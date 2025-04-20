20 апреля 2025 15:44 Мамины гены и туфли. Дочки Сары Джессики Паркер поразили поклонников вкусом и стилем 0 0 0 Фото: Matteo Secci/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com Знаменитости

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Сара Джессика Паркер блистательно сыграла модницу Кэрри Брэдшоу в сериале «Секс в большом городе». С момента выхода первой серии прошло 27 лет, но 60-летняя актриса по-прежнему остается иконой стиля. Дочки-близняшки — 15-летние Мэрион и Табита — унаследовали от мамы не только обаяние, но также вкус и страсть к красивой обуви.

Земная жизнь после «Секса в большом городе» Джессика Паркер и ее муж актер Мэттью Бродерик всегда старались вести максимально земную жизнь, насколько это возможно для звезд их величины. Еще 20 лет назад Сара говорила, что не любит толпы телохранителей и лимузины. Актеры остались в любимом Нью-Йорке и растили детей как обычные горожане, а на папарацци семья старается не обращать внимания. Муж Сары часто играет в ведущих постановках на Бродвее — артисты и их дети живут полной культурной жизнью, которую так ценят в Нью-Йорке. Простота, несмотря на славу, подкупает фанатов.

Фото: Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Мамины гены и туфли Сара Джессика и Мэттью появились с 15-летниими Мэрион и Табитой на красной дорожке. Девочки очаровали поклонников. Сама Сара пришла в черном кружевном платье и классических лодочках. Одна из дочек нарядилась в темно-зеленое платье и бирюзовое пальто, на ногах у нее были блестящие туфли на заметной платформе. Вторая близняшка выбрала черное кружевное платье, светлое пальто и интересные сетчатые туфли-лодочки. Обе пары обуви оказались в стиле мамы, известной своей коллекцией туфель — яблочки от яблони недалеко упали.

Фото: Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Интерес к моде — дело семейное Девочки действительно интересуются модой: однажды Сара Джессика показала дочкам обложку журнала VOGUE со своим фото. «Мама! Ты на обложке VOGUE?!» — удивились девочки. Актрису в свою очередь поразило, что ее подростки вообще знают этот журнал. «Они же живут в Нью-Йорке, ходят в школу, видят все эти газетные киоски вокруг», — отметила Сара. Даже у детей знаменитых родителей есть своя обычная жизнь, но когда мама — икона стиля, сложно не проникнуться интересом к моде. У дочерей актрисы есть возможность не только любоваться нарядами матери, но и, возможно, примерять что-то из ее коллекции. Гардероб Сары и дочек — это известные бренды, но дело не только в них. Поклонников поражает элегантность и смелость в выборе обуви, сочетание классики и ярких акцентов.