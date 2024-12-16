Феномен Sigma Boy. Как молодые россиянки проснулись мировыми звездами

Трек Sigma Boy порвал поисковый трафик по всему миру. Пользователи ищут информацию о русских девочках, исполнивших его, и пытаются разобраться, что это за группа. О том, как песня получила мировое признание и как к этому относятся молодые вокалистки, рассказала продюсер СТС Kids и по совместительству мать одной из участниц дуэта Маши Алина Янковская в беседе с 360.ru.

Новый дуэт и новая песня

По ее словам, песня родилась у взрослых авторов. Музыку к ней написал композитор Михаил Чертищев, а слова — рок-музыкант Серафим Мукка.

«Девочки были первые, которые эту задумку услышали и на себе, так скажем, опробовали. <…> Показали друзьям, они тоже подхватили. Мы поняли, что это интересная идея», — рассказала собеседница 360.ru.

Объединить девочек в дуэт придумала сама Алина. Она поняла, что певицы отлично смотрятся вместе. Это стало еще одной причиной большой популярности Sigma Boy.