«Это было очевидно». Нюша призналась, что ей нравился Майами

Shatokhina Natalia/news.ru
Фото: Shatokhina Natalia/news.ru/www.globallookpress.com

Певица Нюша впервые прокомментировала слухи о романе с Олегом Майами. Она подтвердила, что домыслы об их отношениях после шоу «Сокровища императора» возникли не на пустом месте.

Симпатия с первых встреч

В передаче «12 вопросов» Нюша объяснила, что ей действительно нравился Майами — с первых встреча она ощутила взаимную притягательность. Исполнители стали флиртовать, и это не могли не заметить внимательные зрители.

В одном из эпизодов «Сокровищ императора» артист даже попытался поцеловать Нюшу, но той удалось свести все в шутку. Роман между музыкантами допускала и сестра певицы. Она предположила, что Майами действительно приглянулся его коллеге по цеху.

Нюша держала свои чувства в секрете долгое время, и все-таки призналась, что романа не было.

«Когда произошла эта ситуация и мы познакомились с Олегом, конечно, я понимала, что здесь я не могу притворяться. Это будет просто странно, глупо и смешно. Потому что, действительно, мы испытали симпатию друг к другу, и это было очевидно», — подчеркнула она.

Певица добавила, что они с Майами остались друзьями в рамках проекта. По ее мнению, это было правильным решением.

Она добавила, что сейчас ей нужно сосредоточиться на других очень важных целях. Каких именно, звезда не уточнила, оставив это в тайне.

Anastasia Sorgina/URA.RU
Фото: Anastasia Sorgina/URA.RU/www.globallookpress.com

Роман с Бузовой

Среди поклонников Майами ходят слухи, что тот скрывает роман с ведущей Ольгой Бузовой. Подтверждением этой теории являются фотографии артиста, намекающие на флирт.

В апреле Майами выложил необычный пост, к которому прикрепил совместные кадры с Бузовой.

«Подарил своей новый аромат, сам от него дурею», — написал певец.

На фото видно, как артист нежно прижимается к коллеге.

Сама Бузова слухи о романе не подтверждала. Бывшая ведущая шоу «Дом-2» на вопросы отвечает уклончиво, оставляя поклонникам простор для фантазий.

По словам Майами, их с Бузовой объединяет странная дружба.

«Хочу, чтобы вы понимали. Мы не встречаемся с Олей», — процитировало певца издание StarHit.

Певец при этом добавил, что они целовались, но большой любви в этом не было. Он также рассказал, что они поддерживают друг друга как друзья.

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