Наш Хоббит, наш Винни, наш Тевье-молочник. Сто лет со дня рождения великого Евгения Леонова
Ровно 100 лет назад родился замечательный артист театра и кино Евгений Леонов. «Джентльмены удачи», «Обыкновенное чудо», «Кин-дза-дза» — эти и многие другие картины с его участием любят и смотрят уже несколько поколений. Его голосом говорил Винни-Пух, он рассказывал нам про змею Скарапею и крикливую Перепелиху. Историю жизни актера и его самые яркие роли вспоминал 360.ru.
Биография Леонова
Младший сын Павла и Анны Леоновых родился в Москве 2 сентября 1926 года. Жили в двух комнатах коммуналки на Васильевской улице. Еще в четвертом Женя попался на глаза кинорежиссеру, который пригласил его на съемки. Правда, сыграть роль так и не довелось, зато парень записался в школьный драмкружок.
Когда началась война, 14-летний Женя пошел учеником токаря на авиазавод, на котором работал инженером его отец. С самого детства сыновья слышали его истории о самолетах и летчиках, так что осенью 1943 года вслед за братом младший Леонов поступил в Авиационный приборостроительный техникум имени С. Орджоникидзе.
Учился хорошо, участвовал в самодеятельности и однажды понял, что любовь к сцене все-таки сильнее. На третьем курсе забрал документы и поступил на драматическое отделение Московской экспериментальной театральной студии при Московской областной филармонии. Старший брат поддержал это решение.
Любовь навсегда
Леонов начал играть на сцене Московского театра Дзержинского района, но уже через год, в 1948-м, вышел на сцену театра имени К. Станиславского. Актер, как и его коллеги, часто монтировал сцену, таскал оборудование — в послевоенное время лишних рабочих рук не было. А еще был мастером по звуковым эффектам: изображал грохот коляски, цоканье копыт, шум ветра и получал за эту работу пять рублей.
Однажды на гастролях в Свердловске артист, уже разменявший третий десяток, заметил на улице Ванду Стойлову, студентку музыкально-педагогического училища. Девушка очень понравилась Леонову и он пригласил ее вечером на спектакль «Дни Турбиных» — актер блистал в роли Лариона Суржанского, Лариосика.
После спектакля Леонов провожал девушку до дома, читал ей стихи и был рядом все три дня, что оставались до отъезда. А потом начались междугородние звонки и наконец Ванда решилась приехать и познакомиться с родителями артиста. Хотя ее родные были против, 16 ноября 1957-го пара расписалась в обычном районном ЗАГСе. Они прожили вместе всю жизнь.
Звезда «Полосатого рейса»
Актер не только играл в театре, но и снимался в кино, правда в основном в эпизодах. Но однажды удача наконец улыбнулась: Леонову предложили большую роль в фильме о незадачливом буфетчике, который представился укротителем тигров. Да, правильно, это был «Полосатый рейс».
Позже, уже в XXI веке, вокруг этой картины навертели множество слухов, в частности говорили, будто Леонов в сцене, когда к нему в ванную проникает тигр, потребовал установить прочное стекло. Однако оно бликовало и его сняли, а артисту ничего не сказали и он понял все только во время съемок, так что его испуг был натуральным.
Однако второй оператор картины Дмитрий Долинин заверял, что сцену изначально снимали безо всякого стекла. Единственно, что правда: страх был действительно настоящим, ведь актер прекрасно понимал, как рискует, даром что дрессировщики стояли рядом — они могли не успеть остановить зверя, реши тот напасть.
После выхода фильма в 1961 году Леонов стал настоящей звездой. Хотя «Полосатый рейс» и вызвал нарекания от тогдашнего министра культуры Екатерины Фурцевой: она была шокирована кадрами с голым задом актера, когда он убегал от тигра из ванной.
Драматический актер
Комедийный дар Леонова не помешал ему сниматься в довольно серьезных фильмах. Сразу после «Полосатого рейса» сыграл пулеметчика Якова Шибалка в драме «Донская повесть». За эту работу он получил почетный приз «Серебряный павлин» III Международного кинофестиваля в Нью-Дели и вторую премия на IВсесоюзного кинофестиваля.
Еще одна драматическая роль Леонова — бывший командир разведки в «Белорусском вокзале». История об однополчанах, что расстались в 1945-м и снова встретились в мирной жизни, была удостоена главной премии на I Фестивале современной кинематографии в Карловых Варах.
Кстати, режиссер Андрей Смирнов не побоялся пригласить в эту картину и другого актера с устоявшимся амплуа комика — Анатолия Папанова. И он, и Леонов сыграли замечательно, доказав, что талант и мастерство не зависят от жанра.
Звезда Ленкома
Когда Театр имени Ленинского комсомола, впоследствии — «Ленком», возглавил Марк Захаров, он пригласил в труппу Леонова. Это была удача для всех: режиссер получил великолепного актера, актер — замечательную возможность работать с единомышленниками, а зрители — невероятное удовольствие от спектаклей.
Впрочем, дело не ограничивалось театральными подмостками: Захаров также снимал кино и Леонов был звездой во многих его фильмах. Король, в котором просыпались характеры его покойных родственников, из «Обыкновенного чуда», трогательный великан Глюм в «Доме, который построил Свифт», бургомистр в картине «Убить дракона».
Спектакли тоже попадали на пленку. Одним из самых ярких стала «Поминальная молитва» по мотивам историй Шолом-Алейхема. Леонов, играя Тевье-молочника, как, впрочем, и другие актеры, намеренно не стал имитировать еврейский местечковый диалект, чтобы показать: эта прежде всего человеческая история, без привязок к нации.
Кстати, после театрального училища имени Б. В. Щукина в Ленком пришел и сын актера — Андрей Леонов. Звезда сериала «Сваты» Татьяна Кравченко признавалась, что у них был роман, но Леонов-старший жестко потребовал прекратить эти отношения: ему не понравилось, что у актрисы было слишком бурное, на его взгляд, прошлое.
«Кин-дза-дза!» и драка с Садальским
Еще одним добрым гением для Леонова стал Георгий Данелия. Актер снялся в его картинах «Тридцать три», «Не горюй», «Афоня», «Осенний марафон», «Паспорт» и, конечно же, «Кин-дза-дза!». Кстати, именно он и придумал название для этого фильма — напевал это странное словечко между съемками и оно зацепило режиссера.
Еще одна великолепная работа актера — «О бедном гусаре замолвите слово» Эльдара Рязанова. Там Леонов играл провинциального актера Афанасия Бубенцова, в дочь которого влюбился подозреваемый в неблагонадежности корнет Алексей Плетнев в исполнении Станислава Садальского.
Леонов держал дистанцию с молодым и нагловатым коллегой. Но однажды из-за ошибки в одной из сцен — Садальский слишком сильно схватил старшего коллегу и выдрал у него клок волос на груди — начался скандал, а потом и потасовка. Леонов отказался продолжать съемки и «корнету», после уговоров жены режиссера, пришлось извиняться.
Советский хоббит
«Хоббит, или Туда и обратно» в Советском Союзе издали только в 1976 году. Иллюстрировал книгу Михаил Беломлинский и главного героя — Бильбо Беггинса — по его собственному признанию художника, он рисовал со своего любимого актера Евгения Леонова. Рисунки всем очень понравились и книгу отправили в типографию.
Однако чуть погодя Беломлинский забеспокоился: а вдруг Хоббит не понравится актеру? Все-таки какой-то полурослик, ноги волосатые… И тут вмешался случай: в тот самый день, когда художник получил сигнальный экземпляр книжки, он оказался в ленинградском Доме кино, где в тот момент проходила премьера фильма с участием Леонова.
Жена Беломлинского стремглав бросилась домой и привезла томик Толкиена с «подозрительными» иллюстрациями. Художник дождался, когда его представят актеру и признался, что без спроса нарисовал нарисовал его в книжке. И протянул ее Леонову.
Тот был в восторге: смеялся, перелистывал, снова и снова рассматривая картинки. А потом вдруг стал серьезным и спросил: где можно достать такое издание, ведь наверняка дефицит? Беломлинский тут же подписал книгу и вручил ее обрадованному актеру.
Голос из мультфильмов
Леонов проявил себя не только как прекрасный актер театра и кино — его голосом говорили персонажи около трех десятков мультфильмов. Самый известный из них, конечно же Винни-Пух. Кстати, изначально режиссер Федор Хитрук забраковал первые пробы актера. Но звукооператор ускорил запись примерно на 30% и получился идеальный вариант.
Второй, не менее знаменитый цикл «Смех и горе у Бела моря» — «Волшебное кольцо», и «Mister Пронька», «Перепелиха», «Апельсин». Леонов мастерски воспроизвел уникальный поморский диалект: использовал характерное северное «оканье», особые интонационные распевы и растягивание гласных в конце фраз.
Мультики буквально сразу же расхватали на цитаты: «Спинжак с карманАми», «Пошто животинку тиранишь?», «И пошли они до городу Парижу, по пути концерты давали», «Нам их и даром не нать!», «Он хто — прынц? Какой державы?», «Эта Ульянка хуже карасину!». А ведь цензоры из Госкино поначалу требовали изменить язык сказок!
Смерть актера
Вечером 29 января 1994 года актер собирался ехать в театр «Ленком» играть в спектакле «Поминальная молитва». Одеваясь, Леонов внезапно потерял сознание и упал. Жена вызвала скорую помощь, но прибывшие врачи лишь констатировали смерть — она наступила мгновенно.
Это был первый спектакль Леонова, который отменили. Он с молодости работал на износ: играл с температурой, воспалением легких, не признавая никаких уважительных причин для того, чтобы не выйти на сцену. С возрастом нагрузки все сильнее сказывались на здоровье — начались проблемы с сосудами, сердцем, врачи обнаружили сахарный диабет.
Первый громкий звонок случился в 1988 году — во время гастролей в Германии актера свалил обширный инфаркт, он пережил клиническую смерть и был в коме 16 дней. Врачи прописали полный покой, но через четыре месяца он снова работал на сцене и снова безо всяких поблажек к себе.
Похоронили Леонова на Новодевичьем кладбище. Поставили скромное надгробье — небольшой камень с театральным занавесом, автограф актера и даты жизни. Без чинов. Но поклонники актера все равно находят его могилу и приносят к ней цветы в благодарность за его талант, которым он так щедро делился со всеми.