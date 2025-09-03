Герои «голой вечеринки» вдохновили детей на «хиппятник»: кто ответит за ЛГБТ-сходку в Москве

Подростки устроили скандальный фестиваль в парке в Царицыне. Собравшиеся пропагандировали ЛГБТ*, целовались, а рядом скакали квадроберы. Актриса Яна Поплавская назвала происходящее второй «голой вечеринкой», но только для несовершеннолетних.

«На этих блевотных видео — последствия вседозволенности, которую пропагандируют престарелые лолиты. Это же и есть аудитория ее концертов — молодежь, которая хочет фриков, хабальства, трэшатины и одобрения ЛГБТ*», — написала звезда, опубликовав в своем Telegram-канале кадры с фестиваля.

На роликах видно, как подростки с цветными волосами в ярких костюмах веселятся, танцуют и целуются. Там же тусуются квадроберы, передвигаясь, как водится, на четвереньках. Макияж некоторых детей при этом отсылает к какой-то дьявольской тематике.

По мнению Поплавской, такое поведение современной молодежи обусловлено ситуацией в соцсетях, на концертах и ТВ. Они видят полуголых артистов с провокационными песнями и хотят повторять за кумирами.