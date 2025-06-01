Сегодня 06:41 «Незатейливая девочка» Евгения Симонова. Как застенчивая студентка смогла покорить сердца миллионов Евгении Симоновой 1 июня исполняется 70 лет 0 0 0 Фото: Photoagency Interpress/Global Look Press / www.globallookpress.com Знаменитости

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Народная артистка России Евгения Симонова 1 июня отмечает 70-летний юбилей. За свою творческую жизнь она прошла путь от робкой студентки театрального училища до признанной легенды российского театра и кино, создав десятки незабываемых образов. Как складывался ее творческий путь, какие испытания пришлось преодолеть и в чем секрет ее творческого долголетия — в материале 360.ru.

Ленинградское детство будущей звезды Евгения Симонова родилась 1 июня 1955 года в Ленинграде. Ее отец, Павел Симонов, возглавлял Институт высшей нервной деятельности, а мать, Ольга Вяземская, преподавала английский язык. В семье уже подрастал старший брат Юрий — будущий телеведущий и автор программы «Умницы и умники». Семья Жени переехала в Москву спустя несколько лет после ее рождения — отцу предложили работу в новом научном институте. В детстве девочка увлекалась музыкой, окончила школу при Гнесинском училище, а также мечтала стать филологом, как мать. Неожиданный поворот к театру Поворотным моментом стала лекция отца в Школе-студии МХАТ. Павел Симонов изучал психологию творчества, и его выступления напоминали спектакли. «Я никогда не занималась в самодеятельности, ни в каких студиях или в школьных театрах. Мое движение на поступление явилось достаточно неосознанным и спонтанным, а лишь потом пришло осознание того, что я пошла в правильную сторону», — вспоминала позже актриса.

Фото: РИА «Новости»

В 1972 году Симонова подала документы в несколько театральных вузов, но приняли ее только в Щукинское училище. Несмотря на застенчивость, педагог Юрий Катин-Ярцев разглядел в ней талант и помог раскрепоститься на сцене. Так начался путь будущей звезды советского кино. Годы становления в Щукинском Первые годы учебы давались тяжело — застенчивая студентка боялась выходить на сцену и сомневалась в своем выборе.

Я дико стеснялась и не могла выйти и сделать элементарный этюд, но я не стеснялась петь. Постепенно я освободилась от зажима, и мне стало легче. Евгения Симонова актриса

Юрий Катин-Ярцев разглядел ее талант и помог раскрыться — уже на выпуске Симонова считалась одной из самых перспективных студенток. Театральная судьба длиною в жизнь После окончания училища в 1976 году Симонову приняли в Театр имени Маяковского. Дебютной ролью стала Нина Заречная в «Чайке», где ее партнершей была Татьяна Доронина. «Выжить с ней рядом на сцене было очень трудно. Каждый спектакль я выходила, как на смертную казнь, но боролась до конца», — признавалась актриса.

Фото: РИА «Новости»

За 40 лет службы в театре Симонова сыграла более 20 ролей — от Норы в «Кукольном доме» до Софьи Толстой в «Русском романе». Ее Агафью Тихоновну в «Женитьбе» зрители увидели более 400 раз. Параллельно она работала в «Современнике», Театре на Малой Бронной и «Сфере», где ее талант высоко ценили коллеги. Экранные образы, покорившие страну В кино Симонова дебютировала в 1973 году, сыграв летчицу Машу Попову в киноленте «В бой идут одни „старики“». Уже через два года роль медсестры Кати в «Афоне» сделала ее всесоюзной любимицей.

Клеймо чистой невинной девушки — «ходячей добродетели» — принесло мне всесоюзную известность и какую-то любовь. Я получала колоссальное количество писем, и меня стали узнавать на улице, мои незатейливые «девочки» как-то проникали людям в душу. Евгения Симонова актриса

Пиком карьеры стала Принцесса в «Обыкновенном чуде», но Симонова мечтала о драматических ролях. Ее мечта сбылась в «Многоточии», снятом в 2006 году ее мужем Андреем Эшпаем, — эту работу она назвала одной из самых значимых в своей карьере. Награды и признание В 1984 году Евгения Симонова получила Государственную премию СССР. Эта награда отметила ее яркие образы современников. В 1995 году актрисе присвоили звание Народной артистки России. Спустя годы она удостоилась престижных кинопремий «Ника» и «Золотой орел».

Фото: РИА «Новости»

В 2017 году Симонова получила «Золотую маску» за роль Софьи Толстой. Эти награды — лишь некоторые из ее многочисленных достижений. Испытания любовью Евгения Симонова встретила Александра Кайдановского на съемках фильма «Пропавшая экспедиция» в 1975 году. Их роман развивался стремительно — молодые актеры быстро сблизились и вскоре поженились. В 1976 году у пары родилась дочь Зоя, которая впоследствии пошла по стопам родителей и стала актрисой. Однако брак оказался сложным — Кайдановский отличался непростым характером. Симонова долго терпела его вспышки ревности и нестабильное поведение, но через пять лет их союз распался. Поиски счастья После болезненного развода в начале 1980-х Симонова ненадолго связала жизнь с актером Дмитрием Полонским, но этот брак продлился менее года. Настоящую любовь она обрела с режиссером Андреем Эшпаем, с которым познакомилась в 1983 году. В 1984 году они начали жить вместе, а спустя год у них родилась дочь Мария. Однако официально они зарегистрировали брак только в 1986 году.

Фото: РИА «Новости»

В 1990 году, после смерти своей подруги актрисы Людмилы Коршаковой, артистка взяла под опеку ее 13-летнюю дочь Дарью. Она полностью приняла девочку в семью, обеспечила ей образование и поддерживала как родную дочь. Дарья всегда с теплотой вспоминала, как «тетя Женя» заботилась о ней, никогда не делая различий между ней и своими детьми. Битва за жизнь и возвращение В 2013 году врачи обнаружили у Евгении Симоновой рак легких, развившийся из-за недолеченного воспаления. Актриса прошла сложную операцию в Германии, где хирурги удалили нижнюю долю правого легкого, что позволило остановить развитие болезни. Симонова мужественно перенесла лечение, несмотря на предупреждения о сложности операции. Уже через несколько месяцев после вмешательства она смогла вернуться к профессиональной деятельности. Творчество вопреки всему Несмотря на серьезный диагноз, Симонова продолжила сниматься в кино и играть в театре. Она никогда не жаловалась на здоровье, считая, что прожила счастливую жизнь.

Не могу сказать, что готова умереть завтра-послезавтра. Но если скажут, что надо, могу принять это, потому что я благодарна. Я так прожила! Мало? Нет. Это хорошо. Я не хочу, у нас еще дома дела, но, в принципе, готова. Евгения Симонова актриса

Сцена зовет, несмотря на годы Даже в зрелом возрасте Евгения Симонова остается востребованной актрисой. В Театре имени Маяковского она продолжает играть в спектаклях «Русский роман» и «Август: графство Осейдж», демонстрируя неизменное мастерство. На телевидении зрители могут увидеть Симонову в сериалах «Анна Медиум» и готовящейся к выходу драме «Дело Германа». Актриса тщательно выбирает роли, отдавая предпочтение сложным драматическим образам. Семь десятилетий молодости души Симонова никогда не стеснялась своего возраста и с достоинством играет возрастных персонажей. Она считает, что прожила долгую счастливую жизнь и благодарна судьбе за возможность продолжать творческую деятельность. Актриса уверена, что настоящее искусство не знает возрастных ограничений.

Фото: РИА «Новости»

Актриса, которая вдохновляет Евгения Симонова создала галерею незабываемых образов от лирических героинь до сложных драматических ролей. Пройдя через испытания болезнью и личными трудностями, она показала пример стойкости и преданности искусству. Ее творчество продолжает вдохновлять новые поколения зрителей, а жизненная мудрость и талант остаются эталоном для коллег по профессии.