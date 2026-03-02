Сегодня 19:45 Детство оборвалось за секунду. Как сын Красной Шапочки Яны Поплавской вытащил ее со дна 0 0 0 Фото: Belkin Alexey/news.ru / www.globallookpress.com Знаменитости

История расставания советской Красной Шапочки Яны Поплавской с режиссером Сергеем Гинзбургом в 2011 году гремела на всю Россию. За газетными заголовками о разделе имущества крылась история 14-летнего подростка, которому пришлось занять место главы семейства, пока взрослые делили миллионы.

В кошельке — ни гроша Развод после почти 25 лет совместной жизни стал неожиданностью — в один момент известная актриса осознала, что выстроенный за десятилетия фундамент рушится. Поплавская осталась без загородной недвижимости и финансовых сбережений, денег буквально не хватало на базовый набор продуктов. Тогда сын Никита запомнил мать в слезах на холодном кафеле. Позже он признался, что ему пришлось говорить с Поплавской, как строгий отец говорит с растерявшимся ребенком. Тогда в семье зародилось правило, навсегда изменившее судьбу сына Красной Шапочки.

Фото: Valery Lukyanov/Russian Look / www.globallookpress.com

Клятва сына Поплавской Никита стал для матери личным кризис-менеджером. Он заставлял ее умываться, краситься, носить красивые вещи и участвовать в съемках. Подросток видел в доме пустой холодильник и слезы матери на кафеле, тогда и сделал свой мужской выбор. Никита полностью отказался от финансовых вливаний отца и не выходил с ним на связь. Мальчик дал себе клятву. «Я никогда в жизни не позволю деньгам и алчности стать фундаментом моей семьи, и я буду безжалостно вырезать из своей жизни любого, кто ставит материальное выше человеческого», — говорил он.

Фото: Juliya Khanina/Russian Look / www.globallookpress.com

Развод спустя месяц Полученные в подростковом возрасте травмы сказались на Никите во взрослой жизни. Попытка построить собственную семью в 2021 году обернулась оглушительным крахом всего через месяц после загса. Молодая жена начала жестко диктовать материальные условия, требовала немедленно купить квартиру и дорогую машину, упрекала мужа в недостаточном заработке. Никита не стал перевоспитывать супругу и терпеть ее жадность — пара развелась.

Интересно Через некоторое время сын Поплавской снова решился на брак — свадьбу сыграли тихо. Скромная роспись состоялась в одном из столичных отделений МФЦ.

Сейчас Никита строит карьеру продюсера на одном из телеканалов, его жена — ассистент режиссера. Пара встретилась на съемочной площадке. Оказалось, у молодых людей много общего. Что известно о старшем сыне Поплавской Старший сын Поплавской, Клим Гинзбург, пошел по стопам отца и стал режиссером-документалистом. В июле 2015 года он женился на Евгении Остряковой, но через три года семья распалась.

Фото: РИА «Новости»

Через некоторое время пара снова сошлась — это произошло на карантине во время пандемии. Позже Клим ушел на СВО и стал снимать фильм о боевых действиях и помогать раненым бойцам. У него трое детей.