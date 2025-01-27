27 января 2025 17:34 Елена Миро действительно умерла. Подтверждение смерти королевы ЖЖ нашли почти через год 0 0 0 Фото: соцсети Елены Миро Знаменитости

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Скандальной российской блогерши Лены Миро, прославившейся своими острыми постами в ЖЖ, действительно больше нет в живых. Почти год никаких доказательств ее гибели в автокатастрофе не было, что породило слухи, будто Елена жива. Однако теперь точка в этой истории, кажется, поставлена окончательно.

Как погибла Елена Миро и почему в ее смерть не верили? Информация о смерти Елены Миро (настоящее имя — Елена Мироненко) появилась в апреле прошлого года. Вечером 22-го числа новость об этом опубликовали в Telegram-канале Admin.Anshlak. «Из директа: для олдов <…> в Омериках она попала в ДТП, долгое время пролежала в коме, а недавно скончалась. Мать летала на похороны. Отец не поехал (сказал — цитата: карма ее настигла, сама виновата)…» — говорилось в сообщении со ссылкой на источник, пожелавший остаться анонимным.

Фото: соцсети Елены Миро

Вскоре практически те же данные, но со ссылкой на общих знакомых появились у «Небожены». «Мне сказали, что она попала в ДТП в Америке, после чего впала в кому, а недавно скончалась. Мать Лены летала на похороны, а отец наотрез отказался», — пояснил автор сообщения.

Но поверили в смерть блогерши не все. Писатель и журналист Максим Новиковский в своем ЖЖ безапелляционно заявил, что Елена жива и «у нее все прекрасно». В качестве аргумента он привел тот факт, что Миро плохо водит автомобиль и редко садится за руль, а ездит очень внимательно, как чайник. Поэтому, по его мнению, она в принципе не могла попасть ни в какое ДТП.

Фото: соцсети Елена Миро

«Во-вторых. Лена не была ни в какой коме и не могла в ней находиться, иначе бы ее социальная сеть оставалась активной. Как человек, находящийся в коме, может закрыть свой блог и написать об этом, находясь при этом в коме?» — поинтересовался Новиковский. И наконец, у Миро было очень много «безнадежно примитивных врагов из шоу-бизнеса, которые, не скрывая, желали ей смерти», продолжил писатель. С учетом этого, по его теории, кто-то из этих «крайне обиженных деятелей бизнеса-шоу» решил воспользоваться отсутствием Елены в блогосфере и вбросил утку о ее смерти, ДТП и коме.

Поэтому всем поверившим в байку про смерть Лены хочется пожелать всего самого наилучшего и сказать: «Не дождетесь!» Максим Новиковский писатель

Категорически отверг гибель Миро и экс-участник «Дома-2» Рустам Солнцев. «Ленка Миро жива, не ведитесь», — призвал блогер, правда, никаких доводов в пользу того, что Елена не разбилась в ДТП, не привел.

Фото: соцсети Елены Миро

Другая бывшая участница «Дома-2» Алена Водонаева призвала дождаться хоть каких-то официальных комментариев из источников, приближенных к Елена. «Я надеюсь, что это все сплетни, и надеюсь, что с ней все в порядке», — добавила она. Яна Рудковская также не обошла эту новость стороной и выразила уверенность, что все случившееся с Миро — подтверждение того, что выражение «настигла карма» действительно работает (Елена, надо сказать, постоянно нападала на нее).

Фото: РИА «Новости»

«Жить в таком негативе, когда тебя проклинают за твои статейки несколько десятков людей. <…> Человек рано или поздно будет держать ответ за все, что совершил в своей жизни», — подчеркнула продюсер. Тут, конечно, стоит ненадолго вернуться в прошлое, чтобы понять, а за что же, по версии Рудковской, блогершу настигла карма.

О чем писала Елена Миро и почему ее ненавидели? По специальности скандальная блогерша была лингвистом: образование получила в Воронежском государственном университете, затем пять лет изучала английский язык в Кембридже. В нулевых Миро вернулась в Россию, начала работать переводчиком-синхронистом и заниматься писательством.

Первые две книги Елены в соавторстве с Алексеем Олиным вышли в свет в 2010-м. Оба произведения создали по мотивам сериала Валерии Гай Германики «Школа» — «Дневник Марлы. Детство кончилось» и «Оборотень с указкой. Бытовая химия».

Фото: Unsplash

Тогда же ради продвижения книг Миро завела блог в LiveJournal (последнюю из них, под названием «Я тебя похудею», она выпустила в 2022-м). И хотя изначально цели ЖЖ были одни, затем все как-то закрутилось-завертелось и Елена начала полоскать российских — и не только — звезд на чем свет стоит, нападать на полных людей, на нерешительных мужчин (их она звала не иначе как оладушками).

Эталоном, судя по публикациям, Миро считала только себя. Доставалось от нее всем. Но особенно часто — Яне Рудковской. Продюсер несколько раз отвечала на ее выпады в своем Telegram.

Фото: РИА «Новости»

Один раз это произошло после смерти Аллы Вербер. Миро отреагировала на случившееся в свойственной ей манере, чем очень задела Рудковскую. Возмущенная продюсер назвала ее тогда «полным ничтожеством» и «несчастным, обделенным любовью чучелом». «Все остальное — тупые и шальные наскоки — уже давно никого не трогают. Но мимо того, как эта тварь оплевала память о чудесной женщине и замечательном человеке Алле Вербер, пройти не могла…» — пояснила Рудковская.

Всю свою неудовлетворенность от себя, от своего никчемного существования она изрыгает зловонным словесным поносом в своих блогах. Занята этим неблагодарным трудом 24/7, то есть безостановочно. Понимаю, грустно. Заняться больше нечем. Не любит никто. Не приголубит нежно на плече. Да и как такое приголубишь?! Яна Рудковская

Уже после новостей о смерти Миро продюсер отметила, что в США Елена сбежала, потому что в России на нее было написано столько заявлений, «что там была бы не одна уголовка».

Фото: соцсети Елены Миро

Под прицелом блогерши, помимо супруги Евгения Плющенко, была и Анна Семенович. Особенно Елене не давала покоя фигура звезды. Под одним из ее фото Миро с сарказмом поинтересовалась, «зачем Нюрке пупок», намекая на сильную ретушь снимка.

«Зато живот получился хороший. Гладенький. Ноги. А потом грудь расширяется кверху. Гордая Нюрка стоит, красуется. <…> Признаем прямо: и без пупка хороша Семенович! Какая из Анек вам больше нравится — Седокова или Семенович?» — добавила Елена.

Фото: РИА «Новости»

Седокову, к слову, она считала нормальным называть «сочной Анной», а супругу Евгения Петросяна Татьяну Брухунову — «Танькой». Фигурировала в ее постах и «балерина всея Руси» Анастасия Волочкова. Причем один из постов Миро о балерине в 2023-м, кажется, оказался пророческим. «Волочкова обязательно найдет свою судьбинушку, но не сейчас. Настя еще молода и свободна жить в свое удовольствие. <…> Жениха к концу года выберет. Будет и свадьба пышная, и жених радостный», — пообещала Елена. И вот в январе этого года выяснилось, что у Волочковой есть новый кавалер — 26-летний певец и танцор балета Марчел Абаби.

Фото: РИА «Новости»

Но вернемся к ЖЖ Миро. Одним из самых скандальных в ее блоге был, как ни удивительно, пост не о звездах, а о желании избавить Москву от «мерзотнейших старух и прочей нечисти». Написала она его в 2011 году, но в дальнейшем удалила. В записи Елена описывала, как чуть не сбила кинувшуюся ей под колеса «гнусную старуху с сумищей на колесиках». «Чуть не сбила кеглю», — негодовала Миро. И тут же призналась, что, как по ней, так, может, стоило и переехать не угодившего ей пешехода, хотя есть и более «удобный» вариант. «Вот что я предлагаю. Первое. Сделать въезд в центр Москвы платным… баксов двести. Тогда там будут ездить красивые люди на красивых машинах, а не колхозники на пердящих развалюхах… Второе. Сделать вход в центр Москвы платным. Поставить автоматы: опустил жетончик — пройди. Так мы избавим центр от мерзотнейших старух и прочей нечисти в виде честных, но гордых людей без двойных стандартов», — пояснила Елена.

Фото: Freepik

Последний пост она опубликовала 25 марта 2023 года, заявив, что с этого дня ее блог закрыт, а перерыв это или окончательный и бесповоротный шаг — покажет время. «Все рано или поздно заканчивается. В этом нет ничего необычного. Все меняется, все требует изменений. Или хотя бы сил на то, чтобы продолжать. А если их нет?» — задалась вопросом Елена. За 14 лет в блоге Миро вышло 9,5 тысячи постов. Может быть, блогерше в какой-то момент просто надоело оскорблять звезд, цепляться к чужому внешнему виду, семьям и детям? Или ей недвусмысленно намекнули, что пора уже остановиться…

Фото: соцсети Елены Миро

Как смогли подтвердить смерть Елены Миро Доказательство, что Миро действительно нет в живых, опубликовала Baza. По информации источника Telegram-канала, 24 января в России ликвидировали ИП Елены Мироненко. А причина была следующая: «индивидуальный предприниматель прекратил деятельность в связи со смертью».

Была ли у Миро семья? Елена была замужем. Ее избранником стал американский фотограф Ричард Прайд. Пара поженилась в ноябре 2016 года в городе Боулдер, штат Колорадо. Подробностями своей личной жизни и отношений Миро никогда не делилась. И история любви с Прайдом, понятное дело, тоже какое-то время оставалась тайной для ее подписчиков. Раскрыть подробности удалось kp.ru. По ее данным, с супругом, который, к слову, был старше ее на 11 лет, блогерша познакомилась во время путешествия в Таиланд в 2015 году. Детей они вроде бы не завели. Миро еще в 2017 году обозначила свою позицию по этому поводу, дав понять, что наследники ей не нужны. И это, по ее мнению, ничуть не хуже, чем «бесконтрольные роды». Правда, уже после смерти блогерши появлялись сообщения, что она якобы родила от Прайда в 2023 году.