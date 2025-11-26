Сегодня 18:23 Эхо голой вечеринки: как Собчак обидела Михалкова за «донос Путину», но дала заднюю Собчак признала, что зря обвинила Михалкова в доносе о голой вечеринке 0 0 0 Фото: Roman Naumov/URA.RU / www.globallookpress.com Знаменитости

Два года назад журналистка Ксения Собчак заявляла, что именно режиссер Никита Михалков показал президенту Владимиру Путину неподобающие кадры с голой вечеринки Насти Ивлеевой и устроил ее гостям большие проблемы. И вот под занавес 2025-го ведущая неожиданно попросила прощения за этот поклеп.

Обвинение в доносе Голая вечеринка Ивлеевой прошла в Москве еще в 2023 году, но скандал вокруг нее не утихает до сих пор. Все началось с того, что Собчак, которая сама посещала сомнительное мероприятие в клубе «Мутабор», назвала Михалкова доносчиком. В своем Telegram-канале она сослалась на два источника, которые «уверенно и с подробностями» поделились, как режиссер сообщил Путину о вечеринке, красочно расписав происходившие там бесчинства.

[Михалков] не просто донес, а еще и показал печально известные видео, а также сопроводил комментарием про 666 и сатанинскую вечеринку. Путин его уважает, любит, и Михалков, когда ему надо, вполне может донести свою позицию, привести аргументы, накрутить и убедить в своей точке зрения намертво. Именно поэтому со стороны власти была такая жесткая реакция. Ксения Собчак

Ее слова вызвали тогда настоящую бурю. Отреагировал на выпад и сам Михалков. Он категорически опроверг обвинения в свой адрес. «В те нечастые возможности встречи и разговора с президентом, уверяю вас, у нас есть более интересные и важные темы для обсуждения, нежели привлечь интерес президента к этому геронтологическому празднику жизни, состоявшемуся 26 декабря в клубе „Мутабор“, в котором вы тоже имели бесстрашие участвовать», — с иронией заметил режиссер.

«Чисто мятая семерка бубей» Несмотря на это, Собчак снова обрушилась с критикой на создателя «Утомленных солнцем», заявив, что Михалков якобы донес на гостей вечеринки из-за «холодных отношений» с администрацией президента. По ее словам, режиссер не собирался портить репутацию блогера Насти Ивлеевой и рэпера Vacio, а просто преследовал свои цели. «Он борется с людьми, которые занимаются политикой внутренней в России. И с этими людьми он находится практически в открытой конфронтации», — утверждала журналистка в своем Telegram-канале. Там же она добавила, что гости вечеринки — «чисто мятая семерка бубей в игре Михалкова против администрации президента».

Реакция на голую вечеринку Последствия для участников скандальной тусовки оказались крайне серьезными. Пресловутый Vacio, появившийся на вечеринке в одном носке, отделался месяцем ареста и получил повестку в военкомат. Позже он покинул Россию.

Многих артистов, в том числе Филиппа Киркорова и Лолиту Милявскую, вырезали из новогодних эфиров, их концерты стали отменять. Клуб «Мутабор» сменил название на Arma, но в итоге закрылся. Собчак призналась, что из-за мероприятия потеряла примерно 15 миллионов рублей. Самая большая волна критики обрушилась на организатора вечеринки. Суд признал, что на мероприятии «были допущены нарушения общественного порядка в виде нахождения граждан в голом, оскорбляющем человеческое достоинство виде, пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений, нецензурная брань в общественном месте». В итоге Ивлееву оштрафовали на 100 тысяч рублей.

Блогерша на камеру извинилась за случившееся и согласилась, что снимать и тиражировать ролики с полуобнаженными знаменитостями было неуместно. Фееричное переобувание Скандал вокруг мероприятия прокомментировал даже президент Владимир Путин. Он призвал обращать внимание не на оголяющихся звезд, а на ветеранов СВО.

«Люди, когда решаются на это, проходят это горнило и возвращаются, очень многие приоритеты жизненные выстраиваются по-другому, здесь уже не будешь прыгать без штанов на каких-нибудь мероприятиях», — подчеркнул глава государства. Теперь, когда прошло уже два года, Собчак неожиданно «переобулась» — она публично извинилась перед режиссером за поклеп.

«Что ж. Теория не подтвердилась, Никита Сергеевич категорически отрицает свое участие, а я, со своей стороны, не имею никаких доказательств, поэтому приношу извинения Никите Сергеевичу и его подписчикам», — подчеркнула журналистка. По словам Собчак, она рада, что ее источники оказались неправы насчет режиссера. Также ведущая написала о своей вере в то, что «мощь таланта и мелочность не идут рука об руку». Это, к слову, уже не первый случай, когда Собчак дает задний ход. После шквала критики в адрес гостей вечеринки ведущая извинилась за участие в ней.