Дороже Леди Гаги? Сможет ли Пугачева обогатиться на частных концертах

После возвращения на сцену ценник за частный концерт Аллы Пугачевой станет баснословным. Какой гонорар потребует артистка — в материале 360.ru.

Возраст против карьеры

Полноценного возвращения Пугачевой к гастрольной деятельности ждать не стоит, считает музыкальный критик и продюсер Павел Рудченко в комментарии NEWS.ru.

«О большом возвращении Пугачевой на российскую эстраду я даже и не думаю. Сейчас для Аллы Борисовны возможны какие-то разовые выступления для частных заказчиков на закрытых мероприятиях», — подчеркнул он.

По его словам, Примадонна вряд ли вернется к полноценной работе при всем желании в силу возраста. Выступать как раньше она уже не сможет.

Рудченко отметил, что Пугачева будет востребована на корпоративах как «символ эпохи».

«Алла Борисовна будет не столько певица, сколько определенный символ той эпохи. Также в стоимость войдут компенсационные за годы бездействия», — отметил он в беседе с «Газетой.Ru».