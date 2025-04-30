Сегодня 12:16 Двойная свадьба, двое детей и тихий развод. Галустян стал холостяком после 18 лет брака 0 0 0 Фото: Lantyukhov Sergey/news.ru / www.globallookpress.com Знаменитости

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Российский комик и актер Михаил Галустян ошарашил поклонников неприятной новостью: артист разводится с женой Викторией спустя почти 18 лет брака. У пары остались две дочери — 14-летняя Эстелла и 13-летняя Элина. Супруги всегда были примером идеальной семьи, далекой от скандалов. Что именно привело к разрыву — разбирался 360.ru.

Новость о разрыве Впервые о разводе Галустян сообщил в соцсети. Он опубликовал длинный пост и закрыл комментарии. «Друзья и все, кто знает нашу семью. Спустя время мы посчитали нужным вам сказать… Иногда жизнь меняет свои сценарии, и так вышло, что наш совместный путь в прошлом году подошел к завершению. Мы приняли решение пойти разными дорогами», — написал артист. Он признался подписчикам, что расстался с Викторией без и претензий. Пара сохранила теплые отношения, каждый благодарен партнеру за совместные годы и общие воспоминания. «Прощание не всегда о горечи, оно также о новых возможностях и личном росте. Жизнь полна перемен, и каждая из них — шанс на что-то новое. Спасибо всем, кто рядом, поддерживает нас и уважает наше решение», — признался 45-летний комик. Также он назвал холостяцкую жизнь новым этапом, а конец отношений с женой — началом чего-то нового.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press / www.globallookpress.com

Ничего не предвещало беды Поклонники недоумевают: что произошло между некогда влюбленными супругами, которые души друг в друге не чаяли? Еще полгода назад в семье все было хорошо. Виктория тепло поздравила мужа с 45-летием и заявила, что очень любит его и гордится. «С днем рождения, дорогой и любимый муж! Пусть жизнь будет всегда к тебе благосклонна, приносит много ярких красок, интересных проектов и хороших людей рядом. Много любви тебе, долгих и счастливых лет в здравии», — писала брюнетка в соцсетях. Галустян тоже не остался в стороне. Писал жене, что скучает по ней даже во время работы. У артиста было много проектов и съемок, но как бы он ни уставал, всегда возвращался домой счастливым, зная, что ждет любимая супруга.

Фото: РИА «Новости»

С самого начала думали о разводе?

Михаил и Виктория всегда были образцом крепкой любви. Однако взаимопонимание и гармонию в отношениях выстраивать не так просто. Предпосылки к разводу были уже с самого начала. Еще пять лет назад Галустян рассказывал в беседе с Teleprogramma.pro о разногласиях с женой.

Да, был период в нашей жизни, когда мы хотели развестись. Это было еще до рождения дочек. Казалось, что отношения зашли в тупик, поэтому и возникло обоюдное решение о расставании. Михаил Галустян

Однако после рождения детей супруги будто «заново поженились», признался артист. У них появилась новая цель — воспитать детей. Даже с ними влюбленные не забывали о романтике, устраивали свидания и вручали подарки без повода. Как все начиналось? История любви Михаила и Виктории началась со встречи в краснодарском клубе, где 23-летний актер влюбился в 17-летнюю студентку. Тогда он был обычным веселым парнем и долго добивался расположения красавицы. Брюнетка боялась решиться на отношения с ним: кавалер был значительно старше. Однако окончательное решение девушка приняла, когда у Галустяна случилось несчастье — попал в аварию. В итоге его госпитализировали. Виктория стала первой, кто узнал о случившемся. Она сразу же отправилась в больницу. Так у пары получилось сблизиться.

Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press / www.globallookpress.com

Четыре года спустя, в день рождения Виктории, 7 июля 2007 года, пара официально оформила свои отношения. Их свадьба стала особенной: молодожены решили устроить двойное торжество. Первый праздник прошел в Москве, а второй — на родине Галустяна, в Армении, где церемония состоялась с соблюдением всех национальных традиций. Виктория получила экономическое образование в Кубанском государственном университете, но посвятила себя семье. Сам Галустян отмечал, что жена взяла на себя заботу о доме и детях. Однако в последние годы Виктория нашла время и для собственного дела — открыла салон красоты, который активно развивает. Муж помог ей финансами — дал деньги на бизнес. В 2010 году у пары родилась первая дочь — Эстелла, а спустя полтора года, в феврале 2012-го, на свет появилась младшая — Элина. Сейчас им 14 и 13 лет. Как девочки восприняли новость о разводе родителей, неизвестно.