Долина без «крыши» не только в Хамовниках: что вылезло наружу перед выселением звезды

В мошенничестве с деньгами певицы Ларисы Долиной задействовали 14 счетов и карт в двух банках и минимум два криптокошелька. Оттуда крупные суммы выводили на иностранные биржи. Эксперты считают, что дело Долиной — типичный пример того, как аферисты используют криптовалюту, чтобы запутать след. Куда же утекли деньги звезды и что будет с ее «крышей» после окончательного финала этой судебной тяжбы — разбирался 360.ru.

Как и куда утекли деньги Долиной За время общения со злоумышленниками Долина перевела средства на 14 счетов, подконтрольных мошенникам. Аферисты подготовились к преступлению, завладев картами и счетами 14 человек, причем большинство из них не знали о намерениях певицы. Многим стало известно о произошедшем лишь после судебных исков о взыскании миллионов рублей, которые артистка переводила на их счета. Череда транзакций началась 3 апреля 2024 года, тогда Долина отправила мошенникам девять миллионов рублей. Переводы продолжались до 19 апреля. Самой большой стала сумма в 16 миллионов. Вторая фаза операции началась в июне, когда артистка продала квартиру. В конце месяца Долина перевела 35 миллионов рублей на пять счетов. Всего певица осуществила 19 транзакций на суммы от трех миллионов до 20 миллионов рублей.

При чем здесь крипта Большую роль в деле Долиной сыграла крипта — именно с ее помощью мошенники скрыли украденные средства и передали деньги организаторам преступления. В преддверии реализации схемы фигурантка дела Анжела Цырульникова открыла два кошелька на платформе Aifory Pro. «Эти кошельки использовались при совершении преступления и для вывода похищенных денежных средств на биржи, зарегистрированные вне российской юрисдикции, с целью затруднения установления конечного получателя. Их реквизиты (Цырульникова — прим. ред.) передала организатору», — пояснил источник RT. На наличные покупалась криптовалюта, которую отправляли на иностранные биржи. Схема с деньгами Долиной — четкий алгоритм действий, направленный на то, чтобы сделать средства невидимыми, заявил основатель компании «Интернет-Розыск», эксперт рынка НТИ SafeNet Игорь Бедеров. По его словам, мошенники специально распределили средства по двум адресам, чтобы диверсифицировать потоки. Так сложнее отследить полный объем средств и легче сделать их дальнейшее перемешивание с активами других пользователей, уточнил он.

Что будет с «крышей» Долиной Помимо денег, певица все-таки лишится и проданной Полине Лурье элитной квартиры в Хамовниках. Сегодня в 16:00 Мосгорсуд рассмотрит дело о ее выселении. Параллельно в России начали говорить о последствиях для «крыши» артистки, которая, вероятно, и поспособствовала тому, что до определенного момента судебные инстанции выносили все решения в пользу звезды. Общественник Сергей Колясников ранее уже заявлял о том, что за ситуацию с Долиной должны ответить ее покровители. Эксперт обратил внимание на лицо судьи на заседании по делу.

Очень интересны последствия для «крыши», которая организовала такую череду судебных решений в пользу Долиной. Пока дело добиралось до Верховного суда, трясло всю страну. Кроме как диверсией, подобное не назвать. Сергей Колясников общественник

Президент Центра развития региональной политики Илья Гращенков напомнил об отрывке из передачи «Сто вопросов взрослому», в котором Долина заявила, что сотрудники ГИБДД не имеют права останавливать ее машину. «Певицу спрашивали, как бы она себя повела, если бы ее остановил гаишник. Долина на это ответила, что никто никогда ее не остановит, потому что останавливать ее нельзя. То есть Долина — символ обнагления элиты. Она и сама активно, так сказать, участвовала в раскрутке такого имиджа», — подчеркнул Гращенков в беседе с Lenta.Ru.

Однако он призвал не путать влияние и «крышу».

Сама Долина не может приехать к судье и сказать: так, судья, ну-ка, вынес мне тут решение. Это нужно делать по звонку. У нас телефонное право. И соответственно, судье должен позвонить кто-то вышестоящий — тот, кому он еще и не может отказать, даже понимая, что подписывает себе профессиональный приговор. Хотя еще посмотрим, как сложится судьба этих судей. Илья Гращенков политолог

Политолог указал на волну дел, в рамках которых продавцы квартир объявляют себя недееспособными, расторгают договор с покупателями и оставляют их без денег и жилья. Скандал вокруг Долиной может обернуться изменением параметров, влияющих на решение суда. Эксперт выразил надежду, что прокуратура, суд и адвокаты проработают механизмы защиты от «бабок-скамщиц». «Надеюсь, это действительно не просто бодание „крыши“ Долиной и „крыши“ Лурье. У Лурье, я думаю, „крыши“ никакой нет. Ее „крышей“ стало общественное мнение. Люди не любят элиты, а особенно наглые элиты», — заключил политолог.