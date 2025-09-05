Сегодня 12:20 Даниил Воробьев: «Я кайфовал от этой демонической энергии». Искренний разговор в подкасте «Джентльмены предпочитают» Актер Даниил Воробьев раскрыл личный кодекс современного мужчины 0 0 0 Фото: 360.ru Эксклюзив

В новом выпуске подкаста 360.ru «Джентльмены предпочитают» — откровенный и глубокий разговор с одним из самых интересных российских актеров своего поколения Даниилом Воробьевым. Мы обсудили его путь из Костромы в Лондон, цену большого успеха, болезненное перевоплощение в сериалах «Урок» и «Жар» и его личный кодекс современного мужчины.

«Российская школа — это гвозди, которые помогают крепко держаться в профессии» В интервью Даниил признался: жесткая школа ВГИКа, несмотря на травмы, стала фундаментом, а западный опыт научил гибкости. Учеба в Англии дала артисту уникальное понимание съемочного процесса: «Там есть две оценки: какая идет за сцену, а вторая — за камеру… Это база, которая учила взаимодействовать с линзами». О российской системе Воробьев отзывается с уважением, несмотря на ее жесткость: «Я думаю, что не я один такой, но сейчас я понимаю, что это те гвозди, которые мне помогают прямо крепко держаться в профессии». Он признал: педагоги сознательно работали с эго студентов. Для молодых и амбициозных актеров это было болезненно, но эффективно.

«Я пригласил эту энергию и пошел с ней. Это была мистика» — о новом сериале «Жар» Чтобы сыграть правду, нужно прожить роль, а не изобразить ее. Это опасный, но катарсисный путь — так Воробьев оценил работу над образом шеф-повара Марка Левицкого. По его словам, главный герой — это человек с демонической энергией: «Он просто дикобраз, ничтожество, он просто демон… Он разрушает пространство и себя». Актеру пришлось не играть, а буквально превратиться в своего колючего персонажа: «Там все поменялось, и голос, кстати, тоже. И тело». На вопрос, было ли это комфортно, он отвечает парадоксально: «Это очень некомфортное ощущение… Но я не могу тебе сказать, что я не кайфовал. Я кайфовал. Это была мистика. Хочу ли я повторить это? Да, хочу повторить». Однако избавиться от этой энергетики оказалось сложнее, чем впустить ее: «Прошло полгода… Где-то я мог себе позволить поймать себя на мысли: „О, слава богу, у меня нет энергии Марка Левицкого“».

Фото: 360.ru

«Сила — это честность перед собой. Акты мазохизма в общении закончились» Порассуждал актер и о мужской силе. По его словам, современная сила — в аутентичности, уязвимости и осознанном выборе своего окружения. Но главная сила заключается в искренности: «Сила — это в первую очередь честность перед собой и окружающими». Воробьев признался, что сознательно ограничил свой круг общения, назвав это «гигиеной»: «Закончились акты мазохизма, дабы не обидеть человека… И стало жить гораздо легче». Теперь ближний круг актера — всего три-четыре человека. И попасть туда непросто.

«Поиск себя — это открытие новых граней. Боль — это объем» В подкасте Даниил Воробьев признался: личный кризис и профессиональные травмы — не враги, а топливо для роста и источник творческого материала. Свои поиски он описал так: «Поиск себя сейчас превратился в интересное азартное мероприятие. Это скорее не поиск себя, а открытие новых граней себя». Актер подчеркнул, что не боится боли и сложных переживаний, видя в них ресурс: «На своем примере я могу сказать точно, что боль, и потери, и страдания — это объем. Объем души, духовный объем, объем опыта».

В полном интервью вас ждет еще больше откровений: о мистической встрече с незнакомками, которые сказали: «Поехали!», о коллекционировании образов случайных прохожих для ролей и о том, почему очки — главный аксессуар. Полное видео смотрите по ссылке.