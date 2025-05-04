Сменила красные дорожки на семейный уют. Где сейчас звезда сериала «Клуб» Настя Задорожная
В августе 2024 года актриса, певица Анастасия Задорожная отпраздновала 39-летие. Поклонники задались вопросом: куда пропала звезда сериала «Клуб»? Ответ — в материале 360.ru.
Детство и юность Задорожной
Будущая артистка появилась на свет 30 августа 1985 года в небольшом поселке Федотово в Вологодской области. Ее отец служил в морской авиации, поэтому семья часто меняла место жительства. По долгу службы мужчину отправили в Москву, и в четыре года Настя оказалась в столице.
Девочка занималась балетом, ходила в музыкальную школу. В 10 лет она стала участницей коллектива «Непоседы», где развивала свои способности вместе с Сергеем Лазаревым, Владом Топаловым и другими ныне известными артистами.
Карьера Насти Задорожной
Дебют Насти в кино состоялся в возрасте 16 лет. Она сыграла роль школьницы Анжелики Селиверстовой в сериале «Простые истины». Вскоре девушка поступила в ГИТИС. Узнаваемость ей принесла роль Василисы в молодежном сериале «Клуб».
Задорожная попробовала себя и в роли певицы. В 2007 году она выпустила альбом. Песни «Буду», «Зачем топтать мою любовь» занимали вершины чартов.
Постепенно карьера пошла на спад, и в результате артистка объявила о завершении творческой деятельности.
«Я больше не актриса и не певица, я представляю интересы братьев наших меньших. Веду проект на центральном канале, посвященный животным», — сказала Настя.
Тайная свадьба, первенец и переезд в США
Настя Задорожная сменила съемки и красные дорожки на семейный уют. В 2020 она году тайно вышла замуж, не афишируя подробности своих отношений, сообщил Super.ru.
«Я очень люблю истории о любви. Особенно нереальные. Даже если это окажется самой фантастической выдумкой… Так красиво. Как в книжке. Наша история самая трогательная. И я ее храню», — делались артистка.
Через год она все же раскрыла детали: ее муж — Владимир Макаров, они познакомились в самолете. Отношения развивались быстро. Пара решила не устраивать пышную свадьбу, они расписались сделали несколько снимков и закрепили союз парными тату.
«Мой муж работает в IT-индустрии и по работе часто бывает в Штатах. Решение уехать сюда на длительный срок возникло после нашего отпуска во Флориде, от которого я была в восторге», — рассказала Настя о переезде в США.
О беременности Задорожной стало известно весной 2024 года. Тогда поклонники забеспокоились, что девушка пропала, многие предполагали, что что-то случилось. В 38 лет Настя родила первого ребенка. Девочку назвали Александрой — сейчас актриса вовсю наслаждается материнством. Сейчас ее дочери восемь месяцев.