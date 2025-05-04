04 мая 2025 18:54 Сменила красные дорожки на семейный уют. Где сейчас звезда сериала «Клуб» Настя Задорожная 0 0 0 Фото: Dmitry Golubovich/Russian Look / www.globallookpress.com Знаменитости

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В августе 2024 года актриса, певица Анастасия Задорожная отпраздновала 39-летие. Поклонники задались вопросом: куда пропала звезда сериала «Клуб»? Ответ — в материале 360.ru.

Детство и юность Задорожной Будущая артистка появилась на свет 30 августа 1985 года в небольшом поселке Федотово в Вологодской области. Ее отец служил в морской авиации, поэтому семья часто меняла место жительства. По долгу службы мужчину отправили в Москву, и в четыре года Настя оказалась в столице. Девочка занималась балетом, ходила в музыкальную школу. В 10 лет она стала участницей коллектива «Непоседы», где развивала свои способности вместе с Сергеем Лазаревым, Владом Топаловым и другими ныне известными артистами.

Фото: РИА «Новости»

Карьера Насти Задорожной Дебют Насти в кино состоялся в возрасте 16 лет. Она сыграла роль школьницы Анжелики Селиверстовой в сериале «Простые истины». Вскоре девушка поступила в ГИТИС. Узнаваемость ей принесла роль Василисы в молодежном сериале «Клуб». Задорожная попробовала себя и в роли певицы. В 2007 году она выпустила альбом. Песни «Буду», «Зачем топтать мою любовь» занимали вершины чартов. Постепенно карьера пошла на спад, и в результате артистка объявила о завершении творческой деятельности. «Я больше не актриса и не певица, я представляю интересы братьев наших меньших. Веду проект на центральном канале, посвященный животным», — сказала Настя.

Фото: РИА «Новости»

Тайная свадьба, первенец и переезд в США Настя Задорожная сменила съемки и красные дорожки на семейный уют. В 2020 она году тайно вышла замуж, не афишируя подробности своих отношений, сообщил Super.ru. «Я очень люблю истории о любви. Особенно нереальные. Даже если это окажется самой фантастической выдумкой… Так красиво. Как в книжке. Наша история самая трогательная. И я ее храню», — делались артистка. Через год она все же раскрыла детали: ее муж — Владимир Макаров, они познакомились в самолете. Отношения развивались быстро. Пара решила не устраивать пышную свадьбу, они расписались сделали несколько снимков и закрепили союз парными тату. «Мой муж работает в IT-индустрии и по работе часто бывает в Штатах. Решение уехать сюда на длительный срок возникло после нашего отпуска во Флориде, от которого я была в восторге», — рассказала Настя о переезде в США. О беременности Задорожной стало известно весной 2024 года. Тогда поклонники забеспокоились, что девушка пропала, многие предполагали, что что-то случилось. В 38 лет Настя родила первого ребенка. Девочку назвали Александрой — сейчас актриса вовсю наслаждается материнством. Сейчас ее дочери восемь месяцев.