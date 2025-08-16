Сегодня 04:15 Фиктивный брак и многолетняя кома дочери. Неизвестная жизнь кулинарной королевы Юлии Высоцкой 0 0 0 Фото: Bulkin Sergey/news.ru / www.globallookpress.com Знаменитости

На экране Юлия Высоцкая всегда выглядит уверенной и спокойной, но в жизни ей пришлось пережить немало драм. Актрисе и телеведущей 16 августа исполнилось 52 года. За это время она прошла путь от никому неизвестной актрисы из Белоруссии до основательницы крупнейшей кулинарной медиаимперии и настоящей звезды театра и кино. Чем она занимается после своего внезапного исчезновения, узнал 360.ru.

Фиктивный брак ради гражданства

Уроженка Новочеркасска из-за отчима, работавшего военным, сменила семь школ и еще в детстве успела пожить в разных странах. Страсть к путешествиям Высоцкая сохранила и во взрослом возрасте. Первые шаги на сцене она сделала в творческой студии Русского драматического театра в Баку, а после получения школьного аттестата уехала в Академию искусств в Белоруссию. Учебное заведение юная актриса окончила с отличием, но оставаться в республике не могла. Для работы в местном театре требовалось белорусское гражданство. На фиктивный брак с Высоцкой согласился ее друг Анатолий Кот.

Фото: Igor Primak/Russian Look / www.globallookpress.com

К тому времени Высоцкая уже несколько лет состояла в отношениях с артистом Игорем Сидоренко, с которым рассталась, когда он начал злоупотреблять алкоголем. Он погиб в пьяной драке через несколько лет после разрыва. Высоцкая на похороны не поехала.

Старт кинокарьеры и знакомство с Кончаловским

Работу в Минском театре имени Янки Купалы Высоцкая совмещала со съемками в кино. Она дебютировала на экране в главной роли в фильме «Пойти и не вернуться». В 1996 году отправилась представлять республику на фестиваль «Кинотавр» в Сочи, после которого ее жизнь перевернулась. Участники фестиваля жили в гостинице «Жемчужина». В лифте 22-летняя актриса встретила режиссера Андрея Кончаловского, которому на тот момент было уже 58 лет. Это оказалась любовь с первого взгляда. Мэтр тут же пригласил девушку на ужин, а после окончания «Кинотавра» пара уехала в Турцию, где актриса и режиссер поняли, что расстаться они уже не могут.

Фото: Victor Klyushkin/Russian Look / www.globallookpress.com

Главная проблема заключалась не в большой разнице в возрасте, а в наличии у них супругов. Но если для Высоцкой брак к Котом был фиктивным и она быстро развелась, то для режиссера все оказалось не так просто. Со своей четвертой женой, радиоведущей Ириной Мартыновой, он развелся только через год. При этом новую любовь ему пришлось уговаривать на свадьбу.

Я вообще не хотела замуж — ни за него, ни за кого другого. У меня тогда была одна страсть — театр, и мечтала я только об одном — стать артисткой. Но Кончаловский во мне это сломал. Юлия Высоцкая

Она подчеркивала, что злопыхатели не верили в искренность их отношений. Свадьбу пара сыграла в 1998 году, их брак длится уже 27 лет. Тандем оказался удачным не только в семейной жизни, но и в творчестве. Актриса получила главные призы кинопремий «Золотой орел» и «Виват кино России!» в номинации главная женская роль за фильм своего мужа «Дом дураков».

Трагедия без финала

Спустя год после свадьбы у Высоцкой и Кончаловского родилась дочь. С 2013 года она находится в коме после аварии с участием своего отца. Во время поездки во Францию режиссер не справился с управлением арендованного Mercedes-Benz и столкнулся со встречным автомобилем. Девочка была в соседнем кресле с непристегнутым ремнем безопасности. От сильнейшей травмы головы она потеряла сознание, а после впала в кому. Родители запретили врачам разглашать любые данные о состоянии дочери и сами отказывались от каких-либо комментариев.

Фото: Bulkin Sergey/news.ru / www.globallookpress.com

Высоцкая удалила свои социальные сети и перестала появляться на публике. Только спустя полтора года в интервью журналу Tatler она рассказала о состоянии дочери.

Нам с самого начала говорили, что восстановление будет очень и очень долгим. И это бесконечная работа — и Маши, и наша. Трудно понять, есть ли свет в конце тоннеля Юлия Высоцкая

Высоцкая призналась, что самое тяжелое для нее — это неспособность врачей ответить точно, может дочь прийти в сознание или нет. В каком состоянии сейчас находится Мария неизвестно. Постепенно пара оправилась от трагедии и сосредоточилась на воспитании сына Петра, которому уже 21 год. Он студент архитектурного факультета.

Как Высоцкая превратила хобби в бизнес

В 2003 году на телеканале НТВ появилась программа «Едим дома!», в которой Высоцкая попробовала себя в качестве ведущей. Готовкой она увлекалась давно и любила экспериментировать с рецептами. Кулинарные шоу тогда только набирали популярность в России, поэтому НТВ купил у британского телеканала BBC Two лицензию на шоу шеф-повара Джейми Оливера. Российская версия программы выходит до сих пор, а Высоцкая с тех пор выстроила кулинарную империю, запустив социальную сеть «Едим дома» и одноименный телеканал.

Фото: Natalya Loginova/Russian Look / www.globallookpress.com

Кроме того, она активно монетизировала свои социальные сети, вела сразу два канала на YouTube и выпустила более 70 книг со своими рецептами, открыла в Москве Кулинарную студию Юлии Высоцкой. Пару лет назад в социальных сетях завирусились пародии на неудачные рецепты ранних выпусков программы «Едим дома!». Пользователи высмеивали сгоревшие сырники и шашлыки, а также странный рецепт макаронов с водкой. К насмешкам даже подключились известные звезды шоу-бизнеса: Ольга Серябкина, Ляйсан Утяшева и Алла Михеева. Они выкладывали подгоревшие продукты и называли это «высокой кухней от Юлии Высоцкой». Актриса всерьез обиделась на буллинг и уехала из России. Но через некоторое время она вернулась и на этот раз с новыми силами ответила всем своим хейтерам. В интервью стилисту Алеко Надиряну Высоцкая рассказала, что в соцсетях тиражируются всего два провала и связаны они совсем нет с ошибками в рецептах. «Был разгар пандемии, оператор отказался надевать маску, и у меня началась истерика. Я, честно, большую часть съемок просто старалась не расплакаться. Горят шашлыки — не горят, было пофиг, единственное, о чем думала, — чтобы никто не заразился», — поделилась она.

Фото: Bulkin Sergey/news.ru / www.globallookpress.com

В марте появились слухи, что бизнес-империя Высоцкой «Едим дома!» оказалась на грани банкротства и актриса решила избавиться от бизнеса. Она опровергла эти сообщения и пригрозила авторам вброса иском о защите деловой репутации.

Где сейчас Высоцкая

Сообщения СМИ, что Высоцкая уехала из России оказались недостоверными и связанными с ее постоянными поездками в Италию, где у нее и мужа есть собственная вилла в Тоскане. В 2024 году актриса начала сниматься в фильме «Огненный мальчик», режиссером которого стала Надежда Михалкова. В кинопрокат картина выйдет 6 ноября.

Свой день рождения, судя по социальным сетям, Высоцкая встретит на берегу Средиземного моря.