Сегодня 13:43 Дибровы воссоединились ради детей и рассмешили соцсети: что пошло не так? 0 0 0 Фото: Lantyukhov Sergey/news.ru / www.globallookpress.com Знаменитости

Скандалы

1 Сентября

Громкие разводы

Дмитрий Дибров

Расставание шоумена Дмитрия Диброва с женой Полиной остается одной из самых обсуждаемых новостей. Практически каждый день в прессе появляются подробности разрыва пары, и 1 сентября не стало исключением. Чем супруги так поразили журналистов, разбирался 360.ru.

Почему расстались Дибровы О расставании звездной четы стало известно в августе. Супруги через адвоката Сергея Добровинского объявили о «мирном» разводе без претензий и дележки имущества. Долгое время 36-летняя Полина Диброва отказывалась комментировать разрыв. В конце концов она написала, что с уважением относится к 65-летнему супругу, но их отношения зашли в тупик.

Настойчиво рекомендую прекратить писать на моей странице гадости в его адрес. Наша общая с ним история уникальна. Она настоящая. Она красивая. Она честно началась и честно завершается. Полина Диброва Модель

Полина добавила, что расставание не станет преградой для совместного посещения школьной линейки детей. «Впереди общие планы и воспитание сыновей. Я направляю энергию туда и призываю уважать это мое решение. Спасибо за понимание», — подчеркнула она. Убийственное фото на линейке Супруги действительно отправились на мероприятие по случаю 1 Сентября и опубликовали совместное фото, которое вызвало бурную реакцию в Сети. Многие обратили внимание на «тяжелый фотошоп» кадра и поиронизировали над «рогоносцем»-шоуменом. От шуток не ушел и модный образ супругов — комментаторы в соцсетях назвали одежду телеведущей «пляжной», а ее стиль супруга — школьным. «А что, сейчас в школу можно на линейку ходить, чтобы соски торчали? Или в их школе такой дресс-код?», «Сыну забыли фотошоп сделать! Он старше родителей выглядит», «Рогоносец такой довольный… Весь светится», — шутили пользователи.

Фото: ПОЛИНА ДИБРОВА / Telegram

Признание Елены Товстик На страничке Полины Дибровой в соцсети пользователи припомнили неосторожные высказывании ее мужа о «свингерстве» и скандал с изменой — роман ведущей с многодетным миллиардером и другом семьи Романом Товстик. О предательстве мужа и лучшей подруги рассказала на шоу Андрея Малахова сама Елена Товстик. «Он в итоге признался — это Полина, она, оказывается, его уже восемь лет любит и у них отношения уже достаточно давно, — отметила она. Новость об измене стала для Елены огромным потрясением.

«Хоть бы кто, но только не она. Я бы никогда в жизни не поверила, что она может так предать меня, а мой муж будет творить такое. Пусть была бы другая — но ее я приводила в этот дом, я все давала, возила на курорты, отдавала всю себя. А меня так предали. Елена Товстик

Фото: Bulkin Sergey/news.ru / www.globallookpress.com

Ужаснуло звезду и поведение мужа, когда правда всплыла наружу. Товстик заявила, что супруг уговорил ее отправиться в путешествие, а сам тайно вывез из дома рояль, кофемашину, забрал вещи, двух детей и уехал. Откровения Диброва о свингерстве Волна хейта обрушилась не только на изменщицу, но и на ее мужа. В Сети вспомнили, как ведущий «Кто хочет стать миллионером» в беседе с Ольгой Бузовой в шоу на ТНТ назвал себя «активным участником свингерского движения» и даже похвалил пары, не стесняющиеся состоять в «открытых отношениях».

Знаете ли вы, что свингеры, в основном, сидят и обсуждают литературу, телевидение, политику, но только в простынях. Иногда удаляются все вместе… Но знаете чего нет в открытых отношениях? Того, что является главным проклятием сегодняшнего общества — там нет вранья! Дмитрий Дибров Телеведущий

В свете последних новостей поучения шоумена зазвучали по-новому. Некоторые комментаторы в соцсетях даже предположили, что Дибров специально придумал байку про свингерство, чтобы защитить свою репутацию и не прославиться как рогоносец.