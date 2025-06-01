«Незатейливая девочка» Евгения Симонова. Как застенчивая студентка смогла покорить сердца миллионов
Евгении Симоновой 1 июня исполняется 70 лет
Народная артистка России Евгения Симонова 1 июня отмечает 70-летний юбилей. За свою творческую жизнь она прошла путь от робкой студентки театрального училища до признанной легенды российского театра и кино, создав десятки незабываемых образов. Как складывался ее творческий путь, какие испытания пришлось преодолеть и в чем секрет ее творческого долголетия — в материале 360.ru.
Ленинградское детство будущей звезды
Евгения Симонова родилась 1 июня 1955 года в Ленинграде. Ее отец, Павел Симонов, возглавлял Институт высшей нервной деятельности, а мать, Ольга Вяземская, преподавала английский язык. В семье уже подрастал старший брат Юрий — будущий телеведущий и автор программы «Умницы и умники».
Семья Жени переехала в Москву спустя несколько лет после ее рождения — отцу предложили работу в новом научном институте. В детстве девочка увлекалась музыкой, окончила школу при Гнесинском училище, а также мечтала стать филологом, как мать.
Неожиданный поворот к театру
Поворотным моментом стала лекция отца в Школе-студии МХАТ. Павел Симонов изучал психологию творчества, и его выступления напоминали спектакли.
«Я никогда не занималась в самодеятельности, ни в каких студиях или в школьных театрах. Мое движение на поступление явилось достаточно неосознанным и спонтанным, а лишь потом пришло осознание того, что я пошла в правильную сторону», — вспоминала позже актриса.
В 1972 году Симонова подала документы в несколько театральных вузов, но приняли ее только в Щукинское училище. Несмотря на застенчивость, педагог Юрий Катин-Ярцев разглядел в ней талант и помог раскрепоститься на сцене. Так начался путь будущей звезды советского кино.
Годы становления в Щукинском
Первые годы учебы давались тяжело — застенчивая студентка боялась выходить на сцену и сомневалась в своем выборе.
Я дико стеснялась и не могла выйти и сделать элементарный этюд, но я не стеснялась петь. Постепенно я освободилась от зажима, и мне стало легче.
Евгения Симонова
актриса
Юрий Катин-Ярцев разглядел ее талант и помог раскрыться — уже на выпуске Симонова считалась одной из самых перспективных студенток.
Театральная судьба длиною в жизнь
После окончания училища в 1976 году Симонову приняли в Театр имени Маяковского. Дебютной ролью стала Нина Заречная в «Чайке», где ее партнершей была Татьяна Доронина.
«Выжить с ней рядом на сцене было очень трудно. Каждый спектакль я выходила, как на смертную казнь, но боролась до конца», — признавалась актриса.
За 40 лет службы в театре Симонова сыграла более 20 ролей — от Норы в «Кукольном доме» до Софьи Толстой в «Русском романе». Ее Агафью Тихоновну в «Женитьбе» зрители увидели более 400 раз.
Параллельно она работала в «Современнике», Театре на Малой Бронной и «Сфере», где ее талант высоко ценили коллеги.
Экранные образы, покорившие страну
В кино Симонова дебютировала в 1973 году, сыграв летчицу Машу Попову в киноленте «В бой идут одни „старики“». Уже через два года роль медсестры Кати в «Афоне» сделала ее всесоюзной любимицей.
Клеймо чистой невинной девушки — «ходячей добродетели» — принесло мне всесоюзную известность и какую-то любовь. Я получала колоссальное количество писем, и меня стали узнавать на улице, мои незатейливые «девочки» как-то проникали людям в душу.
Евгения Симонова
актриса
Пиком карьеры стала Принцесса в «Обыкновенном чуде», но Симонова мечтала о драматических ролях. Ее мечта сбылась в «Многоточии», снятом в 2006 году ее мужем Андреем Эшпаем, — эту работу она назвала одной из самых значимых в своей карьере.
Награды и признание
В 1984 году Евгения Симонова получила Государственную премию СССР. Эта награда отметила ее яркие образы современников.
В 1995 году актрисе присвоили звание Народной артистки России. Спустя годы она удостоилась престижных кинопремий «Ника» и «Золотой орел».
В 2017 году Симонова получила «Золотую маску» за роль Софьи Толстой. Эти награды — лишь некоторые из ее многочисленных достижений.
Испытания любовью
Евгения Симонова встретила Александра Кайдановского на съемках фильма «Пропавшая экспедиция» в 1975 году. Их роман развивался стремительно — молодые актеры быстро сблизились и вскоре поженились. В 1976 году у пары родилась дочь Зоя, которая впоследствии пошла по стопам родителей и стала актрисой.
Однако брак оказался сложным — Кайдановский отличался непростым характером. Симонова долго терпела его вспышки ревности и нестабильное поведение, но через пять лет их союз распался.
Поиски счастья
После болезненного развода в начале 1980-х Симонова ненадолго связала жизнь с актером Дмитрием Полонским, но этот брак продлился менее года.
Настоящую любовь она обрела с режиссером Андреем Эшпаем, с которым познакомилась в 1983 году. В 1984 году они начали жить вместе, а спустя год у них родилась дочь Мария. Однако официально они зарегистрировали брак только в 1986 году.
В 1990 году, после смерти своей подруги актрисы Людмилы Коршаковой, артистка взяла под опеку ее 13-летнюю дочь Дарью. Она полностью приняла девочку в семью, обеспечила ей образование и поддерживала как родную дочь. Дарья всегда с теплотой вспоминала, как «тетя Женя» заботилась о ней, никогда не делая различий между ней и своими детьми.
Битва за жизнь и возвращение
В 2013 году врачи обнаружили у Евгении Симоновой рак легких, развившийся из-за недолеченного воспаления. Актриса прошла сложную операцию в Германии, где хирурги удалили нижнюю долю правого легкого, что позволило остановить развитие болезни.
Симонова мужественно перенесла лечение, несмотря на предупреждения о сложности операции. Уже через несколько месяцев после вмешательства она смогла вернуться к профессиональной деятельности.
Творчество вопреки всему
Несмотря на серьезный диагноз, Симонова продолжила сниматься в кино и играть в театре. Она никогда не жаловалась на здоровье, считая, что прожила счастливую жизнь.
Не могу сказать, что готова умереть завтра-послезавтра. Но если скажут, что надо, могу принять это, потому что я благодарна. Я так прожила! Мало? Нет. Это хорошо. Я не хочу, у нас еще дома дела, но, в принципе, готова.
Евгения Симонова
актриса
Сцена зовет, несмотря на годы
Даже в зрелом возрасте Евгения Симонова остается востребованной актрисой. В Театре имени Маяковского она продолжает играть в спектаклях «Русский роман» и «Август: графство Осейдж», демонстрируя неизменное мастерство.
На телевидении зрители могут увидеть Симонову в сериалах «Анна Медиум» и готовящейся к выходу драме «Дело Германа». Актриса тщательно выбирает роли, отдавая предпочтение сложным драматическим образам.
Семь десятилетий молодости души
Симонова никогда не стеснялась своего возраста и с достоинством играет возрастных персонажей. Она считает, что прожила долгую счастливую жизнь и благодарна судьбе за возможность продолжать творческую деятельность. Актриса уверена, что настоящее искусство не знает возрастных ограничений.
Актриса, которая вдохновляет
Евгения Симонова создала галерею незабываемых образов от лирических героинь до сложных драматических ролей. Пройдя через испытания болезнью и личными трудностями, она показала пример стойкости и преданности искусству. Ее творчество продолжает вдохновлять новые поколения зрителей, а жизненная мудрость и талант остаются эталоном для коллег по профессии.