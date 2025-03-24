Снимал порно, писал Мадонне, сбежал из России. Где спрятался депутат Митрофанов и на что живет

Pravda Komsomolskaya/Russian Look
Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com

Сага об одном из самых одиозных депутатов России Алексее Митрофанове достойна голливудского фильма. Эпатажный политик снял порно, поддерживал проституток, предложил десятки безумных законов и хотел послать Мадонну на МКС. В 2014 году Митрофанов взял и просто сбежал из страны, оставив за собой шлейф скандалов и уголовное дело. Куда пропал странный политик, где берет деньги и что скрывает — в материале 360.ru.

Как Алексей Митрофанов попал в политику

В начале 1990-х годов Алексей Митрофанов познакомился с Владимиром Жириновским, основателем и лидером ЛДПР. Жириновский, известный своим ярким и нестандартным подходом к политике, искал людей, способных привлечь в партию молодежь и интеллигенцию. Образованный выпускник МГИМО с опытом работы в МИД, Митрофанов идеально подходил на эту роль.

Спрятал террориста на даче

Впрочем реальной политикой депутат заниматься не торопился. Его карьера изобиловала эпатажными выходками и провокационными инициативами. В 1998 году имя Митрофанова оказалось связано с Абдуллой Оджаланом, лидером Рабочей партии Курдистана, структурой, которую в Турции признали террористической. Турецкие власти обвинили депутата в том, что он укрывал Оджалана на своей даче в Подмосковье после того, как тот покинул Сирию.

Сам Митрофанов отрицал эти обвинения, утверждая, что это была попытка дискредитации.

Еще одной громкой инициативой стало его предложение в 2003 году предоставить политическое убежище президенту Ирака Саддаму Хусейну и лидеру Палестины Ясиру Арафату, что вызвало резкую критику как внутри России, так и за ее пределами.

Мадонна в космосе, Бузова и другой абсурд

Среди законодательных идей Митрофанова были и откровенно абсурдные: в 2005 году он предлагал учредить национальный праздник в честь победы футбольного клуба ЦСКА в Кубке УЕФА, а в 2007 году — автоматически выдавать депутатам юридические дипломы после одного срока в Госдуме. Он также хотел сажать в тюрьму любительниц нетрадиционных отношений на пять лет, а потом стал добиваться вручения Ордена Дружбы группе «Тату».

Кроме того, Митрофанов в свое время уверял коллег, что американская певица Мадонна выразила желание слетать в космос. Политик потратил немало сил в попытке убедить парламентариев отдать Роскосмосу поручение — чтобы госкорпорация всерьез занялась организацией такого мероприятия.

Примерно в то же время появились и слухи о романе Митрофанова с Ольгой Бузовой. В сети завирусились их совместные фотографии, на некоторых из них депутат нежно обнимает артистку за талию.

Алексей Митрофанов и Анфиса Чехова/Pravda Komsomolskaya/Russian Look
Фото: Алексей Митрофанов и Анфиса Чехова/Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com

Проституция, табак, многоженство

Скандальный политик регулярно выступал с озабоченными заявлениями о падении рождаемости в России. Одновременно он ратовал за легализацию проституции и многоженства.

Здоровье россиян в принципе заботило Митрофанова. По крайней мере, на словах. Депутат подал иск к американским табачным компаниям за нанесения вреда населению России.

Политик потребовал полмиллиарда долларов через суд. При этом чуть позднее, когда российские власти инициировали масштабные ограничения для курильщиков, Митрофанов принялся тормозить законопроект и пытаться его смягчить.

Снял порно и просчитался

В 2005 году он стал продюсером 26-минутного порнофильма «Юлия». В фильме угадывались образы тогдашнего президента Грузии Михаила Саакашвили и украинского политика Юлии Тимошенко. Картина вызвала международный резонанс: МИД Украины выразил протест, а сама Тимошенко назвала это «политической провокацией». В ярость пришел и Жириновский, после чего политическая карьера Митрофанова пошла на спад.

«Он ездил на киевский Майдан и ходил там в оранжевом шарфе. Вернулся из Киева и говорит мне: „Давай в Москве тоже палатки поставим, устроим то же самое“», — позднее рассказывал Жириновский.

Said Gadzhiev/Russian Look
Фото: Said Gadzhiev/Russian Look/www.globallookpress.com

Как Митрофанов растворился в воздухе

Госдума лишила Митрофанова депутатской неприкосновенности 10 июня 2014 года, что открыло путь к его уголовному преследованию. Политик на заседание не пришел.

Одновременно его сняли с поста председателя комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи, который занимал с 2012 года. Через девять дней депутат в беседе с прессой заявил, что просто уехал на лечение и скоро будет в России. Конечно, возвращаться никто не собирался.

Почему Митрофанов сбежал из России

Митрофанов бежал не просто так. Следственный комитет возбудил против него уголовное дело о крупном мошенничестве. Политика обвинили в вымогательстве 200 тысяч долларов у предпринимателя.

По данным следствия, Митрофанов и его сообщники обещали бизнесмену повлиять на решение арбитражного суда в его пользу в споре вокруг компании «Арктур-Строй».

Следствие утверждало, что Митрофанов лично участвовал в переговорах с предпринимателем, а его роль в схеме подтверждалась аудио- и видеозаписями, сделанными в ходе оперативных мероприятий.

Обвинение по статье 30 и части 4 статьи 159 УК предусматривало наказание до 12 лет лишения свободы, что стало серьезной угрозой для депутата. После лишения неприкосновенности 12 июня 2014 года и обысков, проведенных в его московской квартире, Митрофанов, вероятно, понял, что шансов избежать ареста становится все меньше.

Его сообщников уже задержали, Митрофанов оставался на свободе только благодаря своему статусу депутата.

Pravda Komsomolskaya/Russian Look
Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com

Где живет сейчас Алексей Митрофанов

После побега из России в 2014 году Алексей Митрофанов обосновался в Загребе, столице Хорватии. Информация о его местонахождении начала появляться в российских СМИ спустя год после исчезновения. В частности, в 2015 году журналисты газеты «Московский комсомолец» сообщили, что Митрофанова видели в русском магазине Ruske delicije в Загребе, где он даже сфотографировался с сотрудниками. Этот факт стал первым публичным подтверждением его пребывания в Хорватии.

Его супруга, Марина Лиллевяли, играет ключевую роль в обеспечении жизни семьи за границей. По данным хорватского бизнес-реестра, она является владелицей двух компаний в Загребе: одна занимается операциями с недвижимостью (покупкой, продажей и арендой), другая предоставляет консалтинговые услуги в сфере управления и ведения бизнеса.

Эти предприятия зарегистрированы на ее имя, и, согласно предположениям СМИ, доходы от них обеспечивают семью Митрофанова. Сам экс-депутат официально не фигурирует в бизнес-структурах жены, но предполагается, что он может оказывать ей поддержку в управлении или ведении дел.

Почему депутат сбежал в Хорватию

Хорватия как место жительства выбрана не случайно: страна входит в Евросоюз, но не являлась частью Шенгенской зоны на тот момент (Хорватия присоединилась к Шенгену только в 2023 году), что могло упрощать пребывание Митрофанова в условиях международного розыска. Россия и Хорватия имеют договор об экстрадиции, подписанный еще в 1996 году, однако никаких данных о запросах на выдачу Митрофанова со стороны российских властей в публичном доступе нет.

Pravda Komsomolskaya/Russian Look
Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com

Маленькая дочь и пасынок-мажор

У Алексея Митрофанова и Марины Лиллевяли есть общая дочь Зоя, родившаяся 20 февраля 2003 года. О ней известно крайне мало: семья сознательно держит Зою подальше от публичности, и никаких данных о ее образовании, занятиях или жизни в Хорватии в открытых источниках нет. Это может быть связано с желанием родителей защитить ее от внимания СМИ на фоне скандальной репутации отца.

Пасынок Митрофанова, Иван, сын Марины Лиллевяли от первого брака, более заметная фигура. Он родился в 1984 году и окончил МГИМО, получив диплом по специальности «Международные отношения».

Иван привлек внимание общественности в 2010 году, когда участвовал в шоу «Давай поженимся» на Первом канале. В эфире он представился как успешный молодой человек из состоятельной семьи, увлекающийся путешествиями и светской жизнью.

Позже он неоднократно давал интервью различным изданиям, рассказывая о жизни «золотой молодежи» и демонстрируя любовь к эпатажным поступкам, что роднит его с отчимом. После переезда семьи в Хорватию о его деятельности ничего не сообщалось, и неизвестно, живет ли он там вместе с матерью и отчимом.

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте