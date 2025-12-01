Сегодня 05:58 Владелец дорогой яхты, верный муж и трезвенник. Как Гарик Сукачев из панка-бунтаря превратился в рьяного патриота 0 0 0 Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press / www.globallookpress.com Шоу-бизнес

Татуировка «Родина или смерть» на плече Гарика Сукачева — это не просто новый рисунок. Это итог долгого и тернистого пути. Пути, который начинался в подпольных панк-тусовках, пролегал через скандальные концерты, аварию на «Харлее», искалечившую жизнь случайному прохожему, и арест яхты в Европе. Сегодня Сукачев, чье имя когда-то было синонимом бунта, сам оказался по одну сторону с государством, а по другую — со многими своими бывшими поклонниками и друзьями.

Манифест в ритме рока Свою новую татуировку в соцсетях Сукачев показал сразу после начала специальной военной операции на Украине. Она стала его мгновенным и емким ответом на происходящие события. Этот визуальный манифест предвосхитил более развернутое высказывание, которое прозвучало несколько месяцев спустя. Уже в июле 2022 года музыкант представил публике масштабный кавер на песню Анатолия Крупнова «Я остаюсь», записав его вместе с более чем 20 известными российскими рок-исполнителями. Среди участников проекта оказались Сергей Шнуров, Владимир Шахрин из «Чайфа», Александр Ф. Скляр и многие другие звезды отечественной сцены.

Фото: РИА «Новости»

Сам Сукачев пояснил, что в переломные исторические моменты такой творческий жест становится для человека способом самоопределения. Он подчеркнул, что песня стала ответом на не заданный, но уже назревший в обществе вопрос о личном выборе каждого. Эта принципиальная гражданская позиция музыканта стала его главным ответом на вызов времени. Чтобы понять истоки этой позиции, стоит вернуться к началу его пути и проследить, как формировался бунтарский характер артиста. Корни бунтаря Игорь Сукачев родился 1 декабря 1959 года в подмосковной деревне Мякинино, а вскоре его семья переехала в рабочий поселок Тушино, где и прошло его детство. Его отец настоял на строгом музыкальном образовании — мальчик часами разучивал гаммы на баяне в одной из лучших музыкальных школ Москвы. Окончив железнодорожный техникум, Сукачев участвовал в проектировании станции «Тушино», но тяга к искусству перевесила. Он поступил в Липецкое культурно-просветительное училище, где получил диплом режиссера.

Фото: Evguenii Matveev/Russian Look / Гарик Сукачев и группа «Бригада С» / www.globallookpress.com

Еще в 1977 году Сукачев создал свою первую подпольную группу «Закат Солнца вручную». А в 1983 году вместе с Евгением Хавтаном он основал коллектив «Постскриптум», который после его ухода сменил название на легендарное «Браво». Вершиной же стало создание в 1986 году «Бригады С» — группы, которая мощной духовой секцией и хитами вроде «Моя маленькая бэйба» взорвала советскую рок-сцену. Его бунтарский дух проявился и в гражданской позиции. В 1991 году Сукачев организовал масштабный концерт «Рок против террора», который стал одним из первых в СССР публичных выступлений в защиту прав сексуальных меньшинств*. После распада «Бригады С» в 1993 году, Сукачев не остановился на достигнутом. Летом 1994 года он основал новый коллектив — «Неприкасаемые», который изначально задумывался как супергруппа с участием звезд российской рок-сцены. Дебютный альбом «Брел, брел, брел» сразу стал популярным, а песни «Напои меня водой» и «Ольга» превратились в настоящие хиты.

Фото: Evguenii Matveev/Russian Look / www.globallookpress.com

Параллельно с работой в группе и после ее роспуска в 2013 году Сукачев активно развивал сольную карьеру, выпуская альбомы в различных жанрах — от фолк-рока до военной темы. Кроме того, он реализовал себя как кинорежиссер, сняв такие картины, как «Кризис среднего возраста», «Праздник» и получивший признание критиков «Дом Солнца». Но за его всегда задорным образом хулигана и нонконформиста всегда был другой, семейный человек, чья личная жизнь была его главной опорой и настоящим тылом. История одной любви Еще в 16 лет Сукачев встретил свою будущую супругу Ольгу Королеву, которая тогда была 14-летней школьницей. С тех пор они, однажды став парой, больше не расставались, поженившись в 1983 году. Вместе они вырастили двоих детей. Сын Александр родился в 1985 году, а дочь Анастасия появилась на свет почти через 20 лет — в 2004-м. Дети носят фамилию матери, так как, по словам самого Сукачева, его фамилия доставила ему немало проблем в детстве.

Фото: РИА «Новости»

Именно семья помогла Сукачеву сохранить внутренний стержень в периоды творческих кризисов. Ольга всегда оставалась не только женой, но и главным критиком его творчества, чье мнение музыкант ценит превыше всего. Сын пошел по стопам отца, стал режиссером и живет самостоятельной жизнью, а младшая дочь пока живет с родителями, сосредоточившись на учебе в университете. Скорость и трезвый расчет По словам музыканта, на протяжении трех десятилетий он ведет полностью трезвый образ жизни, сознательно отказавшись от алкоголя. Музыкант не скрывает, что в молодости его отношение к спиртному напоминало «запой», и однажды перед ним стал жесткий выбор: «либо оставаться и жить, либо помирать».

Фото: РИА «Новости»

Это решение стало поворотным моментом в его судьбе, хотя в общественном восприятии за ним прочно закрепился ироничный образ отвязного выпивохи. Сам артист с улыбкой отмечает, что «мало кто верит» в его трезвость. Несмотря на трезвый образ жизни, увлечение скоростью иногда приводило к серьезным происшествиям. В 2009 году на Новорижском шоссе Сукачев на мотоцикле Harley-Davidson сбил пешехода, который перебегал дорогу в неположенном месте. В результате этого столкновения сам музыкант сломал лодыжку, а пострадавший пешеход получил сложные переломы бедра и голени. При этом официальное заключение ГИБДД после этого происшествия подтвердило, что музыкант был трезв за рулем. Год назад, в ноябре 2024 года, мировой суд лишил Сукачева водительских прав на 1,5 года за отказ от медицинского освидетельствования. Музыкант оспаривал это решение, указывая, что первичный алкотестер показал нулевой результат, и он отказался от дальнейшей процедуры из-за усталости и отсутствия времени.

Алкоголь я не употреблял. Более того, ни мое поведение, ни мой внешний облик, зафиксированные камерами самих сотрудников ДПС, ни коим образом не свидетельствовали о нахождении меня в измененном сознании. Гарик Сукачев музыкант

В последнее время энергия и принципиальность артиста находят выход не в лихачествах, а в новой, осмысленной и общественно значимой работе. Взгляд на Донбасс Свою гражданскую позицию Сукачев подтверждает не только словами, но и конкретными делами, а его взгляд на роль России в современном мире сложился задолго до 2022 года. Так, он активно работает над созданием художественного фильма о Донбассе, для которого уже полностью готов сценарий.

Я снимаю художественный фильм о Донбассе, о детишках, которые выросли прямо на войне. Езжу туда, собираю материал, выступал в ДНР в госпитале для раненых. В Донбассе люди знают, за что, почему и во имя чего. Это русские люди, это мои люди. Там сердце России бьется. Украина — это наш русский народ. Для меня «Белоруссия — родная, Украина — дорогая», была такая советская песня. Я бы и для украинских раненых выступил. Хуже войны ничего быть не может. Гарик Сукачев

Еще в 2018 году музыкант выражал мнение, что Россия, как любое сильное государство, обязана защищать свои геополитические интересы. И теперь он, не изменяя своей позиции уверен в лучшем исходе для страны. «Россия безусловно снова станет империей, сильным государством с сильными институтами власти, с сильными позициями на мировой арене. Эта страна вновь станет мощной. Она не переставала быть великой, она всегда ей была, но она станет больше. Будут присоединения новых земель», — заявил артист. Открытая позиция Сукачева естественным образом привела к конкретным последствиям. В апреле 2025 года президент Украины Владимир Зеленский ввел персональные санкции в отношении музыканта, который отреагировал на это с иронией, заявив, что испытывает «чувство глубокого удовлетворения» от присутствия в одном списке с «приличными и уважаемыми людьми». До этого, в августе 2022 года, в Нидерландах местные власти заблокировали его яхту «Pearly Bell 2». Это двухмачтовое парусное судно длиной около 15 метров было построено по индивидуальному заказу музыканта в Голландии, а сам Сукачев лично участвовал в создании дизайна лодки.

Фото: РИА «Новости»

Яхта провела в порту Медемблика более двух лет, и лишь в конце июля 2024 года юристам удалось добиться ее разблокировки, доказав, что судно не будет переправлено в территориальные воды России. В сентябре того же года яхта вышла в Северное море и направилась в Турцию. Музыка, кино и новые вызовы Даже в свой 65-летний юбилей Гарик Сукачев не сбавил творческий темп и представил новый концертный альбом «65 лет. Король Проспекта (Live)». Параллельно с музыкальной деятельностью музыкант продолжает активно работать в кино, участвуя в новых проектах, таких как фильм «Трудные папы», выход которого запланирован в ближайшее время. Гарик Сукачев остается верен себе —продолжает творить и удивлять, пронося через всю свою жизнь и карьеру неизменную любовь к родной стране и ее людям. Он остается востребованным артистом, совмещающим съемки, сольные концерты и выпуск новых синглов.

* ЛГБТ — запрещенное в России экстремистское движение