Сегодня 05:11 Героев России поливает грязью. Как Глуховский требовал россиян покаяться, а сам вывел из страны 210 миллионов 0 0 0 Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press / www.globallookpress.com Знаменитости

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В свое время «Метро 2023» Дмитрия Глуховского* покорило миллионы россиян, но сам писатель оказался настоящим врагом народа. За что «правдоруба» признали иностранным агентом, а затем и подали в розыск, чем он заслужил прозвище «Иуда», что говорил об СВО, где прячется теперь и что ему грозит — в материале 360.ru.

Кто такой Дмитрий Глуховский* Глуховский* начинал карьеру в журналистике. Он работал на Euronews и Russia Today, где входил в известный пул репортеров, подвизался писатель и в других СМИ. Параллельно он начал писать свой первый роман «Метро 2033». Изначально он выкладывал главы в интернете бесплатно, чтобы получить отклик читателей. Успех был ошеломляющим: роман быстро стал бестселлером, а писатель — звездой российской фантастики. Писал о Москве в руинах Серия «Метро» прославила Глуховского*. Книги переносили читателей в постапокалиптическую Москву. Романы «Метро 2033», «Метро 2034» и «Метро 2035» перевели на десятки языков, и разошлись они тиражом в миллионы экземпляров.

Фото: РИА «Новости»

Но его творчество не ограничивается этой трилогией: он написал «Сумерки», «Будущее» и «Текст», который в 2019 году стал основой для фильма, получившего премию «Ника» за сценарий. Книги Глуховского* исследуют выживание, человеческую природу и последствия социальных систем. Помимо писательства, он работал и радиоведущим, что укрепило его статус медийной личности. Украинские «уши» видны из «Метро» Серия «Метро»* — главное достижение Глуховского*. Действие разворачивается в московском метро после ядерной катастрофы, где выжившие сражаются за власть и ресурсы. Книги славятся детальной проработкой мира и сложными героями, что цепляет читателей. Серия породила популярные видеоигры, притом Москву в руинах с удовольствием визуализировала украинская компания. Игру резко критиковали за русофобию.

Фото: РИА «Новости»

Предал доверие россиян Еще совсем недавно Глуховский* был настоящим кумиром российских читателей. Он регулярно ездил по городам с презентациями, собирая полные залы восторженных фанатов. Простой парень с Арбата смог завоевать сердца россиян. Парадоксально, но человек, чьи истории любили миллионы соотечественников, сам, как выяснилось, не испытывал любви к Родине. Тем больнее стране было узнать позже об истинных взглядах писателя.

Фото: РИА «Новости»

Что Глуховский* говорил про Россию до СВО Задолго до бегства и скандалов Дмитрий Глуховский* позволял себе дерзкие выпады в адрес собственной страны. В интервью и высказываниях он все чаще демонстрировал разочарование и даже презрение к реалиям России, отмечал Life.ru.

Политики и СМИ в России нет. Общество чудовищно индоктринированно и перепрошито. Средний класс для государства — опасность. Все держится на силовиках и бюджетниках… Уеду из России, если у нас, как в Иране, начнут поэтов вешать на столбах. Дмитрий Глуховский*

Опытный русофоб и иностранный агент Подобные речи выдавали в нем русофоба: вместо любви к отечеству Глуховский* питал к нему страх. Он открыто рассуждал о том, что «Россия уже не та, а россияне стали не такими уж русскими», подмечала редакция НТВ. Не успела страна осмыслить антироссийские выпады писателя, как всплыли факты его финансовых связей с Западом. В октябре 2022 года Министерство юстиции внесло его в реестр иностранных агентов.

Фото: РИА «Новости»

Выяснилось, что с 2021 года писатель активно работал с иностранными компаниями: например, немецкая медиакорпорация Koch Media заплатила ему около 85,7 миллиона рублей (предположительно, аванс за права на игры или экранизации), бельгийский банк ING перевел почти 15 миллионов, а некая организация из Австрии отправила еще около 6,3 миллиона. В общей сложности, по данным Росфинмониторинга, за год с небольшим Глуховский* получил из-за границы более 135 миллионов рублей, напомнили в РБК. Так любимый некогда читателями автор оказался в одном списке с проплаченными Западом пропагандистами и оппозиционерами. С этого момента каждая публикация Глуховского* в России должна была сопровождаться пометкой о его иноагентском статусе — позорное клеймо, от которого писатель безуспешно пытался откреститься в судах.

Фото: РИА «Новости»

Уголовное дело Глуховского* Новое время не оставило Глуховскому* шанса остаться в стороне: в феврале 2022-го началась специальная военная операция, потребовавшая от каждого публичного человека определения позиции. Дмитрий определился мгновенно — и выбрал сторону против собственной страны. Его резкие высказывания, опубликованные в соцсетях, стали для российских властей последней чертой. Против писателя завели уголовное дело по новому закону о военных фейках: его обвинили в том, что он дискредитирует армию и сознательно лжет о действиях Вооруженных сил России. Писатель, разумеется, не явился к следователю — и уже в июне 2022 года МВД России объявило Дмитрия Глуховского* в федеральный розыск. Басманный суд Москвы заочно арестовал писателя, санкционировав его заключение под стражу.

Фото: РИА «Новости»

В августе 2023-го судебный молот окончательно смял карьеру писателя: Глуховского* приговорили заочно к восьми годам колонии общего режима за распространение заведомой лжи о российской армии. Так звездный автор официально превратился в уголовника, скрывающегося от правосудия. Сбежал из страны под шумок Любопытно, что Глуховский* предвидел свою нелегкую судьбу и приготовился заранее. Как только Россия начала СВО, писатель поспешил убраться за границу. По свидетельству знакомых, уже в феврале–марте 2022 года он исчез из Москвы. Пока одни коллеги писателя пытались пережить первые месяцы СВО дома, Дмитрий* уже был за рубежом и писал свои гневные посты из безопасного убежища. В Россию он больше не вернулся ни на день. Глуховский* уже укрылся за кордоном, откуда, как оказалось, бороться с «режимом» куда удобнее. Неудивительно, что в народе его бегство многие восприняли как акт трусости: пока Россия переживает трудные времена, знаменитый фантаст предпочел спасать свою шкуру в дальних краях.

Фото: РИА «Новости»

Призывал россиян каяться За рубежом писатель и в самом деле стал высказываться чаще. С особенным удовольствием он призывает россиян пожалеть о том, что они россияне. В Юрмале писатель со сцены заявил: «Как быть человеку, если он россиянин? Как часто и много мы должны каяться?». Не увидел Глуховский* и героев со стороны России на СВО. Подобные утверждения — красная тряпка для любого патриота, но иноагенту все нипочем. На различных форумах и фестивалях за рубежом он клеймит родную страну: рассуждает о «колониальной империи». Спас квартиры от ареста Пока российские власти заочно судили беглого писателя, сам он лихорадочно занимался спасением нажитого добра. Видя, что дело пахнет конфискацией, Глуховский* решил тайно вывести свои московские активы. Сразу после того, как летом 2023 года ему дали 8 лет колонии, он задействовал экстренный план: начал распродавать элитную недвижимость в Москве. Причем делал это скрытно, через закрытые каналы. Сначала он избавился от трехкомнатной квартиры на улице академика Королева (район ВДНХ), выручив около 30 миллиона рублей.

Фото: РИА «Новости»

Затем взялся за главное сокровище — роскошные апартаменты на Петровке, площадью свыше 250 квадратов в историческом доме в километре от Кремля. Чтобы отвести глаза, Глуховский* переписал эту недвижимость на свою пожилую мать, а от ее имени выставил на продажу, не афишируя, через «закрытую базу» риелторов. По словам риелторов, беглец сумел не прогадать и получил по максимуму за свои хоромы. В итоге, пока суд да дело, писатель вывел за границу порядка 240 миллионов рублей, спасенные от возможного ареста.

Где сейчас Глуховский* Возникает закономерный вопрос: куда же подевался Дмитрий Глуховский* после всех этих событий? По данным СМИ, ныне беглый иноагент обосновался в Европе, вдали от российской руки правосудия. Больше всего времени он проводит в Испании — в частности, обжился в солнечной Барселоне, где у него обнаружилась личная квартира. Именно в Барселоне, по словам самого Глуховского*, живут его близкие — несовершеннолетние сын и дочь, а также супруга Елена. К услугам беглеца — израильский паспорт и европейские виды на жительство, позволяющие свободно перемещаться между разными странами. * Признан иноагентом в России