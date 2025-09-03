Герои «голой вечеринки» вдохновили детей на «хиппятник»: кто ответит за ЛГБТ-сходку в Москве
Поплавская: на «хиппятнике» в Царицыне пропагандировали ЛГБТ
Подростки устроили скандальный фестиваль в парке в Царицыне. Собравшиеся пропагандировали ЛГБТ*, целовались, а рядом скакали квадроберы. Актриса Яна Поплавская назвала происходящее второй «голой вечеринкой», но только для несовершеннолетних.
«На этих блевотных видео — последствия вседозволенности, которую пропагандируют престарелые лолиты. Это же и есть аудитория ее концертов — молодежь, которая хочет фриков, хабальства, трэшатины и одобрения ЛГБТ*», — написала звезда, опубликовав в своем Telegram-канале кадры с фестиваля.
На роликах видно, как подростки с цветными волосами в ярких костюмах веселятся, танцуют и целуются. Там же тусуются квадроберы, передвигаясь, как водится, на четвереньках. Макияж некоторых детей при этом отсылает к какой-то дьявольской тематике.
По мнению Поплавской, такое поведение современной молодежи обусловлено ситуацией в соцсетях, на концертах и ТВ. Они видят полуголых артистов с провокационными песнями и хотят повторять за кумирами.
Также звезда напомнила, что в России скоро снова появится рэпер Моргенштерн** и артисты, участвующие в «голой» вечеринке. По мнению знаменитости, все гости скандального мероприятия ведущей Анастасии Ивлеевой теперь «чувствуют себя непобежденными героями».
«Все это не причина, но следствие „хиппятника“ в парке Царицыно. Ну, а чего тогда требовать от этих бездельников, если им показали такой пример?» — задалась вопросом Поплавская.
«Хиппятник» возмутил не только Поплавскую. Председатель общественной организации «Зов народа» Сергей Зайцев уже потребовал провести проверку после этого «праздника». В беседе с News.ru он отметил, что направил обращение в МВД и Следком.
«То, что произошло 1 сентября в парке Царицыно, — это сборище маргиналов и дегроидов. Кто дал добро на проведение подобного мероприятия в таком месте?» — возмутился Зайцев.
Глава движения выразил уверенность, что ответственных за мероприятие нужно наказать. Подобные фестивали недопустимы на территории России, заключил общественник.
*ЛГБТ — запрещенная в России экстремистская организация
**Признан в России иностранным агентом.