Пьяный водитель, тайная беременность, белый Fiat. Как погибла принцесса Диана

Со дня смерти первой супруги принца Чарльза прошло 27 лет. В гибели принцессы Дианы следователи обвинили ее водителя. Однако любители конспирологических теорий выстроили более загадочные версии, в том числе связанные с якобы беременностью леди Ди и заговором спецслужб. О судьбе жены наследника британского престола — в материале 360.ru.

Как погибла принцесса Диана: официальная версия Принцесса Диана вышла из отеля Ritz вместе с Доди Аль-Файедом чуть за полночь 31 августа 1997 года. Они сели на заднее сиденье седана Mercedes-Benz S-класса, за рулем был заместитель начальника службы безопасности гостиницы Анри Поль, а справа от него — охранник Тревор Рис-Джонс. В 00:23 автомобиль на полной скорости врезался в опорный столб подземного туннеля Альма. Поль и Аль-Файед погибли на месте. Диану доставили в больницу, через несколько часов она скончалась.

Охранник Рис-Джонс остался единственным выжившим пассажиром машины. Однако он не смог дать внятных показаний, сославшись на то, что из-за сильного удара головой забыл момент аварии.

Расследование причин аварии длилось почти 10 лет. В декабре 2006 года британская полиция опубликовала отчет, судя по которому, леди Ди погибла в результате несчастного случая. Следователи пришли к выводу, что виновником аварии был водитель Анри Поль. В крови мужчины нашли алкоголь и следы нейролептиков. Поэтому он не справился с управлением и влетел в опору в парижском тоннеле. Однако появились теории о том, как «на самом деле» умерла принцесса Диана.

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Версия Аль-Файеда Отец погибшего спутника Дианы Мохаммед Аль-Файед не согласился с выводами официального следствия и начал собственное расследование. По его версии, ДТП подстроили британские спецслужбы. Причиной стала беременность Дианы и ее планы выйти замуж за его сына. Королевская семья, считал Аль-Файед, не могла с этим смириться. Египетский предприниматель и миллиардер полагал, что завербованный спецслужбами водитель должен был везти пассажиров по определенному маршруту. О готовившейся аварии Анри Поля не предупредили: возле входа в туннель машину подрезал белый Fiat, за рулем которого был агент спецслужб. После смерти леди Ди ее тело забальзамировали. Аль-Файед утверждал, что так поступили в попытке скрыть следы беременности. К тому же, после бальзамирования невозможно проводить какие-либо посмертные экспертизы и эксгумацию. В гипотезы миллиардера поверили многие, в том числе отдельные представители спецслужб.

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Кем был водитель принцессы Дианы Некоторые сторонники теории заговоров считают, что водитель Анри Поль состоял в сговоре с секретными службами Великобритании. По их версии, мужчина специально спровоцировал аварию и не садился пьяным за руль. Информацию о его нетрезвом состоянии якобы распространили СМИ с целью скрыть убийство. Также была версия, что на месте столкновения с опорой его тело подменили трупом другого человека.

Очевидцы утверждали, что Поль не выглядел пьяным, когда выходил из отеля Ritz в компании Дианы и Аль-Файеда. Позже полиция обнаружила на его счетах очень крупную сумму денег.

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Как связан белый «фиат» со смертью принцессы Еще одна версия гибели принцессы Дианы связана с белой машиной — Fiat Uno. Предположительно, ее водитель мог подрезать автомобиль с леди Ди, из-за чего тот и врезался в столб. По словам французских следователей, свидетели заметили в ту ночь белый автомобиль, который выезжал из туннеля. Впоследствии на искореженном Mercedes эксперты обнаружили следы краски такого же цвета. Владельцем авто оказался французский фотограф Джеймс Андансон. Он успел сфотографировать принцессу Диану и Доди Аль-Файеда незадолго до их смерти. Спустя год мужчина умер при загадочных обстоятельствах, которые следователи сочли самоубийством.

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Принцесса знала о ДТП? Многие теории заговоров породила убежденность самой Дианы в том, что ее хотят убить. В качестве доказательства их сторонники ссылались на письмо, которое принцесса отдала на хранение дворецкому Полу Барреллу. «Октябрь, я сижу здесь за своим столом сегодня и жажду, что кто-нибудь обнимет меня и ободрит, чтобы я не падала духом и высоко держала голову. Этот конкретный этап моей жизни — самый опасный. <…> Планируется „несчастный случай“, который произойдет с моей машиной, откажут тормоза и я получу серьезную травму головы. Это расчистит путь для женитьбы Чарльза», — утверждала она. Также незадолго до написания письма телохранитель принцессы стал жертвой аварии, которую, по ее мнению, подстроили британские власти.

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Диана познакомилась с принцем Чарльзом, старшим сыном королевы Елизаветы II, когда ей было 16 лет. Их свадьба состоялась 29 июля 1981 года в соборе Святого Павла. Первый сын королевской четы — принц Уильям, герцог Кембриджский — родился 21 июня 1982 года. А 15 сентября 1984-го стало известно о рождении второго ребенка, принца Гарри.

В декабре 1992 года королевская семья объявила о решении разойтись. Их брак расторгли 28 августа 1996-го. После развода за Дианой сохранили титул принцессы Уэльской.

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Диана активно занималась благотворительностью, была руководителем более 100 организаций этой направленности. В сферу их деятельности входили помощь бездомным, людям с ограниченными возможностями, больным СПИДом. После развода принцесса передала руководство в организациях в другие руки, а себе оставила только Centrepoint (компания, помогающая бездомным), лондонскую детскую больницу на Грейт-Ормонд-стрит и Королевский лондонский госпиталь Мардсен. В рамках благотворительной помощи летом 1995 года леди Ди посетила Тушинскую детскую больницу в Москве. В 1996-м принцесса стала активно участвовать в кампании против производства противопехотных мин. В ее рамках она посещала Анголу, США и Боснию.