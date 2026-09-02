Сегодня 03:07 Наш Хоббит, наш Винни, наш Тевье-молочник. Сто лет со дня рождения великого Евгения Леонова Фото: Евгений Леонов. Aleksandr Sternin / www.globallookpress.com Знаменитости

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Ровно 100 лет назад родился замечательный артист театра и кино Евгений Леонов. «Джентльмены удачи», «Обыкновенное чудо», «Кин-дза-дза» — эти и многие другие картины с его участием любят и смотрят уже несколько поколений. Его голосом говорил Винни-Пух, он рассказывал нам про змею Скарапею и крикливую Перепелиху. Историю жизни актера и его самые яркие роли вспоминал 360.ru.

Биография Леонова Младший сын Павла и Анны Леоновых родился в Москве 2 сентября 1926 года. Жили в двух комнатах коммуналки на Васильевской улице. Еще в четвертом Женя попался на глаза кинорежиссеру, который пригласил его на съемки. Правда, сыграть роль так и не довелось, зато парень записался в школьный драмкружок. Когда началась война, 14-летний Женя пошел учеником токаря на авиазавод, на котором работал инженером его отец. С самого детства сыновья слышали его истории о самолетах и летчиках, так что осенью 1943 года вслед за братом младший Леонов поступил в Авиационный приборостроительный техникум имени С. Орджоникидзе. Учился хорошо, участвовал в самодеятельности и однажды понял, что любовь к сцене все-таки сильнее. На третьем курсе забрал документы и поступил на драматическое отделение Московской экспериментальной театральной студии при Московской областной филармонии. Старший брат поддержал это решение.

Фото: Евгений Леонов в спектакле Московского драматического театра им. Станиславского, 1958 год. Александр Гладштейн / РИА «Новости»

Любовь навсегда Леонов начал играть на сцене Московского театра Дзержинского района, но уже через год, в 1948-м, вышел на сцену театра имени К. Станиславского. Актер, как и его коллеги, часто монтировал сцену, таскал оборудование — в послевоенное время лишних рабочих рук не было. А еще был мастером по звуковым эффектам: изображал грохот коляски, цоканье копыт, шум ветра и получал за эту работу пять рублей. Однажды на гастролях в Свердловске артист, уже разменявший третий десяток, заметил на улице Ванду Стойлову, студентку музыкально-педагогического училища. Девушка очень понравилась Леонову и он пригласил ее вечером на спектакль «Дни Турбиных» — актер блистал в роли Лариона Суржанского, Лариосика. После спектакля Леонов провожал девушку до дома, читал ей стихи и был рядом все три дня, что оставались до отъезда. А потом начались междугородние звонки и наконец Ванда решилась приехать и познакомиться с родителями артиста. Хотя ее родные были против, 16 ноября 1957-го пара расписалась в обычном районном ЗАГСе. Они прожили вместе всю жизнь.

Фото: Евгений Леонов и Ирина Скобцева, кадр из х/ф «Зигзаг удачи», 1968 год / РИА «Новости»

Звезда «Полосатого рейса» Актер не только играл в театре, но и снимался в кино, правда в основном в эпизодах. Но однажды удача наконец улыбнулась: Леонову предложили большую роль в фильме о незадачливом буфетчике, который представился укротителем тигров. Да, правильно, это был «Полосатый рейс». Позже, уже в XXI веке, вокруг этой картины навертели множество слухов, в частности говорили, будто Леонов в сцене, когда к нему в ванную проникает тигр, потребовал установить прочное стекло. Однако оно бликовало и его сняли, а артисту ничего не сказали и он понял все только во время съемок, так что его испуг был натуральным. Однако второй оператор картины Дмитрий Долинин заверял, что сцену изначально снимали безо всякого стекла. Единственно, что правда: страх был действительно настоящим, ведь актер прекрасно понимал, как рискует, даром что дрессировщики стояли рядом — они могли не успеть остановить зверя, реши тот напасть. После выхода фильма в 1961 году Леонов стал настоящей звездой. Хотя «Полосатый рейс» и вызвал нарекания от тогдашнего министра культуры Екатерины Фурцевой: она была шокирована кадрами с голым задом актера, когда он убегал от тигра из ванной.

Фото: Евгений Леонов, кадр из х/ф «Полосатый рейс», 1961 год. Russian Look / www.globallookpress.com

Драматический актер Комедийный дар Леонова не помешал ему сниматься в довольно серьезных фильмах. Сразу после «Полосатого рейса» сыграл пулеметчика Якова Шибалка в драме «Донская повесть». За эту работу он получил почетный приз «Серебряный павлин» III Международного кинофестиваля в Нью-Дели и вторую премия на IВсесоюзного кинофестиваля. Еще одна драматическая роль Леонова — бывший командир разведки в «Белорусском вокзале». История об однополчанах, что расстались в 1945-м и снова встретились в мирной жизни, была удостоена главной премии на I Фестивале современной кинематографии в Карловых Варах. Кстати, режиссер Андрей Смирнов не побоялся пригласить в эту картину и другого актера с устоявшимся амплуа комика — Анатолия Папанова. И он, и Леонов сыграли замечательно, доказав, что талант и мастерство не зависят от жанра.

Фото: Евгений Леонов, Анатолий Папанов и Алексей Глазырин, кадр из х/ф «Белорусский вокзал», 1970 год / РИА «Новости»

Звезда Ленкома Когда Театр имени Ленинского комсомола, впоследствии — «Ленком», возглавил Марк Захаров, он пригласил в труппу Леонова. Это была удача для всех: режиссер получил великолепного актера, актер — замечательную возможность работать с единомышленниками, а зрители — невероятное удовольствие от спектаклей. Впрочем, дело не ограничивалось театральными подмостками: Захаров также снимал кино и Леонов был звездой во многих его фильмах. Король, в котором просыпались характеры его покойных родственников, из «Обыкновенного чуда», трогательный великан Глюм в «Доме, который построил Свифт», бургомистр в картине «Убить дракона».

Фото: Кадр из х/ф «Обыкновенное чудо», 1978 год. Igor Gnevashev / www.globallookpress.com

Спектакли тоже попадали на пленку. Одним из самых ярких стала «Поминальная молитва» по мотивам историй Шолом-Алейхема. Леонов, играя Тевье-молочника, как, впрочем, и другие актеры, намеренно не стал имитировать еврейский местечковый диалект, чтобы показать: эта прежде всего человеческая история, без привязок к нации. Кстати, после театрального училища имени Б. В. Щукина в Ленком пришел и сын актера — Андрей Леонов. Звезда сериала «Сваты» Татьяна Кравченко признавалась, что у них был роман, но Леонов-старший жестко потребовал прекратить эти отношения: ему не понравилось, что у актрисы было слишком бурное, на его взгляд, прошлое.

Фото: Евгений Леонов с коллегами на сцене «Ленкома». Борис Кауфман / РИА «Новости»

«Кин-дза-дза!» и драка с Садальским Еще одним добрым гением для Леонова стал Георгий Данелия. Актер снялся в его картинах «Тридцать три», «Не горюй», «Афоня», «Осенний марафон», «Паспорт» и, конечно же, «Кин-дза-дза!». Кстати, именно он и придумал название для этого фильма — напевал это странное словечко между съемками и оно зацепило режиссера. Еще одна великолепная работа актера — «О бедном гусаре замолвите слово» Эльдара Рязанова. Там Леонов играл провинциального актера Афанасия Бубенцова, в дочь которого влюбился подозреваемый в неблагонадежности корнет Алексей Плетнев в исполнении Станислава Садальского. Леонов держал дистанцию с молодым и нагловатым коллегой. Но однажды из-за ошибки в одной из сцен — Садальский слишком сильно схватил старшего коллегу и выдрал у него клок волос на груди — начался скандал, а потом и потасовка. Леонов отказался продолжать съемки и «корнету», после уговоров жены режиссера, пришлось извиняться.

Фото: Rадр из х/ф «Кин-дза-дза!», 1986 год. Russian Look / www.globallookpress.com

Советский хоббит «Хоббит, или Туда и обратно» в Советском Союзе издали только в 1976 году. Иллюстрировал книгу Михаил Беломлинский и главного героя — Бильбо Беггинса — по его собственному признанию художника, он рисовал со своего любимого актера Евгения Леонова. Рисунки всем очень понравились и книгу отправили в типографию. Однако чуть погодя Беломлинский забеспокоился: а вдруг Хоббит не понравится актеру? Все-таки какой-то полурослик, ноги волосатые… И тут вмешался случай: в тот самый день, когда художник получил сигнальный экземпляр книжки, он оказался в ленинградском Доме кино, где в тот момент проходила премьера фильма с участием Леонова. Жена Беломлинского стремглав бросилась домой и привезла томик Толкиена с «подозрительными» иллюстрациями. Художник дождался, когда его представят актеру и признался, что без спроса нарисовал нарисовал его в книжке. И протянул ее Леонову. Тот был в восторге: смеялся, перелистывал, снова и снова рассматривая картинки. А потом вдруг стал серьезным и спросил: где можно достать такое издание, ведь наверняка дефицит? Беломлинский тут же подписал книгу и вручил ее обрадованному актеру.

Фото: Евгений Леонов / РИА «Новости»

Голос из мультфильмов Леонов проявил себя не только как прекрасный актер театра и кино — его голосом говорили персонажи около трех десятков мультфильмов. Самый известный из них, конечно же Винни-Пух. Кстати, изначально режиссер Федор Хитрук забраковал первые пробы актера. Но звукооператор ускорил запись примерно на 30% и получился идеальный вариант. Второй, не менее знаменитый цикл «Смех и горе у Бела моря» — «Волшебное кольцо», и «Mister Пронька», «Перепелиха», «Апельсин». Леонов мастерски воспроизвел уникальный поморский диалект: использовал характерное северное «оканье», особые интонационные распевы и растягивание гласных в конце фраз. Мультики буквально сразу же расхватали на цитаты: «Спинжак с карманАми», «Пошто животинку тиранишь?», «И пошли они до городу Парижу, по пути концерты давали», «Нам их и даром не нать!», «Он хто — прынц? Какой державы?», «Эта Ульянка хуже карасину!». А ведь цензоры из Госкино поначалу требовали изменить язык сказок!

Фото: Евгений Леонов в к/ф «Женитьба», 1977 год. Russian Look / www.globallookpress.com

Смерть актера Вечером 29 января 1994 года актер собирался ехать в театр «Ленком» играть в спектакле «Поминальная молитва». Одеваясь, Леонов внезапно потерял сознание и упал. Жена вызвала скорую помощь, но прибывшие врачи лишь констатировали смерть — она наступила мгновенно. Это был первый спектакль Леонова, который отменили. Он с молодости работал на износ: играл с температурой, воспалением легких, не признавая никаких уважительных причин для того, чтобы не выйти на сцену. С возрастом нагрузки все сильнее сказывались на здоровье — начались проблемы с сосудами, сердцем, врачи обнаружили сахарный диабет.

Фото: Могила Евгения Леонова и его жены на Новодевичьем кладбище. Shatokhina Natalia / www.globallookpress.com