Дети звезд пошли в вузы. Кто выбрал бюджет, а кто будет учиться за 850 тысяч в год

Дети российских знаменитостей определились с будущими профессиями после окончания школы. Одни решили продолжить семейные династии и связать жизнь с творческими специальностями, другие выбрали программирование, дизайн, иностранные языки и даже юриспруденцию. Кто из звездных наследников прошел на бюджет, а кому родители оплатят учебу — выяснил 360.ru.

Анна Пересильд выбрала актерскую профессию

Закончившая школу экстерном в 17 лет дочь актрисы Юлии Пересильд и режиссера Алексея Учителя Анна Пересильд продолжила актерскую династию и поступила на программу «Актерское искусство в Московскую школу кино.

Фото: Belkin Alexey/news.ru / www.globallookpress.com

Куратором курса молодой студентки стала актриса Дарья Мороз. Пересильд призналась, что искала возможность не попасть на курс к своим родителям или близким друзьям семьи. Она подчеркнула, что с Мороз ее связывает общий взгляд на современную киноиндустрию. Учеба окажется недешевой: год на актерской программе Московской школы кино стоит 850 тысяч рублей.

Корней Петренко ушел в IT

Сын актеров Екатерины Климовой и Игоря Петренко Корней выбрал для продолжения образования IT-направление и поступил на факультет компьютерных наук Высшей школы экономики. Программированием Корней увлекся еще во время учебы в школе и подчеркивал, что видит свою будущую профессию в сфере разработки компьютерных игр.

Фото: Instagram*.com/klimova___ekaterina

Елена Климова полностью поддержала выбор сына и подчеркнула, что никогда не настаивала, чтобы дети продолжали творческую династию, а выбирали будущую профессию по душе. Стоимость обучения на факультете компьютерных наук ВШЭ в 2026 году зависит от выбранной программы и составляет от 640 до 980 тысяч рублей в год.

Медалист Олег Скулкин поступил в Бауманку

Сын актрисы и звезды шоу Comedy Woman Екатерины Скулкиной Олег после окончания школы выбрал техническое образование. Золотая медаль и успешные результаты Единого государственного экзамена обеспечили юноше бюджетное место в программе «Компьютерная безопасность» в Московском государственном техническом университете имени Баумана.

Фото: Instagram*.com/eskulkina

Мать талантливого сына объявила о его поступлении, опубликовав в социальных сетях уведомление, которое она получила на портале «Госуслуг». Скулкина подчеркнула, что этот день стал для нее самым счастливым за все лето 2026 года.

Двукратная стобалльница Полина Верещагина поступила в «Вышку»

Актер Олег Верещагин гордится талантами дочери Полины. Девочка не только закончила школу с золотой медалью, но и получила по 100 баллов на ЕГЭ по русскому языку и литературе и еще 92 балла за экзамен по английскому языку.

Фото: РИА «Новости»

Для дальнейшего обучения Полина выбрала Высшую школу экономики и поступила на программу «Иностранные языки и межкультурная коммуникация». В 2026 году на ней предусмотрено всего 35 бюджетных мест, одно из которых досталось дочери актера. Для сравнения, стоимость платного обучения на этой программе в 2026 году составляет 790 тысяч рублей в год.

Мирон Новиков выбрал юриспруденцию

Старший сын бывшей солистки группы «Блестящие» Ксении Новиковой Мирон после окончания школы поступил на юридический факультет Российского экономического факультета имени Плеханова. Об этом артистка сообщила в соцсетях.

Фото: Instagram*.com/ks_novikova_official

Новикова подчеркнула, что выбор вуза стал неслучайным. Главным преимуществом Плехановского университета артистка назвала военную кафедру. Учеба на юриспруденции в Плехановке обойдется в 350 тысяч рублей в год, или 175 тысяч за семестр.

Сандра Павлиашвили поступила во ВГИК

Младшая дочь певца Сосо Павлиашвили Сандра связала свое будущее с театральной сценой и кино. Она стала студенткой актерского факультета ВГИКа и ученицей мастерской Александра Федорова.

Фото: Instagram*.com/sanbublyaunnchewwablee

Сандра с детства занималась театральным искусством, училась в профильной школе и часто выступала вместе с отцом.

При поступлении во ВГИК учитывались результаты ЕГЭ по русскому языку и литературе, а также дополнительные испытания. На творческом экзамене Сандра получила максимальную оценку и заняла бюджетное место. На курсе Федорова всего 10 бесплатных мест. Остальным желающим учиться у мастера придется заплатить 708,5 тысячи рублей в год.

Федор Мерзликин бросил Суворовское училище ради кино

Старший сын заслуженного артиста России Андрея Мерзликина Федор сохранил семейную связь с кинематографом, но вместо актерской профессии выбрал работу по другую сторону камеры. Девятнадцатилетний молодой человек поступил в МГУ на направление «Продюсирование кино и телевидения». О зачислении сына Мерзликин сообщил в начале августа.

«Москва. МГУ. Студент официально», — написал актер.

Фото: РИА «Новости»

Изначально Федор не связывал свое будущее с творчеством. Еще подростком он поступил в Московское суворовское военное училище и даже участвовал в параде на Красной площади. Но в какой-то момент ему надоело маршировать и он забрал документы. Родители сына поддержали, но поставили условие — продолжить учебу в сильном образовательном учреждении. После ухода из Суворовского Федор занимался математикой и русским языком и поступил в частную «Новую школу». Спустя несколько лет он вновь прошел серьезный отбор — на этот раз уже МГУ. Год учебы на направлении «Продюсерство» в МГУ стоит более 925 тысяч рублей.

Нина Добрынина выбрала дизайн

Дочь заслуженного артиста России Николая Добрынина Нина после окончания школы поступила в Российский государственный художественно-промышленный университет имени Строганова на средовой дизайн.

К этому выбору девушка шла с детства. Добрынин рассказывал, что дочь занималась в Детской академии дизайна при Строгановке, писала картины, а ее графические работы участвовали в выставках. Также школьница увлеклась японской анимацие и мечтала стать мультипликатором.

Фото: Instagram*.com/nikolaydobrynun_official

Для поступления одних результатов ЕГЭ оказалось недостаточно — Нина также прошла дополнительное творческое испытание по рисунку. Сам Добрынин выбор дочери поддержал. Актер признался, что ему важно, чтобы Нина занималась делом по душе. Теперь она будет изучать средовой дизайн — направление, связанное с оформлением и организацией пространства. В 2026 году на ней предусмотрено 22 бюджетных и восемь платных мест. Стоимость обучения для поступивших на коммерческой основе составляет 630 тысяч рублей в год.

Корней Фаддеев отказался от бюджетного места из-за военной кафедры

Старший сын актеров Глафиры Тархановой и Алексея Фаддеева Корней после окончания школы решил стать дизайнером.

К приемной кампании семья готовилась заранее. Тарханова даже прошла специальные курсы для родителей, чтобы разобраться в стратегии поступления, чтобы правильно расставить вузы для подачи документов.

Фото: РИА «Новости»

Дополнительной сложностью для Корнея стали творческие испытания: требования к рисунку и критерии оценки различались в зависимости от вуза. На одних экзаменах молодой человек набирал 93–95 баллов из 100, на других результат оказывался значительно ниже. По итогам вступительных испытаний юноша попал на бюджет факультета графического дизайна Московского политехнического университета. Но там Корней не остался, решив учиться на графическом дизайне в РЭУ имени Плеханова из-за наличия военной кафедры. Стандартная стоимость обучения составляет 840 тысяч рублей в год, однако за высокие результаты дополнительных вступительных испытаний Корней получил скидку 30%. Таким образом, год учебы обойдется семье примерно в 588 тысяч рублей.

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