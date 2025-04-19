Сегодня 05:53 «Маленький артист» с большим талантом. Почему гений советской комедии Сергей Филиппов умер в нищете и одиночестве 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Знаменитости

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Ровно 35 лет назад, 19 апреля 1990 года, ушел из жизни Сергей Филиппов — виртуоз комедийного жанра, чьи роли стали классикой советского кино. Его герои — от неуклюжего проходимца Кисы Воробьянинова до эксцентричного шведского посла — стали народными любимцами, но за актерской славой скрывалась жизнь, полная драматических поворотов. Как хулиган из Саратова покорил балет, а затем и кинематограф, и почему блистательный актер умер в нищете и одиночестве — в материале 360.ru.

Юный химик Филиппов Сергей Филиппов появился на свет 24 июня 1912 года в Саратове, в семье, далекой от мира искусства. Его отец, простой слесарь, обладал, по рассказам, недюжинной физической силой — современники вспоминали, как он легко гнул подковы голыми руками, вызывая восхищение соседей. Мать, скромная портниха, с ранних лет прививала сыну любовь к аккуратности и труду, но мальчик проявлял совершенно иные качества характера.

Фото: РИА «Новости»

Детство будущего актера было наполнено хулиганскими выходками — он постоянно попадал в истории, которые позже стали частью его актерского фольклора. Самый известный случай произошел на уроке химии: оставшись без присмотра учителя, юный Сергей устроил настоящий химический эксперимент, смешав реактивы так, что едкий дым заполнил все школьные коридоры. Этот «подвиг» стоил ему исключения из школы и заставил родителей срочно искать для сына хоть какое-то занятие. Они пытались пристроить его учеником и к пекарю, и к токарю, и к плотнику, но везде неусидчивый подросток быстро терял интерес. Короткие юбки и ноги балерин Поворотным моментом стал случайный взгляд в окно балетной студии, где Филиппов впервые увидел девушек в коротких юбках, грациозно выполнявших сложные па. Именно тогда, заинтересовавшись ногами девушек, он понял, что хочет связать свою жизнь с танцами.

Фото: РИА «Новости»

Талантливого юношу быстро заметили педагоги местной балетной студии. Его природная пластичность, редкая для парня физическая гибкость и удивительная способность схватывать движения на лету делали его идеальным кандидатом для профессиональной карьеры. Покорение столицы В 1929 году, по настоятельному совету преподавателей, он отправился покорять Москву, мечтая поступить в престижное балетное училище при Большом театре. Однако опоздав на вступительные экзамены, Филиппов все же не сдался, а отправился в Ленинград, где буквально накануне открылся эстрадно-цирковой техникум. Его приняли с первого раза, увидев в долговязом пареньке с выразительным лицом огромный потенциал. Преподаватели техникума, среди которых были настоящие звезды советской эстрады, сразу выделили Филиппова из общей массы студентов. После окончания учебы в 1933 году он выбрал труппу Театра оперы и балета, где, как ему тогда казалось, его ждала блистательная карьера танцора. Короткая карьера танцора Но карьера балетного танцора, о которой так мечтал Филиппов, оказалась недолгой. Его дебют на профессиональной сцене состоялся в роли кочегара в балете «Красный мак», где он, вопреки всем канонам, как гласит легенда, умудрился рассмешить публику, неожиданно повесив ведро на руку партнера, вместо того, чтобы пробежать с ним по сцене.

Фото: РИА «Новости»

Однако уже во время четвертого спектакля судьба нанесла жестокий удар — посреди выступления Филиппов потерял сознание и рухнул на сцену. Врачи, оказывавшие ему помощь, диагностировали у молодого актера сердечный приступ, вызванный перегрузками и недостатком питания, и настоятельно рекомендовали ему беречь себя, избегать переутомления и пересмотреть свой рацион в сторону увеличения количества еды. «Иначе в следующий раз вы просто умрете», — был строгий вердикт врачей. Для молодого артиста, полного амбиций и творческих планов, это стало настоящей трагедией. От танцев к Театру комедии Но характер Филиппова не позволял ему опускать руки — он быстро нашел себя в эстрадном театре-студии, где его пластичность и врожденное чувство юмора пришлись как нельзя кстати. Именно там его и заметил знаменитый режиссер Николай Акимов, разглядевший в танцоре редкий комедийный талант. Он предложил Филиппову перейти в Театр комедии, что стало поворотным моментом в его судьбе. В Ленинградском театре комедии Филиппов проработал около 30 лет, создав галерею незабываемых образов. Его дебютные роли сразу показали, что на сцену вышел актер совершенно нового типа — он умел сочетать гротеск с тонкой психологической проработкой, а его фирменная «филипповская» мимика стала легендарной. «По собственному желанию» Однако за сценическими успехами скрывался сложный, противоречивый характер. Филиппов мог сорвать репетицию, нагрубить партнеру, а его пристрастие к алкоголю становилось все более заметным.

Фото: РИА «Новости»

В 1965 году терпение руководства лопнуло — после очередного скандала, когда пьяный актер осыпал коллег нецензурными репликами из-за кулис, его уволили «по собственному желанию». Это стало тяжелым ударом для Филиппова, хотя к тому времени он уже был знаковой фигурой советского кинематографа и мог сосредоточиться на работе в кино. Работа в кино Кинематографическая судьба Сергея Филиппова началась в 1937 году с крошечной роли белофинна в фильме «За советскую Родину», где его имя даже не попало в титры. Однако уже в 1950-х годах его талант расцвел в полную силу. Он создал целую галерею ярких второстепенных персонажей, каждый из которых запоминался зрителям.

Фото: РИА «Новости»

Его лектор в «Карнавальной ночи», произносящий знаменитое «Есть ли жизнь на Марсе?», дрессировщик Алмазов в «Укротительнице тигров», начальник в «Девушке без адреса» — все эти роли, несмотря на небольшой хронометраж, становились настоящими жемчужинами картин. Филиппов обладал уникальным даром — он мог одним взглядом, жестом или интонацией превратить эпизодическую роль в маленький шедевр. Режиссеры ценили его за эту способность и часто приглашали даже на крошечные роли, зная, что он сделает их незабываемыми. Работа с Рязановым: школа мастерства Настоящим прорывом для Филиппова стало сотрудничество с режиссером Эльдаром Рязановым, начавшееся с «Карнавальной ночи» в середине 1950-х. Их первая совместная работа едва не сорвалась из-за того, что актер явился на съемки в нетрезвом состоянии. Рязанов по началу даже обрадовался, ему показалось, что так образ будет естественнее, но после множества испорченных дублей он понял свою ошибку и уже собирался вычеркнуть роль лектора из сценария, но Филиппов, протрезвев, убедил дать ему второй шанс.

Фото: РИА «Новости»

В следующий раз он сыграл так, что сцена с монологом о Марсе стала культовой. Рязанов увидел в Филиппове не просто характерного актера, а настоящего мастера, способного наполнить даже небольшую роль глубиной и обаянием. Их творческий союз продолжился в «Девушке без адреса» и других картинах, где Филиппов оттачивал свое мастерство. Хотя в 1961 году их пути разошлись из-за творческого конфликта, школа Рязанова во многом определила дальнейшую кинематографическую судьбу Филиппова. Работа с Гайдаем: вершина творчества Если Рязанов открыл Филиппова как актера, то Леонид Гайдай подарил ему бессмертие в кино. Их сотрудничество началось в непростой для актера период — уволенный из театра, с подорванным здоровьем (у него обнаружили опухоль мозга), он буквально вцепился в роль Кисы Воробьянинова в «12 стульях» как в последний шанс. Гайдай, обеспокоенный состоянием актера, который мучился постоянными головными болями, сначала хотел заменить его Ростиславом Пляттом, но Филиппов проявил невероятную настойчивость. Когда слухи об этом дошли до Плятта, тот благородно уступил роль, понимая, как много она значит для коллеги.

Фото: РИА «Новости»

И Филиппов оправдал доверие — его Воробьянинов стал одной из самых ярких ролей советского кино. После съемок артиста успешно прооперировали, удалив опухоль мозга. Гайдай, оценив талант актера, затем приглашал его практически во все свои картины. Шведский посол в «Иван Васильевич меняет профессию», пациент в «Не может быть!», и его последняя роль, разгневанный ветеран в «Частном детективе» — каждая новая работа с Гайдаем становилась новой гранью его таланта. Личная жизнь Сергея Филиппова Первая жена Личная жизнь Сергея Филиппова была столь же драматична, как и его актерская судьба. Его первый брак с балериной Алевтиной Горинович, с которой он познакомился еще в студенческие годы, казался идеальным — молодая, красивая пара, общие профессиональные интересы, рождение сына Юрия в 1936 году.

Фото: РИА «Новости»

Однако с приходом популярности в жизнь Филиппова вошли застолья с коллегами, поклонницами и, как следствие, измены. Алевтина, женщина гордая и эмоциональная, не могла смириться с таким положением вещей — после долгих скандалов они расстались. Позже она вместе с сыном уехала в США, что Филиппов воспринял как личное предательство. Даже спустя годы, когда сын пытался наладить контакт, актер оставался непреклонен, демонстрируя ту самую жесткость, которая проявлялась и в его профессиональной жизни. Тяжелый характер Популярность, пришедшая после «Карнавальной ночи», только усугубила эти черты характера. Филиппов ненавидел, когда его воспринимали как «шутника», готового по первому требованию развлекать публику. Известны случаи, когда он буквально сбрасывал с себя слишком назойливых поклонников, а однажды чуть не подрался с человеком, попытавшимся похлопать его по плечу в ресторане.

Фото: РИА «Новости»

В театре за ним закрепилась слава человека, с которым лучше не спорить — он мог осадить даже маститых коллег едким замечанием или просто демонстративно уйти с репетиции, если что-то было не по нему. Многие отмечали его привычку «ставить на место» молодых актеров. Вторая жена Единственным утешением стала его вторая, гражданская жена — детская писательница Антонина Голубева, которую он ласково называл «Барабулькой». Их союз казался странным: она была на тринадцать лет старше, имела взрослую дочь, да и внешне они выглядели нелепой парой. Но именно с ней Филиппов обрел то душевное тепло, которого ему так не хватало. Голубева пыталась ограждать его от алкоголя и скандалов, сопровождала на съемках, терпела его тяжелый характер. Бесславный конец «маленького артиста» После смерти Голубевой в 1989 году Филлипов полностью замкнулся в себе и оборвал контакты с друзьями и коллегами. Его квартира, когда-то наполненная дорогими вещами и книгами, опустела — антиквариат, который любил и собирал актер, был продан, чтобы хоть как-то сводить концы с концами. Актер, когда-то собиравший аншлаги, теперь жил в бедности — не платил за коммунальные услуги, голодал и ходил в поношенной одежде. Когда у него обнаружили рак легких, он даже не пытался бороться — просто ждал конца, отказавшись от помощи. Его не стало 19 апреля 1990 года на 78 году жизни.

Ленинградская общественность бессердечно отнеслась к артисту. Он умер один в своей квартире и лежал две недели. Соседи обратились на «Ленфильм», но там приняли такое решение: он пенсионер, вот собес пусть его и хоронит. А может, хоть некролог дать в «Ленинградскую правду»? Зачем, маленький был артист. И только Сашенька Демьяненко, замечательный наш Шурик, собрал по копейкам деньги у актеров, которые были уже на пенсии, у актеров, которые знали Филиппова, сделали гробик и закопали. И слова, совершенно гениальные, написали на могиле: «И не будет в день погребения ни свечей, ни церковного пения». Это были любимые его стихи. Евгений Моргунов актер

Всегда хотел играть драматические роли Как он рассказывал немногим близким друзьям незадолго до смерти, он жаждал играть драматические, глубокие роли, но стал «королем эпизода», мастером, способным за несколько секунд экранного времени создать законченный, запоминающийся образ. Филиппов-человек был сложным, противоречивым — грубым и ранимым, щедрым и скупым, пьяницей и тонким интеллектуалом, любившим поэзию и классическую музыку. Его жизнь — это история взлетов и падений, блистательного успеха и горького забвения. Но главное — это история таланта, который невозможно было загнать в рамки амплуа, таланта, который и сегодня, спустя десятилетия после смерти актера, продолжает радовать зрителей. Когда звучит его знаменитое «Есть ли жизнь на Марсе?», кажется, что сам Филиппов где-то смеется над нами со свойственной ему язвительной усмешкой, напоминая, что в жизни, как в хорошей комедии, всегда есть место и грусти, и радости.