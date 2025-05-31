«Это было очевидно». Нюша призналась, что ей нравился Майами

Певица Нюша впервые прокомментировала слухи о романе с Олегом Майами. Она подтвердила, что домыслы об их отношениях после шоу «Сокровища императора» возникли не на пустом месте.

Симпатия с первых встреч

В передаче «12 вопросов» Нюша объяснила, что ей действительно нравился Майами — с первых встреча она ощутила взаимную притягательность. Исполнители стали флиртовать, и это не могли не заметить внимательные зрители.

В одном из эпизодов «Сокровищ императора» артист даже попытался поцеловать Нюшу, но той удалось свести все в шутку. Роман между музыкантами допускала и сестра певицы. Она предположила, что Майами действительно приглянулся его коллеге по цеху.

Нюша держала свои чувства в секрете долгое время, и все-таки призналась, что романа не было.

«Когда произошла эта ситуация и мы познакомились с Олегом, конечно, я понимала, что здесь я не могу притворяться. Это будет просто странно, глупо и смешно. Потому что, действительно, мы испытали симпатию друг к другу, и это было очевидно», — подчеркнула она.

Певица добавила, что они с Майами остались друзьями в рамках проекта. По ее мнению, это было правильным решением.

Она добавила, что сейчас ей нужно сосредоточиться на других очень важных целях. Каких именно, звезда не уточнила, оставив это в тайне.