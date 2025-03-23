Едят дошираки и копят долги. Почему участники «Дискотеки Аварии» не погасили штрафы
Судебные приставы уже два года безрезультатно «охотятся» за музыкантами «Дискотеки Аварии» и пытаются взыскать с них долги по штрафам. Несмотря на растущие доходы артистов, задолженность пока никто гасить не собирается. Почему участники группы оказались в долгах, и чем это им грозит — в материале 360.ru.
Юрист Алексей Петропольский объяснил «Абзацу», что ситуация с долгами может тянуться годами и у приставов нет никаких механизмов, чтобы на что-то повлиять. Они действуют в рамках решения суда, и им приходится просто ждать, когда у юрлица появятся деньги.
«Судебным решением с „Дискотеки Аварии“ как с юридического лица должны быть взысканы деньги. Но это не гарантия результата, если средств на расчетном счете нет, налоги не сдаются, то приставы могут только ждать, когда появятся деньги», — отметил специалист.
Несмотря на долги из-за штрафов ГАИ, исполнители хитов «Новый год к нам мчится» и «Малинки» могут спокойно выезжать за рубеж, а их доходы продолжают расти. Пока компания не обанкротится, учредители не будут иметь к долгам «Дискотеки Аварии» никакого отношения, пояснил Петропольский.
Сколько стоит выступление «Дискотеки Аварии»
Приставы пытаются взыскать долги с Алексея Рыжкова, Алексея Серова и их команды уже второй год. По данным Telegram-канала Shot, в 2024-м году доходы артистов выросли в три раза: лейбл заработал примерно шесть миллионов рублей.
Штраф на машину компании «Дискотеки Аварии» пришел в 2023 году и за два года вырос на 10 тысяч рублей. ФССП пришлось открыть исполнительное производство, чтобы взыскать долг.
Прейскурант за выступления известной группы за последнее время резко вырос. За корпоратив желающим придется отдать 4,8 миллиона рублей, а за выступление — миллион. В 2023 году ценник был существенно ниже: за предновогодний концерт создатели хитов, гремевших в 2000-х, требовали 3,8 миллиона.
Однако райдер музыкантов остался неизменным: они требуют принести в гримерку лишь четыре «Доширака» с говядиной и курицей, три корочки хлеба и 10 шоколадных конфет. Также для новогодних корпоративов организаторам придется взять на себя ответственность за безопасность шоу и подготовить баллоны с газом, искромет и конфетти-машину.