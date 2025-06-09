Сегодня 01:34 Его запомнили Ленькой. Путь актера Игоря Ляха после фильма «Любовь и голуби» 0 0 0 Фото: kino-teatr.ru / www.globallookpress.com Знаменитости

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Харизматичный и подающий надежды актер Игорь Лях получил всесоюзную известность в 1985 году после выхода на экраны фильма «Любовь и голуби». Он сыграл в картине Леньку — среднего сына главного героя. Казалось, что молодой артист вытянул счастливый билет, но воспользоваться им так и не сумел.

Детство и юность Игоря Ляха

Уроженец Загорска (сейчас Сергиев-Посад) Игорь Лях увлекся театром еще в школе. Он участвовал во всех спектаклях во время учебы, а летом блистал на сцене пионерского лагеря «Факел», куда его отправляли вместе с братом Юрой. После окончания учебы он отправился в Москву и подал заявление в Высшее театральное училище имени Щепкина. Вступительные испытания Игорь преодолел успешно и попал на курс Николая Афонина. Учеба далась молодому человеку легко. Он почувствовал в себе достаточно сил, чтобы попробоваться в большом кино, отправившись на кастинг картины «Любовь и голуби».

Звездный кинодебют Игоря Ляха

С первого раза попасть на съемки юноше не удалось. «Мы просто попали в десятку», — так спустя много лет о приглашении Игоря Ляха на роль Леньки вспоминал режиссер фильма Владимир Меньшов. Он рассказывал, что сначала утвердил на эту роль актера Александра Озерова, работающего в труппе пародистов «Бим-Бом». Но он не смог договориться с руководством из-за плотного гастрольного графика. Отправиться в Карелию, где проходили съемки, Озерову не дали.

Меньшов подчеркивал, что после того, как исполнитель роли Леньки сорвался, он вспомнил про 22-летнего выпускника Щепкинского училища.

Фото: kino-teatr.ru / www.globallookpress.com

«Он появился на съемках почти случайно», — отмечал режиссер.

Первой же сценой, которую пришлось сыграть Ляху, стал кульминационный момент картины, где Ленька с топором идет на отца, когда тот возвращается в семью.

Только приехавший студент быстро понял, что от него требуется и сыграл так, что удивил своего партнера по сцене Александра Михайлова. Впоследствии Лях вспоминал, что первая съемка далась ему очень тяжело. Но он собрался и справился. По его словам, сыгравшая мать актриса Нина Дорошина дала ему много полезных советов во время работы над фильмом и объясняла, как нужно раскрывать роль. Она стала единственной участницей коллектива, с кем он поддерживал контакт после съемок. Работа на съемочной площадке оказалась для молодого артиста недолгой. Все сцены с Ленькой отработали за одну смену.

После премьеры фильма 7 января 1985 года Ляхов проснулся знаменитым. Его начали узнавать на улицах, но зазнаваться актер не стал.

Фото: kino-teatr.ru / www.globallookpress.com

После были съемки в картине «Вина лейтенанта Некрасова», телевизионной постановке «Мой любимый клоун», и наконец главная роль в фильме режиссера Владимира Мотыля «Жил-был Шишлов» по пьесе Афанасия Салынского «Молва». Герой Ляха — Иван Шишлов — провинциальный интеллигент, действующий в послереволюционные годы. Вторую главную роль в кино — сержанта милиции Федю — артист сыграл в 1990 году в комедии Анатолия Матешко «Ха-би-ассы».

Перерыв на театральные работы

После развала Советского союза Игорь Лях в кино не снимался. Возможно, просто не хотел или не видел для себя хороших ролей. «Профессия в какой-то момент ушла из профессии. Стали снимать кино люди, у которых были просто деньги», — рассказывал актер.

Фото: kino-teatr.ru / www.globallookpress.com

Он сконцентрировался на театральной сцене и продолжил выступать московском Театре имени Ермоловой, Центральном академическом театре Российской Армии и в экспериментальном театре «Детектив».

Особое место среди театральных работ Ляха выделяется пьеса «Нумер в гостинице города NN» по «Мертвым душам» Гоголя. Эта постановка получила премию «Золотая маска» и Государственную премию России в сезоне 1993–1994 годов. Всего на подмостках артист сыграл более 25 ролей. За свои работы в 1997 году он получил звание Заслуженного артиста России.

Возвращение Ляха в кино и работа со студентами

В 2000 году Игорь Лях вернулся в свою альма-матер в качестве преподавателя дисциплины «Мастерство актера».

Он быстро стал для студентов «своим». Лях проводил с ними целые часы, репетируя постановки спектаклей, объяснял, как нужно и как правильно раскрывать роль. За это молодые люди его сильно полюбили.

Фото: kino-teatr.ru / www.globallookpress.com

Среди его учеников оказались братья Алексей и Андрей Чадовы, актриса Екатерина Волкова. На роли в кино Ляха начали приглашать в 2007 году. Он снялся в картинах «Святое дело» и «Тариф новогодний», предстал в роли Деда Мороза в «Елках 3», а за эпизодическую роль в фильме «Жажда» получил главный приз за роль второго плана на Международном кинофестивале в Чебоксарах. В 2012 году актер появился в телесериале «Жизнь и судьба» режиссера — Сергея Урсуляка.

Казалось, что после провала 90-х жизнь Игоря Ляха налаживается и он снова сможет начать сниматься, но судьба распорядилась иначе. В ночь на 8 июня 2018 года заслуженный артист России ушел из жизни.

От чего умер Игорь Лях

Смерть актера стала неожиданностью для всех. Никогда не жаловавшийся на здоровье Лях просто не проснулся из-за остановки сердца. «Это очень больно, когда он, по сути, на поколение младше меня. И уходят ребята уже такие», — отмечал режиссер Владимир Меньшов.

Но больше всего внезапная смерть Игоря Ляха потрясла его студентов.

«Последняя наша встреча была на экзамене. Он в тот день был веселый, спрашивал нас: „Ну как вы, мои охламоны?“ На здоровье Игорь Владимирович никогда не жаловался. Его близкие рассказали, что вечером они, как обычно, поужинали, он лег спать и ушел из жизни во сне. Родные обнаружили это только утром», — рассказала его ученица Анастасия.

Фото: kino-teatr.ru / www.globallookpress.com

На церемонию прощания в Балашихе через два дня пришли студенты и выпускники Щепкинского училища, коллеги и друзья артиста.

Они отметили, что Игорь Лях был невероятно скромным и не любил говорить о своих достижениях. Своей главной заслугой он считал своих студентов. «Он так бережно относился к каждому. Именно бережно. Для него каждое создание — это индивидуальность. Такой его уход — это очень трагично, очень. Он мог бы многое еще сделать, много дать студентам», — рассказала заведующая кафедрой искусствоведения Высшего театрального училища имени Щепкина Наталья Королькова. Тело Игоря Ляха кремировали, а урну захоронили на Даниловском кладбище.