Домогался женщин и получил условный срок. Что известно о деле Жерара Депардье

Актеру Жерару Депардье вынесли приговор за «сексуальную агрессию» по отношению к двум женщинам. Что известно о деле и какое наказание получил артист — в материале 360.ru.

Подробности дела Депардье

Обвинения в домогательствах против 76-летнего Жерара Депардье выдвинули 54-летняя художник-декоратор Амели и 34-летняя ассистент режиссера Сара. Обе сотрудницы киностудии заявили, что во время съемок картины «Зеленые ставни» в 2022 году актер грубо высказывался в их адрес и позволял себе прикасаться к их интимным частям тела.

Истцы потребовали от Депардье значительных компенсаций: адвокат Амели запросила 12 тысяч евро в качестве возмещения морального и профессионального ущерба, еще 10 тысяч евро — за «вторичную виктимизацию» клиентки.

Защитница Сары потребовала 10 тысяч евро за моральный ущерб, одну тысячу — за профессиональный, еще 1,4 тысячи евро — на возмещение медицинских расходов и 3070 — за издержки по делу.