19 октября 2025 19:54 «Таскался за мной, по Москве искал». Екатерина Шаврина впервые показала молодого мужа

В начале октября 82-летняя певица Екатерина Шаврина сообщила журналистам радостную новость: она снова вышла замуж. Личность избранника, покорившего ее сердце, звезда тогда не раскрыла. И наконец публика узнала, кто он.

Певица рассказывает, что рядом с ней — надежный и внимательный мужчина. Их история знакомства похожа на сценарий романтического фильма: Александр много лет был ее поклонником и наконец-то решился сделать первый шаг. Исполнительница давно не скрывает: ее сердце занято. Но возлюбленный не любит публичности. Он сделал исключение для программы «Привет, Андрей!» на телеканале «Россия 1». «Никогда не ходил на съемки, а сегодня поперся», — прокомментировала его появление Шаврина. Кажется, для нее это тоже было неожиданностью. Андрей Малахов попросил Александра поделиться историей их знакомства. Супруг певицы признался, что еще с начала 90-х, будучи студентом, восхищался творчеством Шавриной.

С малых лет он поклонник был. С 1993-го, наверное, еще со студенческих времен. Он с Украины таскался за мной, по Москве искал. Екатерина Шаврина

Александр добавил, что познакомились они давно — еще в 2004 году. «Так что у нас уже 21 год», — сказал он. Певица не раскрывает точный возраст своего супруга, но, судя по внешности, ему около 50 лет. Он неизменно присутствует на концертах и поддерживает жену. Екатерина Феоктистовна говорит, что Александр покорил ее своим умом и интеллигентностью.

Сейчас у меня очень хороший муж, современный, намного моложе меня. Мы очень хорошо живем. А то, что в интернете пишут о разводе, тоже неплохо. Пусть и не знают, что у меня на самом деле происходит. <…> У меня было мало мужей. Я замужем всего третий раз. Екатерина Шаврина

Александр говорит, что поклонники продолжают засыпать певицу сообщениями и хотят с ней встретиться. Он старается защитить жену от излишнего внимания.

Фото: РИА «Новости»

Кто такая Екатерина Шаврина: биография Екатерина Шаврина — выдающаяся певица, посвятившая себя фольклору. Она тонко чувствовала душу народа и своим творчеством вселяла в людей веру в лучшее. После концертов Екатерина Феоктистовна ощущала прилив сил, а благодарные зрители восторженно аплодировали ей стоя. Народная артистка Екатерина Шаврина родилась 15 декабря 1942 года в поселке Пышма Свердловской области. Там она провела свои детские годы. У ее родителей, Феоктиста Евстигнеевича и Феодосии Евгеньевны Шавриных, было еще пятеро детей, но Екатерина с детства привлекала особое внимание. В четыре года родители заметили, что их дочь Катя не говорит. После детального обследования врачи выяснили причину: у девочки были проблемы со слухом. Сложная операция помогла: она сразу начала разговаривать и даже петь. В 14 лет Екатерина пошла работать. Ее большая семья жила небогато: мать занималась хозяйством, отец был водителем. Денег не хватало, и, чтобы устроиться уборщицей в местный Дом культуры, Катя соврала, что ей уже 16 лет. В свободное от домашних дел время Шаврина занималась творчеством. Она выступала в хоре Пермской области. Вскоре в жизни Екатерины случилась беда. Сначала умерла мать, а двумя годами ранее — отец. Детство закончилось, и на плечи Кати легли заботы о младших сестрах и брате. Она не оставляла учебу, но в медицинском институте продержалась всего полгода. Дома нагрузка была огромной, а еще нужно было выступать сразу с тремя коллективами.

Фото: РИА «Новости»

Карьера Екатерины Шавриной Чтобы обеспечить семью, Екатерина решила попробовать себя в Государственном Волжском народном хоре. Она успешно прошла конкурс на должность солистки и переехала в Самару, полностью посвятив себя работе. Через год на всесоюзном смотре художественной самодеятельности, где Екатерина ярко проявила свои таланты, ее пригласили во Всероссийскую творческую мастерскую эстрадного искусства. Без колебаний Шаврина собрала вещи и отправилась в Москву. В 1964 году молодая певица стала солисткой Москонцерта. Эта должность открыла перед ней железный занавес. С репертуаром, основанным на русских народных песнях, Шаврина выступала в Германии, Франции, Польше и других странах. Ее выступления на советских экранах также пользовались огромной популярностью, сообщило издание 24СМИ. В 1966 году Шаврина впервые появилась на телевидении с песней «Что было, то было». В следующем году Екатерина Шаврина дебютировала в кино в музыкальной ленте «На два часа раньше». Это был первый проект молодого режиссера Михаила Юзовского, созданный в формате новогоднего телевизионного ревю. Во время съемок Екатерине посчастливилось поработать с такими звездами, как Марсель Марсо, Аркадий Райкин. В 1972 году на экраны вышел фильм «Тени исчезают в полночь», где впервые прозвучала песня «Гляжу в озера синие», специально написанная для певицы. После этого ее фотографии стали появляться в популярных журналах. В конце 80-х Шаврина внезапно уехала из России и обосновалась в Германии. В новой стране она нашла работу в ресторане, где исполняла свои популярные песни. Выступления в ночном заведении приносили ей значительно больше дохода, чем работа в Москонцерте. Параллельно Екатерина Феоктистовна убирала коттеджи состоятельных людей. Благодаря знакомству с эмигрантом из России артистка начала заниматься бизнесом по перегонке автомобилей. Впоследствии она сама приобрела несколько машин таким образом. Через некоторое время Шаврина вернулась на родину. Екатерина решила обновить свой репертуар. В программу вошли русские народные песни, городские романсы, частушки и легкие композиции. С середины 2000-х ее популярность возросла. Артистку стали приглашать на ток-шоу и музыкальные передачи. Екатерина Шаврина выступала не только как солистка. В ее дискографии есть песни, записанные в дуэте с другими артистами. Она также давала совместные концерты с разными исполнителями, в том числе с ансамблем «Садко». Ее партнером был и Игорь Наджиев, вместе с которым она выступала в Театре эстрады. Эти выступления транслировались на телеканале РТР. С первых шагов в карьере Екатерина Шаврина выпустила два десятка альбомов. В январе 2018 года она дала концерт в Центральном доме журналистов. Программа называлась «Разгуляй денек». Артистка исполнила популярные русские народные песни, среди которых «Ах, зачем эта ночь» и «У беды глаза зеленые». Шаврина предпочитает живое исполнение и не снимает клипы на свои композиции.

Фото: РИА «Новости»

Личная жизнь Шавриной В молодости Екатерина Шаврина была невероятно привлекательной. Ее внешность вызывала восхищение у многих. На фотографиях тех лет она похожа на модель. В начале карьеры Шаврина познакомилась с композитором Григорием Пономаренко. Забота и нежность, с которыми он относился к ней, тронули сердце девушки. Несмотря на разницу в возрасте (Григорий был старше на 21 год), она согласилась жить с ним. Екатерина Феоктистовна и ее возлюбленный так и не поженились, несмотря на счастливую личную жизнь. Их необычный союз не зарегистрировали в ЗАГСе, потому что в СССР возрастные различия между партнерами не приветствовались. Вскоре у пары родился сын, которого назвали Гришей. Впоследствии он стал модельером и работал вместе с матерью, создавая для нее уникальные наряды. Союз распался, когда Шавриной предложили работу и учебу в Москве. Пономаренко не желал переезжать в столицу, но отпустил Екатерину, сохранив с ней дружеские отношения. У известной артистки были романтические отношения с Фиделем Кастро и женатым аргентинским политиком. Однако замуж она вышла в 1983 году за музыканта Григория Лаздина, своего соотечественника. Пара познакомилась за кулисами на концерте, где они оба выступали. В браке у Шавриной родились две дочери, близнецы Жанна и Элла. В 2015 году муж певицы скончался. Нового избранника она тщательно скрывала.

Шаврина в шутку отмечала, что следует по стопам Аллы Пугачевой, имея в виду разницу в возрасте между собой и мужем.