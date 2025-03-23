Едят дошираки и копят долги. Почему участники «Дискотеки Аварии» не погасили штрафы

Судебные приставы уже два года безрезультатно «охотятся» за музыкантами «Дискотеки Аварии» и пытаются взыскать с них долги по штрафам. Несмотря на растущие доходы артистов, задолженность пока никто гасить не собирается. Почему участники группы оказались в долгах, и чем это им грозит — в материале 360.ru.

Юрист Алексей Петропольский объяснил «Абзацу», что ситуация с долгами может тянуться годами и у приставов нет никаких механизмов, чтобы на что-то повлиять. Они действуют в рамках решения суда, и им приходится просто ждать, когда у юрлица появятся деньги.

«Судебным решением с „Дискотеки Аварии“ как с юридического лица должны быть взысканы деньги. Но это не гарантия результата, если средств на расчетном счете нет, налоги не сдаются, то приставы могут только ждать, когда появятся деньги», — отметил специалист.

Несмотря на долги из-за штрафов ГАИ, исполнители хитов «Новый год к нам мчится» и «Малинки» могут спокойно выезжать за рубеж, а их доходы продолжают расти. Пока компания не обанкротится, учредители не будут иметь к долгам «Дискотеки Аварии» никакого отношения, пояснил Петропольский.