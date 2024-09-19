Падчерица Урганта вернулась в Россию. Кто такая Эрика Кикнадзе?
Падчерица Ивана Урганта вернулась в Россию
Несколько дней назад в соцсетях телеведущего и шоумена Ивана Урганта появилось фото с падчерицей Эрикой Кикнадзе. Известно, что они вместе ходят по мероприятиям в Москве. Зачем Кикнадзе вернулась в Россию после жизни в США, кто она и чем занималась ранее — в материале 360.ru.
Эрика Кикнадзе: биография
Эрика родилась 18 августа 2000 года в Санкт-Петербурге в семье Натальи Кикнадзе — нынешней жены Ивана Урганта — и предпринимателя Вахтанга Куталия. У пары есть еще один ребенок — старший брат Эрики Нико.
В детстве Кикнадзе, или Куталия, интересовалась искусством. Девочка занималась балетом, но далеко ее занятия не зашли.
В младшей школе родители разошлись, позднее Наталья Кикнадзе вышла замуж за своего одноклассника Ивана Урганта. В 2008 году у пары родились две дочки: Нина и Валерия.
В подростком возрасте Эрику начали приглашать на фотосессии брендов из-за ее выразительной внешности. Например, девочка снялась для Nike.
В 2015 году она уехала в Лондон учиться живописи. Поначалу город не принял Эрику: все было чужое, тоска по дому и семье стала нестерпимой. Но девушка смогла справиться с этим и сегодня вспоминает Лондон с теплотой.
После учебы в Европе девушка уехала жить в США. Поступила на факультет современного искусства в Нью-Йорке в школе дизайна Parsons. Помимо живописи, заинтересовалась модой.
Падчерица Урганта много путешествовала по Америке и Европе. В ее соцсетях мелькали кадры из Италии и Франции.
Иван Ургант и падчерица Эрика
Ургант сразу поладил с пятилетней Эрикой и принял ее как родную.
Повзрослев, девушка нечасто появлялась в медийном пространстве России — лишь радовала подписчиков фотографиями в соцсетях. Ее начали упоминать в СМИ после начала романтических отношений с темнокожим молодым человеком — двоюродным братом ее однокурсницы Мусой. Тогда Ургант поддержал падчерицу.
Мы тщательно согласовывали ее бойфренда. Я сам выбирал.
Иван Ургант
Сейчас Эрика поддерживает с отчимом теплые отношения. Последнее фото с падчерицей Ургант подписал так: «Здрасьте, приехали!»
В августе этого года Эрике исполнилось 24 года. По этому случаю Иван Ургант мило поздравил ее с днем рождения.
Где живет и чем занимается приемная дочь Урганта последнее время
В последние годы Эрика Кикнадзе (Куталия) постоянно жила в Нью-Йорке. Она запомнилась несколькими скандалами.
Девушку волнуют проблемы расизма, Эрика даже выходила на массовые митинги в Америке за права темнокожих вместе с бойфрендом Мусой.
Сегодня пара не вместе, но ранее падчерица Урганта часто выкладывала фото с афроамериканцами.
Интересно
Эрика давно отказалась от мяса, по какой причине — неизвестно.
Еще она славилась своими откровенными снимками. В 2024 году этих фото в соцсетях Эрики нет — девушка все «подчистила».
Осенью 2022 года ее задействовали в рекламе Heaven by Marc Jacobs. Вместе с Эрикой снялись дизайнер Мими Уэйд, актриса Саванна Гудзон, модель и рэп-исполнительница Томми Джинезис и сам основатель бренда, дизайнер Марк Джейкобс.
Также она занималась перепродажей винтажных вещей.
Зачем Эрика Кикнадзе вернулась в Россию
Доподлинно неизвестно, для чего Эрика вернулась в Россию. Возможно, она приехала навестить семью. Не исключено, что блогерша решила перебраться поближе к родным и обосноваться в столице.
Подтверждением этой версии могут служить ее многочисленные походы с отчимом по московским тусовкам. Вероятно, Ургант знакомит падчерицу с местной культурной элитой.
Тем не менее Эрика не перестает называть себя американкой. Кикнадзе-младшая всегда намеренно общалась с российскими СМИ только на английском языке, а когда корреспондент задавал вопрос на русском, делала вид, что не понимает его.
При этом свои соцсети девушка частично ведет на русском языке.
Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.