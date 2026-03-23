Сегодня 03:14 Душа русского балета и «великая молчунья». Какие тайны хранила Галина Уланова

Галина Уланова боялась сцены, не хотела публичности и мечтала о дальних плаваниях. Однако ей была уготована судьба одной из самых знаменитых балерин в мире. О том, как сложилась жизнь народной артистки СССР и почему, несмотря на толпы поклонников, она умерла в одиночестве, — в материале 360.ru.

«Закрылась накрепко, абсолютно»

Будущая звезда родилась в 1910 году в семье балетного педагога Марии Романовой и главного балетмейстера Мариинского театра Сергея Уланова. Казалось бы, в такой творческой среде она должна была мечтать о балете с самого детства, однако у Галины были другие увлечения: она любила ходить с отцом на рыбалку и охоту и хотела стать моряком. Искусство, которому посвятили жизнь родители, казалась ей непомерно сложным. Мать с отцом часто водили ее в Мариинку, и дома, пока никто не видел, Галина пыталась танцевать. Но становиться танцовщицей она не желала. Между тем отец и мать видели в ней задатки балерины — пластичность и отличный слух — и в девять лет отдали ее в Петроградское хореографическое училище.

Впрочем, как позже объясняла Галина, они сделали это в основном для того, чтобы дочь была под их присмотром — школа и помещения для репетиций находились в одном здании. Время было военное, голодное, любимая няня Гали внезапно умерла, и оставить девочку было не с кем, а родителям нужно было зарабатывать. В первое время учеба давалась тяжело. Условия были ужасными: холодные классы, голод, изнурительные тренировки. Маленькая Галя хотела домой.

До школы я была очень подвижным и совершенно не застенчивым, а, наоборот, очень веселым и смелым ребенком. А когда меня оставили в интернате, <…> я вдруг закрылась накрепко, абсолютно. И долгое время, почти все школьные годы, ощущала скованность, стеснялась своих сверстниц. Галина Уланова

Годы упорного труда дали свои плоды: выпускной танец 18-летней Улановой был настолько блестящим, что ее сразу приняли в труппу Мариинского театра (тогда он назывался Ленинградским театром оперы и балета). Однако стеснительность девушки никуда не делась — она не любила выходить на сцену и боялась взглянуть в сторону зрителей. Позже ей посоветовали во время выступлений смотреть не на них, а поверх них, и это помогло. Уланова уходила в себя, сосредотачивалась на танце, и мир вокруг для нее переставал существовать. Она обладала невероятной дисциплинированностью, оттачивала каждое па до совершенства. «Я приходила, делала свое дело, и только бы мне не видеть людей», — вспоминала она потом.

Постепенно балерина перестала стесняться выступлений, но вне работы оставалась закрытым человеком, не позволяла себе проявлять сильных эмоций. Признавалась, что ей в целом комфортно болтать с людьми, однако предпочитает она одиночество. Ее также вдохновляла природа.

Любимица Сталина

В 1944 года Уланова попала в Большой театр. Ей не очень хотелось расставаться с Ленинградом и Мариинкой, но настояло руководство страны. Вначале выступлением балерины восхитился Клим Ворошилов, а затем и Иосиф Сталин. В тот день, когда он посетил балет, Уланова танцевала партию Дианы в «Эсмеральде» и по сценарию должна была направить стрелу лука в сторону боковой ложи — как раз туда, где сел Сталин. Видимо, его впечатлила ее смелость, потому что вскоре он пригласил артистов спектакля в Кремль и попросил Уланову сесть рядом с ним. После этого ее перевели в Москву. В дальнейшем она четырежды становилась лауреатом Сталинской премии.

Блистательная карьера Галины Улановой длилась до 50 лет. Она танцевала партии Джульетты, Жизели, Золушки, Марии в «Бахчисарайском фонтане», Одетты-Одиллии в «Лебедином озере» и многие другие, и каждый ее спектакль встречали бурными овациями. Иногда после ее выступления зал на некоторое время замирал, а затем взрывался восторженными рукоплесканиями. О ней писали книги, снимали фильмы, в честь нее называли сорта цветов. Газеты называли ее «сенсацией ХХ века». Но Уланова никогда не зазнавалась и продолжала тихо, скромно заниматься своим делом. В 46 лет, отправившись на первые зарубежные гастроли, Уланова покорила лондонскую публику настолько, что ее полчаса не отпускали со сцены. А ведь перед спектаклем местные газеты пренебрежительно назвали ее «бабушкой Джульеттой».

Она гений русского балета, его неуловимая душа, его вдохновенная поэзия. В классических партиях Уланова полна выразительности, невиданной в балете 20-го столетия. Сергей Прокофьев композитор

После завершения карьеры Уланова работала балетмейстером-репетитором в Большом театре. Среди ее учеников были Николай Цискаридзе, Ирина Прокофьева, Нина Семизорова. Подопечные отмечали, что Уланова не сильна в объяснениях, однако стоило ей начать демонстрировать то или иное па, все сразу становилось понятно. Цискаридзе называл педагога «великой молчуньей», но дело было в том, что ее любимым языком был танец.

Личную жизнь Уланова не афишировала и, будучи уже пожилой, сожгла свои дневники, так что большинства ее тайн мир так и не узнал. Журналисты собирали информацию по крупицам. Известно, что Уланова была в отношениях с концертмейстером Исааком Меликовским, дирижером Евгением Дубовским. Замужем она побывала один раз — за актером Юрием Завадским — и не жила с ним. Супруги встречались у Улановой в квартире и даже тогда почти не разговаривали — просто сидели рядом и отдыхали каждый от своей работы. На бумаге брак просуществовал до самой смерти Завадского в 1977 году. Однако в начале 1950-х балерина состояла в гражданском браке с режиссером Иваном Берсеневым. Он был на 21 год старше нее и бросил ради нее жену, актрису Софью Гиацинтову. Союз продлился всего два года — Берсенев умер. Жена и любовница стояли у гроба рядом. Кстати, Завадского скромница Уланова тоже увела у жены — звезды советского кинематографа Веры Марецкой. Еще несколько лет балерина провела с главным художником Большого театра Вадимом Рындиным, но ушла из-за его пристрастия к алкоголю. Больше мужчин в ее жизни не было. Не появилось и детей — родители еще с юности настраивали Галину, что придется выбирать между карьерой и материнством.

Обед из трех блюд и 20-летняя дружба

В начале 1970-х Уланова познакомилась с журналисткой Татьяной Агафоновой — единственным человеком, с которым решилась разделить быт. Агафонова была давней поклонницей балерины, иногда писала ей письма и даже назвала в ее честь новый минерал, случайно обнаруженный во время репортажа по следам геологической экспедиции. Татьяна мечтала написать о своем кумире книгу. Вместо того чтобы заранее договариваться об интервью и обивать пороги, пробивная Агафонова заявилась прямо в ложу Улановой. На следующий день балерина позвала новую знакомую домой смотреть фотографии, но предупредила, что обедом угостить не сможет, поскольку не умеет готовить. (В этом не было ничего удивительного — дома Галина успевала только отдыхать между репетициями и выступлениями.) Татьяна пришла с полным обедом: первое, второе и кисель. Так началась многолетняя дружба.

Несмотря на разницу в возрасте — Агафонова была младше на 20 лет, — женщины очень сблизились и жили вместе до самой смерти Татьяны в 1994 году. Злые языки утверждали, что у них был роман.* По официальной версии, Татьяна стала домоправительницей слабоватой в быту балерины. Говорят, что именно благодаря бойкому характеру подруги Уланова получила большую квартиру, вторую звезду «Героя Социалистического Труда» и другие преференции. Балерина признавалась: «Она была мне помощницей, другом, дочкой. С ней я была как за каменной стеной». Татьяна Агафонова умерла от рака, когда ей было чуть больше 60 лет. «Жить бы еще могла. Теперь она за мной оттуда наблюдает», — говорила Уланова. Она тяжело пережила утрату и даже, по некоторым данным, провела почти год в психиатрической клинике. Балерина пережила подругу всего на четыре года и все это время каждый день разговаривала с ее портретом, стоявшим дома на телевизоре. В марте 1998 года у Галины Улановой случился второй инсульт. В тот же день ее не стало. Звездной балерине было 88 лет. Она до последних дней регулярно занималась физическими упражнениями и оставалась в идеальной форме. * Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории России.