Демоны Честера Беннингтона: что толкнуло солиста Linkin Park на самоубийство
Со стороны казалось, что жизнь солиста Linkin Park Честера Беннингтона к 41 году абсолютно сложилась: слава, деньги, любящая семья и миллионы поклонников. Он всегда улыбался, строил планы и никак не показывал, что творится в душе на самом деле. Но ровно восемь лет назад, 20 июля 2017 года, музыкант покончил с собой. О том, что мучило рок-звезду, — в материале 360.ru.
Детство и юность Честера Беннингтона
Честер родился и вырос в городе Финиксе в штате Аризона в семье детектива местной полиции и медсестры. Когда ему было 11, родители развелись.
Мать будущей звезды забрала с собой старшего сына и одну из дочерей, а Беннингтона и другую дочь оставила жить с отцом. Можно только догадываться, как мальчик переживал поступок матери.
Впрочем, самое страшное в его жизни случилось еще за несколько лет до этого. В одном из интервью Честер признавался, что в детские годы подвергся сексуальному насилию, которое его и надломило. Кто именно был мучителем, неизвестно. Но травма осталась на всю жизнь.
Беннингтон очень рано пристрастился к всевозможным наркотикам и алкоголю в попытках сбежать от реальности, однако в итоге это лишь усугубляло проблемы. Вместе с тем он искал спасения в творчестве.
Первым музыкальным инструментом у Честера было фортепиано. В юности он состоял во множестве музыкальных коллективов, в большинстве из которых занимал позицию вокалиста. Постепенно оброс связями в творческой среде, и в 1999 году группа, тогда носившая название Xero, пригласила его попробоваться на место солиста. Так началась история Linkin Park.
Как появился Linkin Park
Ради сотрудничества с основанным Майком Шинодой коллективом артист отправился из Финикса в Лос-Анджелес и успешно прошел прослушивание. Дальше закрутилась вереница событий.
Xero сменили название на Hybrid Theory и выпустили под ним альбом Hybrid Theory EP, который сумел привлечь внимание нескольких лейблов, в том числе Warner Brothers Records, с которым группа подписала контракт.
Вскоре коллективу снова пришлось переименоваться, поскольку оказалось, что авторские права на название Hybrid Theory принадлежали британской группе Hybrid. Сперва Беннингтон предложил называться Lincoln park, вспомнив о парке Линкольна в Санта-Монике неподалеку от его дома. Однако из-за занятого интернет-домена с этим именем решено было остановиться на созвучном — Linkin Park.
В 2000 году вышел дебютный альбом группы, подаривший миру хиты In the End и Crawling. Пластинка разлетелась тиражом свыше 30 миллионов и сделала записавших ее музыкантов суперзвездами.
На протяжении нескольких лет все только набирало обороты. Linkin Park выпустил еще несколько альбомов, общие продажи которых достигли 80 миллионов экземпляров, завоевал две премии «Грэмми» и сердца огромного числа поклонников по всему миру.
Фанатов подкупала не только яркая музыка группы, но и искренность текстов. В песнях Честер откровенно пел о проблемах в семье, о зависимостях и сложных душевных переживаниях.
Со сцены он буквально говорил о терзавших его демонах. К тому же полностью избавиться от пристрастия к алкоголю и запрещенным препаратам у Беннингтона не получалось, хотя и были длительные периоды ремиссии.
«Я держусь. Почему все так тяжело? Держусь, ведь я способен нести на своих плечах гораздо больше. Я продолжаю таскать за собой все, что меня подкашивает», — говорилось в одной из песен под названием Heavy.
Личная жизнь Честера Беннингтона
Личная жизнь звезды тоже выглядела вполне удачно, несмотря на ряд перипетий. Первый брак Честера был довольно ранним, на девушке по имени Саманта он женился в 1996 году, в 20 лет.
Избранницу не испугало, что возлюбленный на тот момент был настолько беден, что денег не хватило даже на обручальные кольца. В апреле 2002 года у супругов родился сын Дрэйвен, однако в 2005-м пара распалась. Тем не менее звездный отец всегда поддерживал связь с наследником.
Уже в конце 2005-го он женился во второй раз — на модели Талинде Бентли, с которой прожил до самой смерти. Жена подарила артисту троих детей. Кроме того, еще до первого брака у Честера был рожденный в 1996 году сын Джейми от связи с Элкой Бренд и Исайя, которого, будучи в отношениях с Элкой, Беннингтон усыновил.
Каждому из шести детей певец старался уделять время и внимание. Возможно, он не хотел заставлять их переживать чувство брошенности, с которым сам столкнулся в детстве.
Как умер Честер Беннингтон
Новость о смерти 41-летнего солиста Linkin Park 20 июля 2017 года стала громом среди ясного неба. Честер покончил с собой. Шокированы были и фанаты знаменитости, и близкие люди, и коллеги.
Никто из них не заметил, что Беннингтон находится на грани страшного шага. К тому же он до самого конца оставался улыбчивым и строил планы на будущее — через неделю группа собиралась отправиться в тур.
Артист ушел из жизни в день рождения близкого друга, солиста коллективов Soundgarden и Audioslave Криса Корнелла, который незадолго до этого также покинул мир добровольно. Честер тяжело переживал утрату. В письме Корнеллу он признавался, что не представляет себе дальнейшей жизни без него.
После смерти Честера Linkin Park приостановил свою деятельность на несколько лет. И только в 2023 году группа снова решила вернуться к выступлениям.
В сентябре 2024-го стало известно, что в коллектив пришла новая вокалистка — Эмили Армстронг. Фанаты неоднозначно восприняли артистку, которая будто бы заменила Беннингтона. Но многие из них все-таки оказались благодарны за возрождение любимой группы и отметили, что Эмили старается сохранить дух старых песен Linkin Park.