Эмилем Брагинским лично приехали в Театр Ленсовета и отдали пьесу, взяв с руководства обещание, что роль Нади достанется Фрейндлих. Только перед самой премьерой авторы узнали, что ее на эту роль не утвердили. Рязанов даже не поехал на премьеру спектакля, а в картине в итоге снял Барбару Брыльску. Только в 1977 году дуэт кинорежиссера и актрисы наконец-то совпал. Рязанов предложил Фрейндлих роль в фильме по своей пьесе «Сослуживцы», она тут же согласилась. Чтобы не нервировать мужа, Фрейндлих каждую ночь ездила на поезде из Ленинграда в Москву и обратно. Фильм «Служебный роман» принес актрисе всесоюзную славу. Она получала множество писем от женщин, которые рассказывали, что сделали такую же прическу и купили платье, чтобы привести себя в порядок. Исполненные Фрейндлих песни «У природы нет плохой погоды» и «Моей душе покоя нет» стали народными. «Я всегда понимала, что некрасива. А для того чтобы играть те роли, к которым предрасположено мое нутро, мне надо было преодолеть отношение к себе как к гадкому утенку. Это не значит, что я сделала себя красивее. Но я приучила людей к своей некрасивости», — говорила Фрейндлих.

Фото: Russian Look / www.globallookpress.com

После триумфа «Служебного романа» она решилась еще на одну крупную роль в кино и появилась в образе королевы Анны в мюзикле Георгия Юнгвальд-Хилькевича «Д’Артаньян и три мушкетера». «Мы с режиссером хотели сделать абсолютно земную женщину, мимо которой ничто не прошло — ни любовь, ни ревность, ни страх, ни торжество победы. Ей свойственны все эмоции и все слабости человеческие. Да, королева! Но за внешней этической сеткой скрывается живой человек». — рассказывала актриса. Еще одной важной работой Фрейндлих в кино стала роль в «Сталкере». Режиссер Андрей Тарковский, зная об отношении мужа актрисы к кино, передал ей записку с приглашением сняться в фильме. Сама роль была небольшая: несколько сцен в начале и монолог в самом конце, который Фрейндлих произнесла сама. Эта речь была полностью ее импровизацией, такова была задумка режиссера. Актриса рассказывала, что сцену, где она устраивала истерику собравшемуся в Зону мужу, переснимали столько раз, что она чуть не потеряла сознание.

Личная жизнь Алисы Фрейндлих

Свой первый брак Фрейндлих называла «черновиком». Это неудивительно, ведь она вышла замуж во время учебы в театральном институте за однокурсника Владимира Карасева. Они развелись сразу после выпуска. Фрейндлих рассказывала, что в своего второго мужа Игоря Владимирова она влюбилась, как только его увидела, но призналась в своих чувствах не сразу. Ее избранник еще состоял в браке с актрисой Зинаидой Шарко. «Я влюбилась на расстоянии. Тайно. И два года мы так работали», — рассказывала Фрейндлих.

Фото: РИА «Новости»

Владимиров старше ее на 16 лет. Он покорил актрису чувством юмора и талантом. Он поженились только в 1964 году. Для режиссера это был уже третий брак. Семейный тандем на долгие годы определил судьбу и репертуар Театра имени Ленсовета. «Мне было интересно — я жадно, как губка, впитывала все что он знал, умел, мог, чем был богат. И я не боялась выходить за него замуж, потому что мне все в нем было интересно, мне было чему у него поучиться», — говорила Фрейндлих о втором муже. Она отмечала, что Театр Ленсовета стал для них не просто домом и общей работой, а дорогим ребенком, которого они растили вместе со своей любовью к искусству. В 1968 году у пары родилась дочь Варвара. Единственное, чего не учла актриса, что муж оказался слишком завистлив к ее славе. Творческую ревность он начал заливать алкоголем, а потом и вовсе ударился в измены. «Муж превратил театр в собственный бордель и думал, что я все стерплю! Приглашал артисточек и прочих не для работы, а для собственной забавы», — рассказывала Фрейндлих. Последней каплей стала статья в газете, посвященная присвоению звания народной артистки. Материал под заголовком «Театр одного актера» взбесил Владимирова настолько, что Фрейндлих подала на развод. Но еще два года после расторжения брака бывшие супруги работали на одной сцене.

Фото: Aleksandr Sternin/Russian Look / www.globallookpress.com

«Владимиров болезненно воспринимал мои успехи в кино, потом стал сниматься сам. После развода мы еще какое-то время работали вместе, понимая на репетициях друг друга с полуслова, но в 1983 году я ушла в БДТ», — рассказывала Фрейндлих. Вырвавшись из объятий Владимирова, актриса начала сниматься в кино. Она работала в драмах «Опасный возраст», «Успех», «Будни и праздники Серафимы Глюкиной». Лучшей ролью Фрейндлих в тот период стал образ Ларисы Огудаловой в фильме «Жестокий романс». Актриса вышла замуж в третий раз за художника Юрия Соловья. Фрейндлих прожила с ним 14 лет, но снова столкнулась с тем, что ее славе завидуют. Кроме того, нового супруга не приняла дочь Варвара. «Мне с Юрой было хорошо, хотя он, как никто другой из моих мужей, ревновал меня к профессии. Предложил мне уехать в Германию, у него там появилась работа. Я отказалась, и мы расстались, — признавалась Фрейндлих. Актриса отмечала, что только оставшись одна поняла, как ей хорошо. По ее словам, теперь это ее любимое состояние. «Мужчина рядом мне больше не нужен. Когда что-то ломается. я вызываю слесаря» — говорила Фрейндлих.

Алиса Фрейндлих сегодня

Почтенный возраст не помешал Алисе Фрейндлих продолжить выступать на сцене. В 2024 году во время празднования 90-летнего юбилея она говорила, что уже пять лет пытается запретить себе работать, но не может справиться.

Фото: Lantyukhov Sergey/news.ru / www.globallookpress.com

«Трудно остановиться, когда есть влюбленность в профессию и притягательность жизни на сцене, эта подпитка энергией зала, она необходима, как вдох и выдох. Неприлично в 90 лет заниматься лицедейством. Я это сознаю, что никак не могу расстаться с этой энергетической подпиткой», — рассказывала актриса перед выходом на сцену в спектакле «Лето одного года».

Интерес к спектаклю настолько велик, что Большой драматический театр вынужденно ввел именные билеты, чтобы они не попали к перекупщикам. Фрейндлих подчеркивала, что именно творческая активность стала секретом ее долголетия. Она отметила, что пожилым людям нельзя замыкаться к себе, а нужно общаться с молодежью. В 2022 году актриса снялась в фильме «Родители строгого режима», режиссером которого стал ее внук — Никита Владимиров. Останавливаться на этом Фрейндлих не планирует. Она не исключила, что еще может появиться на киноэкране, а пока продолжает выходить на сцену БДТ и выступать с творческим вечерами в Театре Ленсовета.