«Это ж надо так деньги любить». Топ-6 неравных союзов немолодых звезд

Названный Годом семьи 2024-й оказался богат не только на звездные разводы, но и на новые союзы. И некоторые из них не смогли оставить равнодушным, пожалуй, никого. Причина — большая разница в возрасте новоиспеченных возлюбленных. О самых известных неравных браках звезд и юных невестах Григория Лепса и Марка Горобца — в материале 360.ru.

Григорий Лепс и его невеста Аврора Киба Разница в возрасте у Григория Лепса и его юной избранницы Авроры Кибы поразила многих: 18-летие девушка пышно отметила этой весной, а музыканту в июле стукнуло ни много ни мало, а уже 62 года. Любви, как говорят, все возрасты покорны, но вместе с тем странно было бы отрицать, что порой причиной подобных романов порой становятся не высокие чувства, а большие деньги и связи.

Фото: Shatokhina Natalia/news.ru

Впервые пару увидели вместе в июне этого года на Петербургском международном экономическом форуме. Вскоре Аврора похвасталась в Instagram* роскошным подарком от поклонника. Фотографию кольца с бриллиантом она подписала так: «Коротко, но ясно». Может быть, Авроре в тот момент и было что-то предельно понятно, но вот другим — нет. Причем ни тогда, ни сейчас. Из-за этого вокруг их отношений ожидаемо возникло немало сплетен. Поводы для них легко находили в соцсетях, где Киба то публиковала фото роскошных букетов (понятно от кого), то выкладывала в сторис поющего Лепса с подписью «Моя любимая семья». Благодарная публика внимала всем этим намекам и продолжала строить предположения о том, чем мужчина за 60 заинтересовал такую юную девушку.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press / Global Look Press

По одной из теорий, на самом деле артист не встречается с Авророй, а просто поддерживает ее музыкальные начинания и собирается помочь раскрутиться. Поет Киба под псевдонимом Avri. Этим летом она выпустила первую песню под названием «Пьяная дура». Но тут неизбежно возникает вопрос: а с чего исполнителю хита «Рюмка водки на столе» вдруг оказывать какую-то помощь вчерашней школьнице, которая внезапно решила запеть и попытаться стать звездой. И ответ на него, разумеется, имеется: говорят, Лепс — хороший друг состоятельного отца Авроры.

Фото: Belkin Alexey/news.ru / Global Look Press

В середине июня на Премии Муз-ТВ артист признался, что пока не может назвать Кибу своей невестой со 100-процентной уверенностью. «Она пока еще не решила, но, скорее всего, невеста», — пояснил он. Спустя четыре месяца никаких официальных заявлений о возможной свадьбе от Лепса не последовало. Молчала и Киба, улетевшая учиться в Лондон. Лишь несколько дней назад она опубликовала в своем блоге короткий жалобный рассказ о своей нелегкой жизни за границей, упомянув в том числе певца.

«Когда-то я решила выпендриться и поехать учиться в лучший колледж моды. И теперь вместо того, чтобы поступить в МГИМО и после поехать на Патрики, выйти замуж за Григория Лепса, посещать мероприятия, давать интервью, возить львят на бокс и завтракать в „Кофемании“, я после очередной истерики еду на метро в свою мини-квартиру… стирать, готовить и мыть полы. Сама! Но зато в Лондоне», — поделилась Аврора. Стоит ли понимать это «вместо того, чтобы выйти замуж за Лепса», как конец их гипотетического романа, пока не ясно.

Марк Горобец и Александрина Олексюк Отношения 49-летнего режиссера Марка Горобца и совсем юной актрисы Александрины Олексюк стали самой настоящей бомбой и для СМИ, уделяющих внимание личной жизни знаменитостей, и для пользователей соцсетей. Последние совсем не церемонились и прямо заявляли, что все это «вообще-то ненормально». Кто-то вспоминал, как в 18 лет воспринимал 30-летних людей чуть ли не как стариков, а 50-летние казались совсем уж древними старцами.

«Смотрит он на нее и недоумевает: „Это ж надо так деньги любить“», «Вышла замуж за режиссера по любви… ну-ну», «А мама знает?» — упражнялись в остроумии критики великовозрастного жениха и его девушки.

Познакомилась пара на съемках фильма «Тур с Иванушками». Горобец был режиссером картины, а Александрина сыграла одну из ролей. О помолвке оба рассказали в соцсетях, опубликовав фото у озера Рица. В числе тех, кто поздравил влюбленных с этим событием, была экс-жена Павла Прилучного Агата Муцениеце, сыгравшая вместе с Александриной в фильме «Тур с Иванушками». «Киномама всплакнула от счастья! Котики!» — написала актриса. Причем кольцо Горобец подарил своей избраннице, когда ей было только 17 лет, совершеннолетие она отпраздновала 14 ноября, отметил StarHit.

Лиза Арзамасова и Илья Авербух Другая звездная пара, заключившая неравный брак, — актриса Лиза Арзамасова и фигурист Илья Авербух. У них разница в возрасте составляет 22 года. Конечно, без нападок в соцсетях и таблоидах тоже не обошлось. Но оба, кажется, вовсе не переживали на этот счет.

Фото: Bulkin Sergey/news.ru / Global Look Press

«Когда она принимала решение выйти за меня, осознанное решение, мы проговаривали в том числе и тему возраста. Так сложилось, что мы встретились в этом промежутке времени: когда один движется к 50, а второй только в середине пути. Я об этом думаю, понимаю, что жизнь не бесконечна, ценю каждый день нашей совместной жизни», — говорил Авербух. Пара познакомилась на телепроекте «Лед и пламень» в 2010 году. Арзамасовой тогда было лишь 15 лет.

Были сплетни, что роман между ними закрутился еще тогда, но влюбленные эти вбросы опровергли, заверив, что начали строить отношения только спустя 10 лет.

Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press / Global Look Press

«Мы просто увиделись. И нам действительно как-то сразу захотелось быть вместе. Мы поняли, что говорим на одном языке», — рассказывал фигурист. В декабре 2020 года они поженились, а летом 2021 года Лиза родила Авербуху сына. Мальчика назвали Лев.

Татьяна Буланова и Валерий Руднев Большая разница в возрасте не помешала отношениям Татьяны Булановой и бывшего теннисиста и предпринимателя Валерия Руднева. Он младше ее на 19 лет.

Известно, что певица была замужем дважды. Оба брака были длительными, но неудачными. О своих новых отношениях Буланова рассказала лишь в 2022 году. Причем на тот момент она встречалась с Рудневым уже три года.

Фото: РИА «Новости»

«От стереотипов нужно избавляться, потому что они жизнь тормозят», — заявила артистка, а летом 2023 года вышла за Валерия замуж. Сейчас Булановой 55 лет. Судя по всему, в браке с Рудневым она спокойна и счастлива и даже подумывает завести третьего ребенка. Но рожать хочет не сама, а при помощи суррогатной матери.

Марина Федункив и Стефано Маджи Комедийная актриса и звезда Comedy Women Марина Федункив, как и Татьяна Буланова, не побоялась начать строить новый брак уже после 50 лет. Ее новый муж — итальянец Стефано Маджи — младше ее на 13 лет.

Подробностями их лав стори Федункив делилась в интервью с kp.ru. Артистка рассказала, что познакомилась со Стефано в 2019 году на дне рождения своего близкого друга.

Фото: РИА «Новости»

«Пообщались, Стефано тогда еще не особо по-русски разговаривал, но усердно учил язык. А через три недели снова случайно встретились в самолете. Я летела на гастроли на Урал, а он — по работе. Проболтали и просмеялись весь полет. <…> Так наше общение и закрутилось», — пояснила она.

Осенью этого года Марина впервые стала матерью. И это событие, безусловно, потрясающее, ведь она не побоялась самостоятельно выносить и родить ребенка в 53 года.

Фото: РИА «Новости»

«Детей от своих бывших мне рожать не хотелось. В какой-то момент я все мысли о материнстве убрала из головы, максимально забила график работой, чтобы не думать на эту тему. А потом и вовсе перестала остро переживать: ну, не случится — и не случится», — поделилась она. Но в итоге мечта актрисы сбылась. Теперь у нее есть не только любящий муж, но и долгожданный сын.

Евгений Петросян и Татьяна Брухунова Нельзя не вспомнить в нашем списке неравных союзов и брак Евгения Петросяна и его концертного директора Татьяны Брухуновой. Легендарный комик старше своей жены на целых 43 года.

Фото: РИА «Новости»

Когда между ними завязался роман, Брухунову ожидаемо начали корить в том, что она меркантильная. Мало кто мог поверить, что их отношения действительно серьезные. Тем не менее в 2019 году они поженились и вот до сих пор вместе. Петросян, кажется, сам в этом браке помолодел. Более того, у них появились дети — старшему мальчику Вагану сейчас четыре года, а младшей дочери всего несколько месяцев. Подробности рождения девочки и ее имя счастливые родители сначала не раскрыли, но в дальнейшем Татьяна опубликовала у себя в Instagram* фото во время беременности, чтобы доказать, что родила ребенка сама.

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