Домогался женщин и получил условный срок. Что известно о деле Жерара Депардье

Pravda Komsomolskaya/Russian Look
Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com

Актеру Жерару Депардье вынесли приговор за «сексуальную агрессию» по отношению к двум женщинам. Что известно о деле и какое наказание получил артист — в материале 360.ru.

Подробности дела Депардье

Обвинения в домогательствах против 76-летнего Жерара Депардье выдвинули 54-летняя художник-декоратор Амели и 34-летняя ассистент режиссера Сара. Обе сотрудницы киностудии заявили, что во время съемок картины «Зеленые ставни» в 2022 году актер грубо высказывался в их адрес и позволял себе прикасаться к их интимным частям тела.

Истцы потребовали от Депардье значительных компенсаций: адвокат Амели запросила 12 тысяч евро в качестве возмещения морального и профессионального ущерба, еще 10 тысяч евро — за «вторичную виктимизацию» клиентки.

Защитница Сары потребовала 10 тысяч евро за моральный ущерб, одну тысячу — за профессиональный, еще 1,4 тысячи евро — на возмещение медицинских расходов и 3070 — за издержки по делу.

Фото: РИА «Новости»

Какое наказание получил Депардье

Приговор по делу о домогательствах вынес Парижский уголовный суд 12 мая. Прокурор требовал приговорить актера к 1,5 года лишения свободы условно и выписать штраф в 20 тысяч евро. Депардье не явился на оглашение приговора, его представил в суде адвокат.

«Парижский суд вынес решение в отношении актера по делу о сексуальных нападениях, совершенных на съемках фильма „Зеленые ставни“ в 2021 году», — сообщил Bfmtv.com.

Суд назначил актеру 18 месяцев лишения свободы условно. Инстанция также внесла Депардье в список лиц, совершивших сексуальные преступления.

Фото: РИА «Новости»

Другие дела Депардье

Это не первое обвинение актера в сексуальных правонарушениях. Как минимум восемь женщин заявили о домогательствах со стороны Депардье в период с 1995 по 2021 годы. В октябре 2023-го Жерар опубликовал в газете Le Figaro открытое письмо, в котором попросил прощения у своих партнерш по сцене.

«Сделать женщине больно — это все равно что пнуть собственную мать. Да, я был провокационным, эксцентричным, иногда грубым. Если я кого-то обидел или шокировал, я приношу извинения. Но я не насильник и не хищник», — заявил актер.

На судебном процессе в марте 2025 года он признал, что его поведение часто могут воспринимать как хамское. Депардье объяснил это своей «русской натурой». Позже представитель артиста Арно Фрилли объяснил, что слова актера исказила пресса.

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