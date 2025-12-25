Долина собралась жить в Хамовниках долго и счастливо: чем угрожали Лурье перед Мосгорсудом

Россияне продолжают следить за скандальным делом певицы Ларисы Долиной, и 25 декабря — еще один знаменательный день в этом сложном и долгом процессе. Сегодня Мосгорсуд рассмотрит вопрос о принудительном выселении народной артистки из элитной квартиры в Хамовниках. Защита звезды при этом не теряется и выдвигает покупательнице недвижимости странные предложения и мировые соглашения, которые непонятны даже адвокату Полины Лурье. Подробности — в материале 360.ru.

Вердикт Верховного суда по делу Долиной 16 декабря Для полного понимания происходящего давайте вернемся на девять дней назад: 16 декабря Верховный суд постановил, что спорная квартира, которую Долина продала под влиянием мошенников, должна остаться за добросовестным покупателем Полиной Лурье, и Мосгорсуду поручили рассмотреть иск о принудительном выселении певицы. Кому-то необходимость заседания Мосгорсуда сейчас может показаться формальностью: мол, очевидно, что правда теперь на стороне Лурье. ВС отменил решения всех судов по этому делу плюс подтвердил, что нижестоящие инстанции нарушили ее права. Однако уверены в окончательной победе покупательницы не все.

Беспокойство вызывает новая психолого-психиатрическая экспертиза, которая подтвердила, что на момент сделки Долина находилась в состоянии заблуждения, сильного стресса и страха. Это те же выводы, что и прежде, но просто так дополнительные экспертизы не назначают.

«Если бы дело шло к формальному подтверждению прежних выводов, в этом не было бы необходимости», — поясняла в беседе с «Газета.Ru» адвокат Нина Еременко. Сегодня, как полагает юрист, защита Долиной будет продолжать давить на то, что звезда была в уязвимом состоянии, а Лурье якобы не проявила должной осмотрительности при заключении сделки. Долина просит дать ей пожить в квартире до весны Адвокаты певицы с прессой традиционно не общаются, так что никаких комментариев с их стороны никто не публиковал. При этом защитница Лурье Светлана Свириденко рассказала о том, что со стороны звезды им поступило мировое соглашение, в котором она попросила дать ей пожить в Хамовниках еще пару месяцев, чтобы успеть собрать вещи. Покупательница квартиры на это предложение ответила отказом, поскольку хочет переехать в квартиру сразу после суда, а определение коллегии вступит в силу немедленно. Но просьбой о проживании дело не ограничилось.

Моя коллега — представитель Долиной — звонила мне и просила предоставить ей время пожить в квартире до 1 марта 2026 года. Позже она прислала мировое соглашение, условием которого является отказ Полины Лурье от финансовых претензий, связанных с пользованием Долиной квартирой по 10 января 2026 года, а также отказ от компенсации за оплату Лурье имущественного налога в 2024 и 2025 годах за квартиру, а также от взыскания судебных расходов, понесенных Полиной при рассмотрении дела во всех судах. Светлана Свириденко

В беседе с РИА «Новости» Свириденко честно призналась, что не поняла, в чем же была суть мирового соглашения, которое в общем-то предполагает, что стороны идут навстречу друг другу. А в случае с соглашением от Долиной Лурье предлагают кучу уступок, но взамен при этом не предлагают ничего. Ранее она заявляла, что Лурье заплатила более ста тысяч рублей имущественного налога на квартиру, пока там проживала Долина.

Угрозы из-за «коммуналки» Днем 25 декабря Telegram-канал Baza сообщил о том, что Долина якобы обещала «не взыскивать с Лурье плату за коммуналку», если та разрешит ей пожить в квартире до 1 марта. В противном случае она собирается подать иск о взыскании коммунальных платежей за полтора года. И это притом, что покупательница там не жила с момента сделки ни одного дня. Свириденко в беседе с «Осторожно, новости» информацию об обещаниях подать в суд из-за ЖКУ не подтвердила, но уточнила, что такая угроза действительно прозвучала. «Но так, чтобы именно иск, это не так было обозначено. Она просила дать ей пожить до 1 марта и не предъявлять такой иск. Но Полина сама хочет жить в своей квартире. Мы считаем, что это как минимум несправедливо», — поделилась адвокат.

По закону, если Мосгорсуд удовлетворит иск о принудительном выселении Долиной, у нее будет пять дней, чтобы освободить жилье. В Telegram-каналах на фоне странных требований защиты артистки уже начали предполагать, что певица что-то снова задумала, раз выдвигает такие «мировые соглашения» и не торопится никуда съезжать. В канале «Беспощадный пиарщик» в шутку представили, что певица будет сидеть в элитной квартире в Хамовниках до последнего, пока ее оттуда не вынесут судебные приставы, а в этот момент она будет играть на своем пианино.

«Насколько же человек офигевший все-таки. Или не в себе. Видимо, ее пока приставы оттуда не вынесут, она там так и будет на пианине своем играть», — пошутили авторы «БП».

Гораздо более жестко высказались в комментариях к постам об угрозах Долиной взыскать с Лурье за «коммуналку». Некоторые пользователи усомнились в психическом здоровье певицы. «Никак не угомонится, ей нравится, когда вся страна смотрит, как она пробивает днище», «Старушка совсем [с ума сошла], „На ровном месте угробила свою репутацию и продолжает падать все ниже“, — возмутились пользователи. Концертный директор артистки ранее уверял журналистов, что Долина очень переживает из-за происходящего, однако россияне, судя по реакции на судебный процесс в соцсетях, не очень в это верят. И если на стороне певицы какое-то время были суды, которые нарушили права Лурье, то на стороне покупательницы было и продолжает оставаться общественное мнение. Трансляция заседания Мосгорсуда будет идти в официальном Telegram-канале судебной инстанции, если его не закроют.