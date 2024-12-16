Феномен Sigma Boy. Как молодые россиянки проснулись мировыми звездами
Продюсер СТС Kids Янковская: слова к песне Sigma Boy написал рок-музыкант Мукка
Трек Sigma Boy порвал поисковый трафик по всему миру. Пользователи ищут информацию о русских девочках, исполнивших его, и пытаются разобраться, что это за группа. О том, как песня получила мировое признание и как к этому относятся молодые вокалистки, рассказала продюсер СТС Kids и по совместительству мать одной из участниц дуэта Маши Алина Янковская в беседе с 360.ru.
Новый дуэт и новая песня
По ее словам, песня родилась у взрослых авторов. Музыку к ней написал композитор Михаил Чертищев, а слова — рок-музыкант Серафим Мукка.
«Девочки были первые, которые эту задумку услышали и на себе, так скажем, опробовали. <…> Показали друзьям, они тоже подхватили. Мы поняли, что это интересная идея», — рассказала собеседница 360.ru.
Объединить девочек в дуэт придумала сама Алина. Она поняла, что певицы отлично смотрятся вместе. Это стало еще одной причиной большой популярности Sigma Boy.
По словам Янковской, девочки не ожидали, что трек станет настолько знаменитым. Тем более не только в России, но и в других странах. При этом к популярности маленькие звезды были готовы, ведь они давно снимают видео и набрали аудиторию в соцсетях.
Плотный график юных артисток
Янковская рассказала, что песня вышла в начале октября и очень быстро набрала миллионы прослушиваний на известных музыкальных платформах.
«Девочек постоянно зовут на мероприятия. Буквально вчера прошла грандиозная блогерская сходка в Питере. <…> Где они, как хедлайнеры, исполнили песню Sigma Boy», — заявила она.
Также молодым исполнительницам поступают предложения о выступлениях на новогодних корпоративах и частных мероприятиях. Уже начали планировать тур по России: только за прошедшие два месяца дуэт объехал пять городов страны. На каждом концерте собирается полный зал поклонников, отметила Янковская.
Концерты за рубежом
Отечественная сцена — не единственное место, где могут выступить девочки. По словам продюсера, у зарубежных организаторов концертов уже появился интерес по сотрудничеству.
«В Китае, Германии, Америке. Я думаю, что, если мы обо всем договоримся, конечно, поедем с удовольствием», — рассказала Янковская.
По ее словам, иностранные фанаты поют любимый трек, переводят его на свой язык и делают ремиксы. Особенно ей запомнилась перепевка индусов, которые сделали песню в стиле Болливуда.