01 февраля 2026 00:07 Дважды обманул смерть, покорил страну и раскрыл главный секрет. Как живет Лев Лещенко 0 0 0 Фото: Belkin Alexey/news.ru / www.globallookpress.com Шоу-бизнес

Знаменитости

Дети

СССР

Семья

Концерты

Песни

Отношения

Лев Лещенко

Артисты

Народный артист РСФСР Лев Лещенко отмечает свой 84-й день рождения. За свою жизнь он успел завоевать сердца миллионов слушателей Советского Союза и России, найти лучшего друга и главную любовь. Легендарный певец дважды был на волосок от смерти, а сейчас борется с непростым заболеванием, но при этом продолжает работать и записывать новые песни.

Биография Льва Лещенко Лещенко родился 1 февраля 1942 года в Москве. Отец — уроженец Курской области. Участвовал в советско-финской войне, в Великую Отечественную был заместителем начальника штаба полка особого назначения конвойных войск, награжден многими орденами и медалями. После Победы служил в КГБ. Мать рожала сына дома: немцы тогда особенно близко подошли к Москве и больницы не работали. Благо на помощь роженице пришли две соседские старушки. Однако меньше чем через год женщина умерла от рака горла. За Львом и его старшей сестрой приехала ухаживать бабушка из Рязани, но они с зятем постоянно ругались, так что старушку скоро выставили за дверь. Отец снова женился, и его избранница постаралась заменить детям мать. Она воспитывала их как родных, не делая различий между ними и родной дочерью. Также со Львом занимался адъютант Лещенко-старшего. Мальчик рано обнаружил музыкальные способности, начал ходить в драмкружок и пел в хоре Дворец пионеров.

Фото: Лав Лещенко во время выступления в Кремлевском Дворце съездов, 1978 год / РИА «Новости»

После школы Лещенко попытался поступить в театральный вуз, но провалился. Пошел работать: сначала трудился рабочим сцены в Большом театре, потом слесарем-сборщиком на заводе точных измерительных приборов. Когда в 1961 году его призвали в армию, попросился на флот, но тут вмешался отец, и парня отправили в танковые войска, в ГДР. Там, после года службы, попал в ансамбль песни и пляски Второй гвардейской танковой армии. Пел сольно и в квартете, вел концерты и читал стихи. Это не прошло даром: после демобилизации старшину в отставке Лещенко взяли в Государственный институт театрального искусства, причем зачислили уже в сентябре, после окончания приемных экзаменов.

Фото: Лев Лещенко, 1970 год / РИА «Новости»

Учеба в ГИТИСе Уже на втором курсе Лещенко пригласил в Театр оперетты его главный режиссер и педагог ГИТИСа Георгий Ансимов. Первой ролью студента в спектакле «Орфей в аду» был грешник, который произносил лишь два слова: «Пустите погреться». Однажды, будучи уже на пятом курсе, Лещенко и несколько других выпускников столкнулись с абитуриентом. Ребята представились членами приемной комиссии и устроил новичку экзамен: прямо в коридоре заставили около часа петь и танцевать. Обман раскрылся только после того, как настоящий экзаменатор спросил у парня, почему тот не был на предварительном прослушивании. Шутка получила неожиданное продолжение — с тех пор Лещенко и его главный пародист Владимир Винокур дружат уже больше полувека. Они неоднократно выступали вдвоем на концертах, а в эстрадной среде их розыгрыши друг друга стали легендарными.

Фото: Владимир Винокур и Лев Лещенко. Anatoly Lomohov / www.globallookpress.com

Работа на эстраде Помимо работы в Московском театре оперетты, Лещенко стал солистом-вокалистом Гостелерадио СССР. Исполнял камерные классические произведения, арии из опер, романсы и с успехом спел ораторию Родиона Щедрина «Ленин в сердце народном» с Большим симфоническим оркестром. Кстати, первым конферансье артиста был Геннадий Хазанов. Весной 1970 года певец стал лауреатом IV Всесоюзного конкурса артистов эстрады за исполнение цикла баллад на стихи Роберта Рождественского. Через год выступил в финале телефестиваля «Песня-71», а в 1972-м победил в болгарском конкурсе «Золотой Орфей» и польском Международном фестивале песни.

Фото: Лав Лещенко, 1974 год / РИА «Новости»

Популярность молодого исполнителя росла: он регулярно появлялся на радио и телевидении, много гастролировал по Советскому Союзу и странам соцлагеря, бывал на комсомольских стройках Сибири и Дальнего Востока. Вскоре Лещенко стал лауреатом премий Московского и Ленинского комсомола, а 1977 году певцу присвоили почетное звание «Заслуженный артист РСФСР». Песни в исполнении Лещенко тут же становились шлягерами — «Не плачь, девчонка», «И вновь продолжается бой», «Родительский дом», «Снег кружится». Однако самой известной композицией на все времена стал «День Победы» — певец впервые ее исполнил своим объемным низким баритоном с бархатным тембром на концерте ко Дню милиции в ноябре 1975 года. Лещенко прекрасно выступал в дуэтах со многими известными исполнительницами, эти песни тоже мгновенно становились популярными «Эхо любви» с Анной Герман, «Старый клен» с Аллой Абдаловой, «Последняя дата» с С Софией Ротару, «Добрые приметы» с Валентиной Толкуновой и, конечно же, гимн закрытия Олимпиады-80 «До свиданья, Москва!» с Татьяной Анциферовой.

Фото: Концерт артистов советской эстрады, в центре — певцы Лев Лещенко и Алла Пугачева, 1983 год / РИА «Новости»

Дважды чудом выжил Несколько раз Лещенко чудом избежал смерти. В мае 1972-го в составе делегации должен был летать на гастроли на Украину. Однако в последний момент министерство культуры отозвало кандидатуру певца. Самолет Ан-10А, на котором он должен был лететь, рухнул в 24 километрах от аэропорта Харькова. Все находившиеся борту 115 пассажиров и семеро членов экипажа погибли. Второе чудесное спасение произошло в августе 1986 года. Лещенко и Винокура пригласили в круиз на пассажирском теплоходе «Адмирал Нахимов». Друзья уже предвкушали путешествие, но из-за накладок с графиком никуда не поехали. Незадолго до полуночи, 31 августа, судно столкнулось с сухогрузом «Петр Васев». Ошибки двух капитанов унесли более 400 человеческих жизней. Даже сейчас, при наличии интернета, трудно быстро выяснить, кто погиб, а кто выжил при ЧП — иногда списки обновляются неделями. А 40 лет назад было еще сложнее, так что Лещенко и Винокур, которые числились в перечне пассажиров, несколько дней считались погибшими и пока не найденными. Как только друзья об этом узнали, они вышли на связь со спасателями и сообщили, что живы.

Фото: «Адмирал Нахимов» за сутки до гибели, Ялта, 30 августа 1986 года / Википедия

Популярность в России После перестройки и развала СССР популярность официальных советских исполнителей замерла. Хлынувший из-за рубежа иностранный контент был куда ярче, разнообразней и смелее — даже Аллу Пугачеву легко оттеснили Майкл Джексон, Pet Shop Boys, Modern Talking, Сабрина Салерно, Мадонна и куча других во всех смыслах голосистых див. Лещенко по-прежнему был занят: руководил созданным им театром эстрадных представлений, принимал участие в создании документальных фильмов, телешоу и памятных концертов. А еще преподавал в музыкально-педагогическом институте имени Гнесиных. Среди его учениц были Марина Хлебникова, Катя Лель, Ольга Арефьева и Варвара. Позже певец вернулся на эстраду и начал выступать с артистами новой волны. Пел вместе с группами «Мумий Тролль», «Мегаполис», «Лицей», а еще с Аленой Свиридовой, Алсу, Жасмин, Ладой Дэнс, Марком Тишманом, Ларисой Долиной, рэпером Loc-Dog (в миру Александром Жвакиным) — всех не перечислить. Сольные программы Лещенко тоже оказались востребованы в XXI веке.

Фото: Лев Лещенко (справа) и рэпер Loc-Dog, 28 мая 2022 года. Евгений Одиноков / РИА «Новости»

Деньги и здоровье Сегодня артист редко участвует в больших концертах: сказываются возраст и здоровье. Но по-прежнему выступает на небольших площадках и записывает новые программы. Лещенко не раз заявлял, что главный секрет долголетия творческих деятелей — как можно позже покидать сцену. Пару лет назад Лещенко поставили диагноз «транстиретиновый амилоидоз». Это редкое заболевание, которое возникает из-за нарушения обмена веществ и приводит к слабости, болям в руках и ногах, проблемах с пищеварением, одышкам, отекам, сердечной недостаточности и помутнению зрения.

Фото: Лев Лещенко. Anatoly Lomohov / www.globallookpress.com

Государство не оставило артиста: ему бесплатно предоставили лекарство ценой почти два миллиона рублей за курс терапии, сообщил Telegram-канал Mash. Кроме того, из госбюджета Лещенко выделили еще пять с половиной миллионов на лечение. Ранее Лещенко рассказал, что получает пенсию в 30 тысяч рублей. Видимо по скромности он не уточнил о надбавках, которые он получает как заслуженный и народный артист, полный кавалер орденов «За заслуги перед Отечеством» и прочих наградах и званий, что дают деньги и льготы. К тому же певец всегда может продать свой пентхаус в ЖК «Волна» в Сочи и остаться с московской недвижимостью.

Фото: Президент России Владимир Путин награждает Льва Лещенко орденом «За заслуги перед Отечеством» 1-й степени, 27 ноября 2018 года / Пресс-служба Кремля

Жены и дети Будущую жену Лещенко нашел в ГИТИСе — он учился на первом курсе, а Алла Абдалова была уже на третьем. Отношения официально оформили после того, как невеста получила диплом. Жили весело и дружно, заводить детей не торопились. Но со временем все чаще ссорились — изматывали гастроли и работа, к тому же один в артистической паре явно становился все более популярным. Во время гастролей в Сочи в 1976 году Лещенко познакомился с Ириной Багудиной. Девушка была на 12 лет младше и зацепила его тем, что общалась с ним, как с обычным человеком, а не звездой СССР. Позже оказалось, что она училась в Венгрии и просто не знала, кто ее собеседник. Дальше был страстный трехдневный роман, а потом красавица улетела в Будапешт.

Фото: Лев Лещенко с супругой Ириной на концерте, посвященном 70-летнему юбилею певца, 1 февраля 2012 год. Руслан Кривобок / РИА «Новости»

Певец вернулся домой и объявил о разводе. В ответ Абдалова молча выставила на лестничную площадку два чемодана с вещами. Но Лещенко и не думал унывать. Скоро он женился на Багудиной. С детьми и тут решили не спешить: сначала молодая жена оканчивала институт, потом аспирантуру. А когда собрались стать родителями, оказалось, что уже поздно.

Идею усыновления Лещенко забраковал. Он видел достаточно болезненных примеров из жизни знакомых, у которых приемные дети не смогли адаптироваться. А брать ребенка, чтобы потом вернуть его в приют — сильный удар и по нему, и по взрослым. В декабре 2025 года начала гулять сплетня, что у артиста есть дочь, внебрачная. Но Лещенко лишь посмеялся и отметил, что ему часто приписывают лишних жен и наследников. К этим слухам он относится равнодушно, на все реагировать — нервов не хватит.