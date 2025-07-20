Сегодня 19:58 Демоны Честера Беннингтона: что толкнуло солиста Linkin Park на самоубийство 0 0 0 Фото: Mairo Cinquetti / www.globallookpress.com Знаменитости

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Со стороны казалось, что жизнь солиста Linkin Park Честера Беннингтона к 41 году абсолютно сложилась: слава, деньги, любящая семья и миллионы поклонников. Он всегда улыбался, строил планы и никак не показывал, что творится в душе на самом деле. Но ровно восемь лет назад, 20 июля 2017 года, музыкант покончил с собой. О том, что мучило рок-звезду, — в материале 360.ru.

Детство и юность Честера Беннингтона Честер родился и вырос в городе Финиксе в штате Аризона в семье детектива местной полиции и медсестры. Когда ему было 11, родители развелись. Мать будущей звезды забрала с собой старшего сына и одну из дочерей, а Беннингтона и другую дочь оставила жить с отцом. Можно только догадываться, как мальчик переживал поступок матери. Впрочем, самое страшное в его жизни случилось еще за несколько лет до этого. В одном из интервью Честер признавался, что в детские годы подвергся сексуальному насилию, которое его и надломило. Кто именно был мучителем, неизвестно. Но травма осталась на всю жизнь. Беннингтон очень рано пристрастился к всевозможным наркотикам и алкоголю в попытках сбежать от реальности, однако в итоге это лишь усугубляло проблемы. Вместе с тем он искал спасения в творчестве. Первым музыкальным инструментом у Честера было фортепиано. В юности он состоял во множестве музыкальных коллективов, в большинстве из которых занимал позицию вокалиста. Постепенно оброс связями в творческой среде, и в 1999 году группа, тогда носившая название Xero, пригласила его попробоваться на место солиста. Так началась история Linkin Park.

Фото: Aftonbladet / www.globallookpress.com

Как появился Linkin Park Ради сотрудничества с основанным Майком Шинодой коллективом артист отправился из Финикса в Лос-Анджелес и успешно прошел прослушивание. Дальше закрутилась вереница событий. Xero сменили название на Hybrid Theory и выпустили под ним альбом Hybrid Theory EP, который сумел привлечь внимание нескольких лейблов, в том числе Warner Brothers Records, с которым группа подписала контракт. Вскоре коллективу снова пришлось переименоваться, поскольку оказалось, что авторские права на название Hybrid Theory принадлежали британской группе Hybrid. Сперва Беннингтон предложил называться Lincoln park, вспомнив о парке Линкольна в Санта-Монике неподалеку от его дома. Однако из-за занятого интернет-домена с этим именем решено было остановиться на созвучном — Linkin Park. В 2000 году вышел дебютный альбом группы, подаривший миру хиты In the End и Crawling. Пластинка разлетелась тиражом свыше 30 миллионов и сделала записавших ее музыкантов суперзвездами.

Фото: Georg Wendt / www.globallookpress.com

На протяжении нескольких лет все только набирало обороты. Linkin Park выпустил еще несколько альбомов, общие продажи которых достигли 80 миллионов экземпляров, завоевал две премии «Грэмми» и сердца огромного числа поклонников по всему миру. Фанатов подкупала не только яркая музыка группы, но и искренность текстов. В песнях Честер откровенно пел о проблемах в семье, о зависимостях и сложных душевных переживаниях. Со сцены он буквально говорил о терзавших его демонах. К тому же полностью избавиться от пристрастия к алкоголю и запрещенным препаратам у Беннингтона не получалось, хотя и были длительные периоды ремиссии. «Я держусь. Почему все так тяжело? Держусь, ведь я способен нести на своих плечах гораздо больше. Я продолжаю таскать за собой все, что меня подкашивает», — говорилось в одной из песен под названием Heavy.

Фото: imago stock&people / www.globallookpress.com

Личная жизнь Честера Беннингтона Личная жизнь звезды тоже выглядела вполне удачно, несмотря на ряд перипетий. Первый брак Честера был довольно ранним, на девушке по имени Саманта он женился в 1996 году, в 20 лет. Избранницу не испугало, что возлюбленный на тот момент был настолько беден, что денег не хватило даже на обручальные кольца. В апреле 2002 года у супругов родился сын Дрэйвен, однако в 2005-м пара распалась. Тем не менее звездный отец всегда поддерживал связь с наследником. Уже в конце 2005-го он женился во второй раз — на модели Талинде Бентли, с которой прожил до самой смерти. Жена подарила артисту троих детей. Кроме того, еще до первого брака у Честера был рожденный в 1996 году сын Джейми от связи с Элкой Бренд и Исайя, которого, будучи в отношениях с Элкой, Беннингтон усыновил. Каждому из шести детей певец старался уделять время и внимание. Возможно, он не хотел заставлять их переживать чувство брошенности, с которым сам столкнулся в детстве.

Фото: Georg Wendt / www.globallookpress.com

Как умер Честер Беннингтон Новость о смерти 41-летнего солиста Linkin Park 20 июля 2017 года стала громом среди ясного неба. Честер покончил с собой. Шокированы были и фанаты знаменитости, и близкие люди, и коллеги. Никто из них не заметил, что Беннингтон находится на грани страшного шага. К тому же он до самого конца оставался улыбчивым и строил планы на будущее — через неделю группа собиралась отправиться в тур. Артист ушел из жизни в день рождения близкого друга, солиста коллективов Soundgarden и Audioslave Криса Корнелла, который незадолго до этого также покинул мир добровольно. Честер тяжело переживал утрату. В письме Корнеллу он признавался, что не представляет себе дальнейшей жизни без него. После смерти Честера Linkin Park приостановил свою деятельность на несколько лет. И только в 2023 году группа снова решила вернуться к выступлениям. В сентябре 2024-го стало известно, что в коллектив пришла новая вокалистка — Эмили Армстронг. Фанаты неоднозначно восприняли артистку, которая будто бы заменила Беннингтона. Но многие из них все-таки оказались благодарны за возрождение любимой группы и отметили, что Эмили старается сохранить дух старых песен Linkin Park.