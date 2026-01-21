Дороже Леди Гаги? Сможет ли Пугачева обогатиться на частных концертах
После возвращения на сцену ценник за частный концерт Аллы Пугачевой станет баснословным. Какой гонорар потребует артистка — в материале 360.ru.
Возраст против карьеры
Полноценного возвращения Пугачевой к гастрольной деятельности ждать не стоит, считает музыкальный критик и продюсер Павел Рудченко в комментарии NEWS.ru.
«О большом возвращении Пугачевой на российскую эстраду я даже и не думаю. Сейчас для Аллы Борисовны возможны какие-то разовые выступления для частных заказчиков на закрытых мероприятиях», — подчеркнул он.
По его словам, Примадонна вряд ли вернется к полноценной работе при всем желании в силу возраста. Выступать как раньше она уже не сможет.
Рудченко отметил, что Пугачева будет востребована на корпоративах как «символ эпохи».
«Алла Борисовна будет не столько певица, сколько определенный символ той эпохи. Также в стоимость войдут компенсационные за годы бездействия», — отметил он в беседе с «Газетой.Ru».
Ценник взлетит
Пугачева может потребовать от 100 миллионов рублей за выступления на частных концертах в случае возвращения на сцену, предположил Рудченко.
Вполне возможно, что Пугачева может вернуться на частные заказы. И при этом гонорар, скорее всего, будет необоснованно завышенный просто по причине того, что люди захотят получить то, что недоступно. Я думаю, что ее ценник будет переваливать за 100 миллионов рублей.
Павел Рудченко
продюсер
Когда Пугачева может вернуться на сцену?
Ранее телеграм-канал Mash сообщил, что Пугачева собирается вернуться на сцену летом 2026 года. Артистка готова рассмотреть предложения о концертах от богатых заказчиков.
«Певица не против выступать на квартирниках за границей. До начала лета Алла Борисовна корпораты не рассматривает — сосредоточена на себе и на семейных обязанностях. Однако неформально дала понять — стоит ждать величайший камбэк, и летом рассмотрит предложения на мероприятия», — написали авторы поста.
Почему Пугачева не выступает сейчас
Последние годы Пугачева жила на Кипре, работала над новыми песнями для концертов и музыкальной программой. В 2024 году артистке предлагали выступления и договорились с крупными заказчиками, но в итоге певица их кинула из-за риска медийной шумихи и проблем с составом музыкантов.
«Самоотмена Примадонны связана с нежеланием попасть в скандал. Алла боится, что видео с выступления сольют и расфорсят примерно везде. Со словами: вот, мол, обеднела и снова заплясала. Вдобавок ее сыгранный и надежный коллектив разъехался, а с другими не можется, не хочется, небезопасно», — писал Mash.
Ценник одного из несостоявшихся выступлений достигал 200 тысяч евро. По контракту Пугачевой должны были предоставить перелет бизнес-классом, охрану, автомобиль Rolls-Royce или Maybach.