04 августа 2025 01:08 «Это перебор». Шаляпин и Гузеева устроили разборки на шоу «Перепой звезду» 0 0 0 Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press / www.globallookpress.com Знаменитости

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Прохор Шаляпин

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Певец Прохор Шаляпин и актриса Лариса Гузеева устроили разборки на шоу «Перепой звезду» на тему, кто лучше поет. Исполнитель не стал терпеть оскорбления, а звезда «Тещи» не смогла удержаться от язвительных замечаний. Детали скандала, выяснил 360.ru.

Провальный номер Шаляпина На Первом канале завершился отборочный этап второго сезона вокального конкурса «Перепой звезду», участники которого планируют побороться за один миллион рублей. Шаляпин исполнил песню Филиппа Киркорова «Единственная моя» вместе с 24-летним организатором мероприятий Евгением Гапоновым, которому надо было его перепеть.

Фото: РИА «Новости»

По правилам проекта непрофессиональный вокалист из народа исполняет первый куплет. После этого уже вступает знаменитость. Друг друга они не видят. Ширма открывается только на припеве, а номер они завершают уже вместе. Участникам от народа нужно превзойти исполнителей и получить от жюри высшие баллы. Зрителям выступление пришлось по душе, как и большинству судей в жюри. Недовольной осталась только Гузеева, которая схватила микрофон, чтобы раскритиковать вокальные данные певца.

Как Шаляпин и Гузеева устроили разборки в эфире Певец и телеведущая умудрились вступить в перепалку прямо в эфире. Гузеева заявила, что при таком пении надо «выносить святых вон просто». «Вы сейчас на полном серьезе встали с криками „Браво“?! Это настолько было плохо с обоих сторон. И когда вы скандируете: „Браво! Браво!“ Я думаю: „Вы все…“», — возмутилась она.

Фото: РИА «Новости»

Шаляпин сразу отреагировал на жесткую критику Гузеевой, расхвалив свой номер с Гапоновым. Он заявил, что спели они превосходно и вообще это лучшее выступление. Гузеева все-равно стояла на своем, но и Шаляпин был непоколебим. По ее словам, экс-фабрикант спел еще хуже, чем Гапонов. Да и она сама якобы «так умеет петь». Шаляпин опять не смолчал, назвав Гапонова талантливым певцом. И добавил, что он сам тоже «шикарно поет».

К обсуждению вокальных данных артиста и народного участника присоединился другой член жюри — кинорежиссер Егор Кончаловский. «Такой номер я бы назвал: „Встретился ангел с метросексуалом“. Не сложилось. Я, конечно, далек от заявлений, которые сделала Лариса», — отметил он.

Фото: РИА «Новости»

Шаляпин и тут высказался, напомнив, что музыкальное образование имеется только у него и у судьи шоу Петра Дранги. Не забыв добавить, что он нравится «всем бабушкам нашей страны — это самое главное». Гузеева попыталась зацепить Шаляпина из-за выбора репертуара, отметив, что стоило исполнить Гапонову более современную композицию, а также уколоть певца за возраст. Артист не стал терпеть хамство, Гузеева в ответ получила резкую отповедь, что она сама на программах плохо себя ведет и «двух слов связать не может». В результате раздраженная Гузеева демонстративно нажала на красную кнопку, проголосовав против Шаляпина. Гапонов обошел певца по баллам 3:2.