Сегодня 17:59 Сломанный стул и попытки нападения. Что пережила Екатерина Андреева за 25 лет в эфире Зрители оценили выдержку Екатерины Андреевой после случая со стулом 0 0 0 Фото: ekaterinaandreeva_official / Global Look Press Знаменитости

Первый канал

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Екатерина Андреева

Телеведущая программы «Время» на Первом канале Екатерина Андреева едва не рухнула в прямом эфире из-за сломавшегося стула. Выдержка диктора удивила многих: она продолжила вести передачу как ни в чем не бывало. Как на этот курьез отреагировали зрители и что еще случалось с Андреевой за 25 лет работы — в материале 360.ru.

В прямом эфире сломался стул: самообладание ведущей Екатерины Андреевой Почему студийный стул не выдержал авторитета телеведущей Первого канала с 25-летним стажем, неизвестно. В этот момент Андреева рассказывала о фестивале архивных фильмов, который завершился в Москве. После заминки диктор продолжила вести эфир стоя.

Реакция общественности не заставила себя долго ждать. Многие восхитились тем, как Андреева прошла через это «испытание». «Вот что значит — профи», — написала Елена. «Думаю, завхоз уже написал объяснительную по поводу качества оборудования студии. А так, это не самое страшное», — посчитал Алексей.

Опыт и железная выдержка. пользователь Telegram-канала Ольга

«Йогой занимается. Выдержки ей хватает. Умница», — констатировала Tat8808. «Андреева профессионал, каких мало осталось. Стиль, умение себя вести, стержень отличают ее поведение, а не дурашливость и клоунада, как, например, у того же Урганта, у которого, кроме громкой фамилии, больше ничего нет», — отметила Tatiana Gurova.

Фото: ekaterinaandreeva_official / Global Look Press

Другие посчитали, что стул выдержал не зря. «На пенсию пора», — написала Svetlana. Нашлись и те, кто посмеялся над забавным случаем в прямом эфире. Так, сатирическое издание «Панорама» придумало каламбур, согласно которому стул «доставили для допроса» в полицию. «Как подчеркнул официальный представитель столичного ГУ МВД Валерий Ежов, в настоящий момент стул уже находится на допросе в качестве свидетеля, однако пока вопрос о возбуждении уголовного дела не решен», — написали авторы заметки (все имена вымышленные). Сама Андреева пока никак не прокомментировала случившееся. Последний пост в ее Telegram-канале посвящен чайной церемонии в Японии.

Другие курьезы в прямом эфире Были и те, кто не удивился выдержке Екатерине Андреевой. Ведь за 25 лет работы в прямом эфире телеведущая прошла через многое. Например, в 2022 году эфир попыталась сорвать экс-редактор Первого канала Марина Овсянникова. Она выбежала в кадр с проукраинским плакатом. Диктор продолжила вести программу, даже не сбившись.

Екатерина Андреева: краткая биография и сколько лет она работает на телевидении Будущая телеведущая родилась 27 ноября 1965 года (по другим данным — 1961-го). Отец был зампредседателя Госснаба СССР, а мать — домохозяйка. В юности Екатерина занималась плаванием, стрельбой, баскетболом и фигурным катанием. После школы поступила в юридический вуз, затем перевелась в Московский областной педагогический институт, на исторический факультет.

Фото: Vladimir Lukjanov/Russian Look/ Андреева с Перовичем / Global Look Press

Получив высшее образование, Андреева некоторое время работала в Генпрокуратуре. В 1990 году начала карьеру на телевидении. В программу «Время» ее позвали случайно — в 1997 году пришлось подменить коллегу. С тех Екатерина на протяжении 25 лет считается бессменной ведущей передачи. О ее личной жизни известно не так много. Андреева впервые вышла замуж, будучи студенткой: избранником стал друг детства Андрей Назаров. В 18 лет она родила дочь Наталью. Вскоре супруги развелись, о причинах разрыва до сих пор не известно. После этого за телеведущей ухаживали многие статусные мужчины, в том числе бывший сербский футболист и глава представительства Республики Сербской Душан Перович. Он долго добивался ее, в итоге все завершилось свадьбой.

Фото: ekaterinaandreeva_official / Global Look Press

Андреева с охотой рассказывает о своих увлечениях йогой, пилатесом, тайцзицюань и духовными практиками. В интервью Светлане Бондарчук на YouTube-канале «Света вокруг света» телеведущая описала случай, когда на нее напали. Незнакомый мужчина поджидал ее на выходе из «Останкино» после ночного эфира.

«Тогда я включила энергетическую силу мысли, которая может отбить человека на несколько метров. Он отвалился, ударился головой, пошла кровь. Я села в машину и уехала», — объяснила ведущая. В 2022 году Андреева поддержала Россию в конфликте с Украиной. За это ее внесли в санкционные списки Канады и Украины.

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