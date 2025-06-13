Две родины Маковецкого. Как сейчас живет звезда «Ликвидации» и почему молчит об СВО

Сергей Маковецкий, родившийся в Киеве, десятилетиями сохранял связь с родным городом, называя себя «киевлянином, работающим в Москве». А после начала СВО актер ограничился лишь исполнением украинской песни в соцсетях, не делая публичных заявлений. Почему звезда российского кино предпочитает молчание в политических вопросах и как это отражается на его карьере — в материале 360.ru.

Как Маковецкий об СВО отмалчивался Сергей Маковецкий родился в Киеве, и этот город навсегда остался для него важной частью жизни. Несмотря на то, что актер давно живет и работает в Москве, он не раз называл себя киевлянином, подчеркивая связь с малой родиной. В своих интервью Маковецкий вспоминал учебу в киевской школе, спортивные секции, друзей и школьный театр, а также признавался, что мечтает вернуться в Киев, где похоронена его мать. Начало специальной военной операции актер встретил молчанием. Единственной его реакцией стало видео, опубликованное в социальных сетях 1 марта 2022 года, где он исполнил украинскую песню «Пісня про рушник».

Фото: РИА «Новости»

Ни пояснений, ни комментариев к записи Маковецкий не добавил, однако ролик собрал сотни благодарных отзывов от пользователей с украинскими флагами в профилях. Подобная сдержанность в публичных высказываниях не нова для актера. Еще в 2014 году, когда отношения между Россией и Украиной резко обострились, Маковецкий признавался, что не понимает происходящего и старается избегать этой темы.

Да, я киевлянин. Но я не понимаю, что происходит, поэтому стараюсь этой темы совсем не касаться. Сергей Маковецкий

Актер также выражал сожаление по поводу запрета российских фильмов на Украине и санкций против артистов, считая, что у творческих людей нет национальности. В 2019 году на встрече со зрителями Маковецкий откровенно высказался о политике: «Скажу вам честно, не люблю я эту политику и политиков. Единственное, во что верю — что мудрость человеческая восторжествует. Все мы находимся в маленьком шажке, оступимся — и все… Но пусть это будет не про нас. Нам нечего делить. Дай нам бог счастья и любви», — сказал актер.

Фото: РИА «Новости» 1/1

Несмотря на нейтральную позицию, Маковецкий не скрывал желания вернуться в Киев. В 2020 году он заявлял, что приедет «как абсолютно мирный человек», чтобы навестить могилу матери и встретиться с друзьями. Впрочем, его публичная позиция — или ее отсутствие — не остались незамеченными. Некоторые Telegram-каналы включили Маковецкого в список «молчунов» — артистов, предпочитающих не высказываться о политике. Сам актер объяснял это нежеланием смешивать творчество и публичную деятельность.

Политика — совсем другая энергия. Там другая речь, другой язык. Много раз видел, когда люди, придя к власти, абсолютно менялись. Сергей Маковецкий актер

Таким образом, за годы после начала СВО Маковецкий так и не занял четкой позиции, ограничившись общими рассуждениями о мире. Дарница, водное поло и первый спектакль Сергей Маковецкий родился 13 июня 1958 года в спальном районе Киева. Его детство прошло в дачном поселке Дарница на берегу Днепра, а воспитанием занималась одна мать — отец оставил семью еще до рождения сына. Мать Маковецкого активно занималась его развитием — водила в хор, учила музыке, прививала любовь к спорту. В 14 лет Сергей увлекся водным поло и даже мог попасть в сборную, но мать настояла на отказе от профессиональной карьеры. Переломным моментом стало участие в школьных спектаклях по инициативе учительницы английского. Сначала он не проявлял особого интереса, но постепенно втянулся и осознал свое призвание.

Фото: РИА «Новости»

После школы Маковецкий попытался поступить в Киевский театральный институт, но провалился. Неудача не остановила его — он устроился рабочим в Театр имени Леси Украинки, а в 1976 году отправился покорять Москву. Однако и там его ждало разочарование: Аркадий Райкин, прослушав его декламацию стихов Симонова, посоветовал забыть о сцене. Лишь с третьей попытки Маковецкий поступил в Щукинское училище, где его наставницей стала Алла Казинская. От «Макарова» до князя Киевского Сергей Маковецкий дебютировал в кино в начале 1980-х годов с эпизодическими ролями, но настоящий прорыв в его кинокарьере произошел в начале 1990-х. Режиссер Владимир Хотиненко разглядел в актере уникальный драматический талант и пригласил его на главную роль в картину «Макаров». Фильм 1993 года принес Маковецкому первую серьезную награду — премию «Ника» за лучшую мужскую роль. Критики особо отмечали, как актер передал сложный внутренний мир своего персонажа — поэта, купившего пистолет системы Макарова. В 1998 году началось плодотворное сотрудничество Маковецкого с Алексеем Балабановым. В культовой ленте «Про уродов и людей» он создал образ фотографа конца XIX века, через два года блестяще сыграл бизнесмена Белкина в «Брате 2», а еще через пять — криминального авторитета в фильме «Жмурки».

Фото: РИА «Новости»

Одной из звездных ролей Маковецкого называют работу в драме «12» Никиты Михалкова — там он сыграл ученого-физика, выносящего вердикт. «Я вошел в этот проект самым последним, и я рад, что мне досталась именно эта роль. Она нашла во мне отклик сразу же, когда я еще читал сценарий», — вспоминал актер об этом опыте. В 2000-х годах Маковецкий продолжал активно сниматься, совмещая работу в кино с театральными проектами. Особое внимание зрителей привлекли его роли в сериалах «Ликвидация» и «Тихий Дон», где он продемонстрировал новые грани своего таланта.

Фото: РИА «Новости»

В последние годы актер продолжает активно работать — в 2024 году вышли комедия «Кулачный» и новый мультфильм из серии «Три богатыря», где он озвучивает князя Киевского. Также Маковецкий остается востребован в рекламе и театре, регулярно гастролируя со спектаклями. Любовь в коридоре и 40 лет без скандалов Сергей Маковецкий познакомился со своей будущей женой Еленой в 1983 году на съемках фильма «Я, сын трудового народа» в Одессе. Она была дочерью адмирала флота, актрисой по образованию и на 18 лет старше Маковецкого. «Говорухин посмеялся, мол, ты уже старая корова, за тебя никто трех рублей не даст. А я ему: „Да если захочу, первый встречный молодой мальчик на мне женится!“ И вижу по очертаниям, что по темному коридору бежит мужчина. Я ему: „Молодой человек, вы на мне женитесь?“ Он на ходу: „Женюсь!“», — вспоминала Елена.

Фото: Сергей Маковецкий с супругой Еленой / РИА «Новости»

Свадьбу сыграли в мае 1983 года, хотя изначально пара не спешила с официальным браком из-за жилищных проблем. Детей в этом браке не случилось — актер объяснял это стесненными условиями жизни в общежитии. Однако он тепло принял сына Елены от первого брака Дениса. Сейчас Маковецкий уже дед — у Дениса родились двое детей: Иван и Глафира. Несмотря на разницу в возрасте, брак Маковецких считается одним из самых крепких в театральной среде. Российский актер Маковецкий Несмотря на молчание об СВО, Сергей Маковецкий остается востребованным актером российского кино и театра. Его продолжающаяся карьера, включая новые роли и озвучивание, говорит сама за себя и раскрывает позицию актера.