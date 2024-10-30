Диктатор Светлана Лобода в Ереване: кто отравил Россию?
Писатель Беседин: идти на концерт Лободы можно только со «Слава Украине!» на лбу
Эх, Светлана, Света, Светочка Лобода, я помню тебя, радость моя, в киевском ресторане. Ты сидела такая эффектная, губастая, талантливая — и перед твоими длинными ногами, которые так нравились всем (даже Тиллю Линдеманну), лежал весь мир. Ты никогда не говорила о политике, Светлана, ты категорически отказывалась говорить о ней — а что теперь? Что с тобой стало?..
На концерте в Ереване Светлана Лобода вызвала на сцену зрительницу и решила с ней пообщаться. Ну, конечно же, не о Копье судьбы в армянском музее и не о Бенни Гудмене, а о политике.
Еще сексапильная Лобода (хотя на видео толком не рассмотреть) в эффектном костюме потребовала от зрительницы осудить действия России на Украине. Да, да, именно так — потребовала. Видимо, общение с Линдеманном из Rammstein, так любящим эстетику БДСМ, не прошло даром.
Однако зрительница оказалась со стержнем. Она заявила: «Никакой политики. Я пришла слушать песни». Лободе это очень не понравилось, и она стала наседать еще жестче: «Раз вы на моем концерте, то обязаны поддерживать ее позицию!» Меж тем толпа ревела…
Это что такое вообще? Кто такое придумал?
Почему на концерты Лободы и прочих релокантских товарищей пропускают без специального клейма на лбах? Почему такой беспредел?
Если ты идешь на концерт Лободы или «Би-2» в Ереване или где-нибудь еще, то тебе обязаны ставить на лбу трафаретную надпись «Слава Украине!»* или «Я осуждаю!». Что-то такое.
Ведь на самом деле мы все против того, чтобы шли боевые действия. Мы — это нормальные люди. Мы — пацифисты. Только такие, как Лобода, ни капли не пацифисты.
Вот где реальная беда и проблема! Вот где дьявольская ложь! Ведь что происходит: они уехали за границу, сбежали из страны, прикрываясь тем, что за мир, но по факту несут оттуда лютейшую, подчас откровенно фашистскую дичь.
Что позволяет себе, например, профессор Лебединский? Прокапайте его наконец! Ну, хорошо, вас так распирает, вы против политики и войн. Но тогда почему вы, как псы, сбегаетесь на встречу с Санду и лебезите перед ней?
Почему не осуждаете, а, как правило, наоборот, призываете к бомбардировкам Палестины? Как это вяжется у вас в головах воедино?
Впрочем, я знаю ответ. Потому что бабло и ничего, кроме бабла. Потому что вы на поводках — и вам говорят, что делать. Других объяснений у меня нет. Может, их и нет в принципе.
Потому что достойные артисты так не делают. Они, повторяю в сотый раз, не могут осуждать убийство одних людей и протестовать против убийства других. Это фашизм, густо замешанный на лицемерии и презрении.
Что до Лободы, то я могу сейчас произнести яростный монолог о том, сколько Россия дала ей, как обогатила, как принесла славу, как возвеличила. Все так, но важнее другое: кто продвинул ее на вершину, кто и ради чего? Это ключевой вопрос.
Вспомните: Лобода пела свои песни сразу после новогоднего обращения президента. Кстати, сильно напоминала трансвестита (да, да, внешность обсуждать — моветон, но, простите, тут не сдержался).
Так что меня смущает не Светлана Лобода (с ней все давно ясно), а те ее продвигатели, которые, вполне возможно, до сих пор находятся в России, отравляя нам жизнь. Что мы регулярно на себе и ощущаем.
* Минюст России включил в перечень нацистских Организацию украинских националистов (ОУН, запрещенная экстремистская организация) и ее атрибутику, в том числе лозунг «Слава Украине — героям слава».