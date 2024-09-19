Сегодня 20:34 Падчерица Урганта вернулась в Россию. Кто такая Эрика Кикнадзе? Падчерица Ивана Урганта вернулась в Россию 0 0 0 Фото: Ivan Urgant/Instagram.com* / Global Look Press Знаменитости

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Несколько дней назад в соцсетях телеведущего и шоумена Ивана Урганта появилось фото с падчерицей Эрикой Кикнадзе. Известно, что они вместе ходят по мероприятиям в Москве. Зачем Кикнадзе вернулась в Россию после жизни в США, кто она и чем занималась ранее — в материале 360.ru.

Эрика Кикнадзе: биография Эрика родилась 18 августа 2000 года в Санкт-Петербурге в семье Натальи Кикнадзе — нынешней жены Ивана Урганта — и предпринимателя Вахтанга Куталия. У пары есть еще один ребенок — старший брат Эрики Нико. В детстве Кикнадзе, или Куталия, интересовалась искусством. Девочка занималась балетом, но далеко ее занятия не зашли. В младшей школе родители разошлись, позднее Наталья Кикнадзе вышла замуж за своего одноклассника Ивана Урганта. В 2008 году у пары родились две дочки: Нина и Валерия. В подростком возрасте Эрику начали приглашать на фотосессии брендов из-за ее выразительной внешности. Например, девочка снялась для Nike.

Фото: Ivan Urgant/Instagram.com / Global Look Press

В 2015 году она уехала в Лондон учиться живописи. Поначалу город не принял Эрику: все было чужое, тоска по дому и семье стала нестерпимой. Но девушка смогла справиться с этим и сегодня вспоминает Лондон с теплотой. После учебы в Европе девушка уехала жить в США. Поступила на факультет современного искусства в Нью-Йорке в школе дизайна Parsons. Помимо живописи, заинтересовалась модой. Падчерица Урганта много путешествовала по Америке и Европе. В ее соцсетях мелькали кадры из Италии и Франции.

Фото: из соцсетей Ивана Урганта

Иван Ургант и падчерица Эрика Ургант сразу поладил с пятилетней Эрикой и принял ее как родную. Повзрослев, девушка нечасто появлялась в медийном пространстве России — лишь радовала подписчиков фотографиями в соцсетях. Ее начали упоминать в СМИ после начала романтических отношений с темнокожим молодым человеком — двоюродным братом ее однокурсницы Мусой. Тогда Ургант поддержал падчерицу.

Мы тщательно согласовывали ее бойфренда. Я сам выбирал. Иван Ургант

Сейчас Эрика поддерживает с отчимом теплые отношения. Последнее фото с падчерицей Ургант подписал так: «Здрасьте, приехали!» В августе этого года Эрике исполнилось 24 года. По этому случаю Иван Ургант мило поздравил ее с днем рождения.

Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look / Global Look Press

Где живет и чем занимается приемная дочь Урганта последнее время В последние годы Эрика Кикнадзе (Куталия) постоянно жила в Нью-Йорке. Она запомнилась несколькими скандалами. Девушку волнуют проблемы расизма, Эрика даже выходила на массовые митинги в Америке за права темнокожих вместе с бойфрендом Мусой. Сегодня пара не вместе, но ранее падчерица Урганта часто выкладывала фото с афроамериканцами.

Интересно Эрика Кикнадзе выступает за защиту экологии. Она не пользуется многоразовой посудой, отказалась от пластика, с собой берет только многоразовые сумки. Девушка сортирует мусор. Эрика Кикнадзе выступает за защиту экологии. Она не пользуется многоразовой посудой, отказалась от пластика, с собой берет только многоразовые сумки. Девушка сортирует мусор.

Эрика давно отказалась от мяса, по какой причине — неизвестно. Еще она славилась своими откровенными снимками. В 2024 году этих фото в соцсетях Эрики нет — девушка все «подчистила». Осенью 2022 года ее задействовали в рекламе Heaven by Marc Jacobs. Вместе с Эрикой снялись дизайнер Мими Уэйд, актриса Саванна Гудзон, модель и рэп-исполнительница Томми Джинезис и сам основатель бренда, дизайнер Марк Джейкобс. Также она занималась перепродажей винтажных вещей.

Зачем Эрика Кикнадзе вернулась в Россию Доподлинно неизвестно, для чего Эрика вернулась в Россию. Возможно, она приехала навестить семью. Не исключено, что блогерша решила перебраться поближе к родным и обосноваться в столице. Подтверждением этой версии могут служить ее многочисленные походы с отчимом по московским тусовкам. Вероятно, Ургант знакомит падчерицу с местной культурной элитой.

Тем не менее Эрика не перестает называть себя американкой. Кикнадзе-младшая всегда намеренно общалась с российскими СМИ только на английском языке, а когда корреспондент задавал вопрос на русском, делала вид, что не понимает его. При этом свои соцсети девушка частично ведет на русском языке.

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