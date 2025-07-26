Даже машины нет. Почему скандальный миллионер Стерлигов начал клянчить деньги у правительства

Получивший скандальную репутацию миллиардер Герман Стерлигов растерял свои богатства. Теперь бывший «новый русский» не может себе позволить ни автомобиль, ни слуг.

Стерлигов в своем Telegram-канале признался, что былая роскошь стала ему не по карману. Чтобы «быть похожим на миллиардера» коммерсант в шутку попросил у правительства России два миллиона долларов. Взамен он пообещал терпеть издания, которые называют его богачом.

У меня к вам взаимовыгодное предложение: выделите мне хотя бы пару миллионов долларов, чтоб я хоть немного был похож на миллиардера. А то у меня даже машины уже несколько лет нет — не могу себе позволить. Ну и слуг бы поднанять хоть немного, а то сам колочусь по хозяйству с утра до вечера

Предприниматель также пожаловался, что вся выручка с продажи сыра и хлеба идет на расходы, связанные с возрождением промыслов и ремесел, а также на Общество любителей древней письменности. Он добавил, что по уши увяз в долгах: не заплатил даже плотникам и столярам.

«Миллиардер» также пожаловался, что не может позволить себе купить хорошую одежду.

«Немного надо бы картинку доработать. Я вам еще скажу: если бы [магазин одежды] не давал мне свою шикарную одежду в обмен на хлеб и сыр, то мне бы и на приличную одежду денег давно не хватало», — подчеркнул он.

В конце поста он заявил, что с нетерпением ждет подарок — «тяжелую спортивную сумку» с двумя миллионами долларов.