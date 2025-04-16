16 апреля 2025 14:49 Джаред Лето повторил трюк Димы Билана. Как звезды выглядели 20 лет назад и сейчас 0 0 0 Фото: Shatokhina Natalia/news.ru/Snapshot/Daniela Vorndran / www.globallookpress.com Знаменитости

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Среди российских и мировых знаменитостей набирает популярность тренд на «путешествия во времени». Звезды сравнивают себя сегодняшних с версиями 20-летней давности. Одним из первых стал Дима Билан.

Фото: Nadezhda Lebedeva/Russian Look / www.globallookpress.com

Клип Билана «На берегу неба», вышедший в 2004 году, тогда произвел настоящий фурор и сделал и без того популярного артиста суперзвездой. Спустя 21 год певец вернулся в Венецию и побывал на местах съемок видеоролика, записав ремейк на самого себя. «Это не возвращение в прошлое — это встреча с новым. В том же месте, но с другими смыслами. Венеция снова становится точкой отсчета, но история — уже совсем иная», — поделился музыкант в соцсети.

Фото: Дима Билан / Соцсети

Большинство поклонников сошлись во мнении, что сейчас 43-летний артист выглядит еще привлекательнее, чем в возрасте 22 лет. «Всегда красавчик, всегда в форме», «Стал еще горячее», — сочли интернет-пользователи. Спустя всего восемь часов после публикации Билана его трюк повторил американский актер и певец Джаред Лето, которому в конце декабря исполнилось 53 года. Он опубликовал в своем аккаунте ролик с нарезками, на которых запечатлен в 2025-м и 2005-м годах. «Путешествие во времени», — подписал он видео. Хвалебные комментарии под постом оставили сотни фолловеров. Многие заметили, что время будто бы не властно над Джаредом, поскольку за прошедшие 20 лет он мало изменился: лишь прическа стала другой.

Фото: Somebody Production/ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com

В Сети тут же вспомнили, что и Лето, и Билана в этом тренде опередил Леонид Агутин. Еще в 2020 году артист сделал коллаж, в котором представил две версии самого себя и назвал его «Тогда и сейчас». «Не помню, о чем этот парень думал, но по глазам вижу, пацан был добрый. Уже неплохо!» — написал исполнитель хита «Половина сердце» у себя в микроблоге.

Фото: Natalya Loginova/Russian Look / www.globallookpress.com

Время действительно изменило Агутина, но в лучшую сторону. Особенно россиянам пришлась по вкусу новая стрижка артиста, который стал носить короткие волосы. «С годами стал просто огонь», «Сейчас выглядите еще моложе, чем раньше», «Возмужал и приобрел благородство», — высказались интернет-пользователи в комментариях.