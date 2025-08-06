Сегодня 04:48 Две жизни Любови Стриженовой. Почему звезда «Вечного зова» бросила все и ушла в монастырь 0 0 0 Знаменитости

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Из военного детства — в свет софитов, из актерской славы — в монастырскую келью. Судьба актрисы Любови Стриженовой — это история неожиданных поворотов, где каждая глава будто написана разными авторами. Что скрывалось за этим удивительным жизненным сюжетом, и почему финал оказался столь непохожим на начало — в материале 360.ru.

Последняя роль монахини Иудифи Тихим июльским утром 2024 года в Алатырском Свято-Троицком монастыре завершился земной путь актрисы Любови Стриженовой. Под именем монахини Иудифь она провела последние 16 лет, найдя то умиротворение, которое так долго искала. Решение о постриге созрело не сразу. В 2008 году, когда актрисе было 68 лет, она окончательно ушла из мирской жизни.

Мама ушла в монастырь для себя. Она захотела стать ближе к Богу, стремилась к этому очень долго. Это ее осознанное решение, и мы все его уважаем. Александр Стриженов режиссер, сын Любови Стриженовой

Бывшая звезда советского кино нашла свое пристанище в монастыре в Чувашии. Здесь она выполняла обычные монастырские послушания — работала в трапезной, ухаживала за цветами. Духовный путь Любови Стриженовой начался задолго до монастыря. Впервые серьезно задуматься о вере ее заставило посещение Киево-Печерской лавры в 1984 году. Тогда, стоя у древних икон, актриса, по собственному признанию, ощутила необъяснимый покой. В последующие годы она все чаще обращалась к вере, особенно после сложных периодов в личной жизни, и постепенно театр и кино отошли на второй план, уступив место молитве и размышлениям. Этот внутренний переворот происходил медленно, почти незаметно для окружающих.

Фото: Любовь Стриженова выступает на церемонии прощания с актрисой Кирой Головко в МХТ имени Чехова. / РИА «Новости»

Близкие отмечали, что она «словно готовила себя к новой роли — самой важной в своей жизни». И когда настал момент окончательного выбора, Любовь Васильевна сделала его без колебаний, оставив мирские переживания со всей суетой и соблазнами. Чтобы понять этот неожиданный поворот, нужно вернуться к истокам — к той Любови Стриженовой, которую знали миллионы зрителей. Гул сирен, который превратился в аплодисменты Любовь Стриженова (в девичестве Лифенцова) появилась на свет 6 августа 1940 года в Москве, в предвоенную пору, когда мир уже стоял на пороге великих потрясений. Ее детство пришлось на тяжелые военные и послевоенные годы — время, когда столица жила под бомбежками, а хлеб выдавали по карточкам. Вскоре семья переехала в Киев — отец, офицер, получил новое назначение. Этот переезд хоть и стал для юной Любы первым серьезным испытанием, но именно здесь, в украинской столице, она впервые по-настоящему познакомилась с театром, который навсегда покорил ее сердце.

Фото: Кадр из фильма

После школы она сделала решительный шаг к своей мечте, поступив в Школу-студию МХАТ, которую окончила в 1963 году. Учеба давалась ей легко — природный талант и упорство быстро выделили ее среди сокурсников. Еще будучи студенткой, в 1958 году, она дебютировала в кино, сыграв Клаву Бровченко в фильме «Улица молодости». Эта роль не только открыла ей дорогу в большое кино, но и круто изменила личную жизнь — на съемочной площадке она встретила своего первого мужа, Владимира Земляникина, с которым вскоре сыграла свадьбу. Став актрисой МХАТ, а после раскола театра в 1987 году продолжив работу в МХАТ имени Горького под руководством Татьяны Дорониной, Стриженова создала целую галерею запоминающихся образов. Особенно зрителям запомнились ее Наташа в спектакле «На дне», Вера в «Утиной охоте», Настасья в «Прощании с Матерой» — роли, в которых она с удивительной глубиной раскрывала женские судьбы.

Фото: Кадр из фильма

Хотя в кино актриса снималась нечасто, фильмы «Случай из следственной практики», «Вечный зов», «Поворот» показали ее как мастера психологического портрета. Однако со временем она все реже появлялась на экране, посвятив себя театру и работе на радио, где вела трогательную передачу «Взрослым о детях». А между тем за яркими огнями софитов и аплодисментами зрительного зала скрывалась совсем другая жизнь — полная страстей, разочарований и драматических поворотов. За кулисами театральной славы разворачивалась личная драма, которая, вероятно, и привела актрису к монастырским стенам. Любовь, потери и испытания Личная жизнь Любови Стриженовой с самого начала напоминала драматический спектакль, где страсти и разочарования сменяли друг друга, оставляя в душе глубокие следы. Ее первый брак с Владимиром Земляникиным, заключенный в 1956 году, когда юной актрисе едва исполнилось 16 лет, казался прекрасным началом семейной жизни. Однако романтический флер быстро рассеялся — молодые супруги столкнулись с бытовыми трудностями и постоянным вмешательством свекрови. Рождение дочери Елены в 1958 году не спасло брак. По воспоминаниям современников, Земляникин оказался не готов к семейной жизни, и развод стал для молодой актрисы болезненным, но необходимым решением.

Дитя военных лет, отец был непривередлив, обходился малым. Он искренне считал: есть крыша над головой — и слава Богу, отыщется в холодильнике что кинуть в рот — и замечательно. Он искренне не понимал, зачем нужна отдельная квартира, и не особо был озабочен конфликтами мамы с Марией Андреевной. Елена Земляникина актриса, дочь Любови Стриженовой

После развода, актриса нашла утешение на сцене театра, где и случилась знакомство с Олегом Стриженовым, который был в то время женат. Но когда в 1968 актриса от него забеременела, он развелся и женился на Любови. Несмотря на это, семейная идиллия длилась недолго. Стриженов, известный своим властным характером, постепенно превратил их брак в поле постоянных конфликтов. Он категорически возражал против продолжения актерской карьеры жены, требуя полного посвящения семье. После болезненного развода в 1975 году Любовь Васильевна полностью сосредоточилась на воспитании детей и театральной работе. Отношения с повзрослевшими детьми складывались непросто — будучи человеком строгих принципов, она воспитывала их в спартанских традициях.

Фото: Кадр из фильма

В 1990-е годы, когда театральная карьера пошла на спад, а дети обрели самостоятельность, Любовь Васильевна все чаще задумывалась о смысле прожитых лет. А сложный жизненный путь закономерно привел актрису к новому духовному поиску. Пережив две неудачные попытки создать счастливую семью, пройдя через профессиональные кризисы и одиночество, она все чаще обращала взор к вечным ценностям. Как будто сама судьба готовила ее к тому неожиданному повороту, который удивил всех — уходу в монастырь. Неожиданный финал давней пьесы Ответ на вопрос, почему успешная актриса выбрала монашество, кроется в самой ее жизни. Пройдя через военное детство, ранний брак, творческие взлеты и семейные драмы, Любовь Стриженова искала не славы, а подлинного смысла. Монашество, вероятно, стало для нее не бегством от мира, а закономерным завершением поисков. В этом выборе соединились ее строгость к себе, потребность в служении и давнее стремление к простоте, зародившееся, скорее всего, еще в детстве.