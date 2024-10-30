30 октября 2024 00:19 Диктатор Светлана Лобода в Ереване: кто отравил Россию? Писатель Беседин: идти на концерт Лободы можно только со «Слава Украине!» на лбу 0 0 0 Фото: Global Look Press Эксклюзив

Знаменитости

Концерты

Украина

Светлана Лобода

Артисты

Эх, Светлана, Света, Светочка Лобода, я помню тебя, радость моя, в киевском ресторане. Ты сидела такая эффектная, губастая, талантливая — и перед твоими длинными ногами, которые так нравились всем (даже Тиллю Линдеманну), лежал весь мир. Ты никогда не говорила о политике, Светлана, ты категорически отказывалась говорить о ней — а что теперь? Что с тобой стало?..

На концерте в Ереване Светлана Лобода вызвала на сцену зрительницу и решила с ней пообщаться. Ну, конечно же, не о Копье судьбы в армянском музее и не о Бенни Гудмене, а о политике. Еще сексапильная Лобода (хотя на видео толком не рассмотреть) в эффектном костюме потребовала от зрительницы осудить действия России на Украине. Да, да, именно так — потребовала. Видимо, общение с Линдеманном из Rammstein, так любящим эстетику БДСМ, не прошло даром. Однако зрительница оказалась со стержнем. Она заявила: «Никакой политики. Я пришла слушать песни». Лободе это очень не понравилось, и она стала наседать еще жестче: «Раз вы на моем концерте, то обязаны поддерживать ее позицию!» Меж тем толпа ревела…

Это что такое вообще? Кто такое придумал? Почему на концерты Лободы и прочих релокантских товарищей пропускают без специального клейма на лбах? Почему такой беспредел?

Если ты идешь на концерт Лободы или «Би-2» в Ереване или где-нибудь еще, то тебе обязаны ставить на лбу трафаретную надпись «Слава Украине!»* или «Я осуждаю!». Что-то такое.

Ведь на самом деле мы все против того, чтобы шли боевые действия. Мы — это нормальные люди. Мы — пацифисты. Только такие, как Лобода, ни капли не пацифисты. Вот где реальная беда и проблема! Вот где дьявольская ложь! Ведь что происходит: они уехали за границу, сбежали из страны, прикрываясь тем, что за мир, но по факту несут оттуда лютейшую, подчас откровенно фашистскую дичь.

Фото: Albert Koshelev/Keystone Press Agency / Global Look Press

Что позволяет себе, например, профессор Лебединский? Прокапайте его наконец! Ну, хорошо, вас так распирает, вы против политики и войн. Но тогда почему вы, как псы, сбегаетесь на встречу с Санду и лебезите перед ней? Почему не осуждаете, а, как правило, наоборот, призываете к бомбардировкам Палестины? Как это вяжется у вас в головах воедино?

Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look / Global Look Press

Впрочем, я знаю ответ. Потому что бабло и ничего, кроме бабла. Потому что вы на поводках — и вам говорят, что делать. Других объяснений у меня нет. Может, их и нет в принципе. Потому что достойные артисты так не делают. Они, повторяю в сотый раз, не могут осуждать убийство одних людей и протестовать против убийства других. Это фашизм, густо замешанный на лицемерии и презрении.

Что до Лободы, то я могу сейчас произнести яростный монолог о том, сколько Россия дала ей, как обогатила, как принесла славу, как возвеличила. Все так, но важнее другое: кто продвинул ее на вершину, кто и ради чего? Это ключевой вопрос.

Вспомните: Лобода пела свои песни сразу после новогоднего обращения президента. Кстати, сильно напоминала трансвестита (да, да, внешность обсуждать — моветон, но, простите, тут не сдержался). Так что меня смущает не Светлана Лобода (с ней все давно ясно), а те ее продвигатели, которые, вполне возможно, до сих пор находятся в России, отравляя нам жизнь. Что мы регулярно на себе и ощущаем.

* Минюст России включил в перечень нацистских Организацию украинских националистов (ОУН, запрещенная экстремистская организация) и ее атрибутику, в том числе лозунг «Слава Украине — героям слава».