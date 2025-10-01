Сегодня 03:03 Вылетела из театра и хочет домой: как сейчас живет Чулпан Хаматова и что она сказала об СВО и России 0 0 0 Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press / www.globallookpress.com Шоу-бизнес

Чулпан Хаматова вчера была любимицей публики, а сегодня ее имя в России вспоминают лишь с гневом. Актриса сделала свой выбор 24 февраля 2022 года — и он аукнулся ей весьма печально. Почему Хаматову выгнали уже из зарубежного театра, как она поддерживает ВСУ, что говорила об СВО и может ли теперь вернуться в Москву — в материале 360.ru.

Чулпан Хаматова комплексовала с детства Чулпан Хаматова родилась в Казани в семье инженеров, и еще в детстве признавалась, что комплексовала из‑за «необычного имени». Татарское имя «Чулпан» означает «утренняя звезда», но одноклассники над ней только смеялись. Несмотря на трудности, в школьные годы она увлекалась фигурным катанием и даже поступила в экономический вуз, но потом бросила его ради актерской карьеры. Хаматова закончила знаменитый ГИТИС. Зрителей привлек уже ее первый, выпускной спектакль — «Дневники Анны Франк». С 1998 по 2022 год Чулпан Хаматова служила в «Современнике», где ее дебютной ролью стала Патриция Хольман в «Трех товарищах». В «Современнике» она блистала в «Трех сестрах», «Грозе», «Марии Стюарт» и многих других пьесах классиков. В 2012 году власти удостоили Хаматову звания «Народная артистка Российской Федерации».

Фото: РИА «Новости»

«Страна глухих» Вторая же роль в кино стала для Хаматовой прорывной. Артистка сыграла главную героиню в фильме Валерия Тодоровского «Страна глухих». Ее партнершей по сцене выступала Дина Корзун. Затем Чулпан Хаматова сыграла в картинах «Лунный папа», «Гибель империи», «Дети Арбата», и даже в международных проектах — например, в немецком фильме «Гуд бай, Ленин». На телевидении Хаматова в 2005–2006 годах вела программу «Жди меня», а еще участвовала (и победила) в шоу «Ледниковый период» ради продвижения своего благотворительного фонда. За свои роли она получила десятки наград: от «Ники» до государственных премий России. Спасла 77 тысяч жизней Помимо творчества, Хаматова известна общественной деятельностью: в 2006 году она вместе с актрисой Диной Корзун учредила фонд помощи больным детям. Они помогли тысячам онкобольных детей по России. После ее огласки к проекту присоединились и другие популярные актрисы — всего усилиями Хаматовой удалось спасти, по данным прессы, более 77 тысяч жизней. Позже Чулпан активно работала с другими благотворительными проектами — входила в Общественную палату и была одним из арт-директоров фестиваля современного искусства «Территория».

Фото: РИА «Новости»

В январе 2021 года Хаматова вошла в попечительский совет фонда «Круг добра», учрежденного при президенте России. Владимир Путин исключил из него актрису в декабре 2022 года. Любит Родину, но... Политическая позиция Чулпан Хаматовой долгое время оставалась неопределенной. В 2012 году артистка поддержала предвыборную кампанию Владимира Путина. Четырьмя годами позднее Хаматова в интервью уверяла, что российский президент предложил ей занять пост детского омбудсмена. После долгих раздумий артистка отказалась — по ее словам, почувствовала, что такая ноша будет для нее слишком тяжела. Уже в 2019 году артистка в новом интервью внезапно заявила, что Россия несет некую ответственность за ситуацию на юго-востоке Украины. Сразу после начала СВО Чулпан Хаматова попросила Владимира Путина «остановить боевые действия». На критику Хаматовой обратил внимание спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он счел, что своим высказыванием артистка «предала народ». Уже в марте 2022 года Чулпан Хаматова отбыла в Латвию. В интервью она жаловалась, что боится «потерять совесть» или «сесть в тюрьму», если останется. Скандалы Хаматовой в театре Семья Хаматовой поселилась в пригороде Риги, в скромном домике за миллион евро. Обеспечить привольную жизнь в Латвии артистке помогли российские заработки — на момент отъезда она запрашивала до 400 тысяч рублей за один съемочный день. Правда, потом Чулпан Хаматова внезапно принялась искать работу — тут удачно подвернулся Новый Рижский театр.

Фото: РИА «Новости»

За моноспектакль «Post Scriptum» Хаматовой присвоили «актрису года», но затем начались сложности. Катастрофически провалилась постановка Gogolis.Nature Morte — спектакль отменили за три дня до премьеры. Руководство театра назвало произошедшее «творческой неудачей». «На генеральном прогоне спектакля Херманис говорит: „Нет, это не пойдет“. Чулпан делает оленьи глаза, начинает кричать: „Что ты делаешь со мной? Я останусь без денег, без ролей“. Они назвали это творческим провалом. Просто билеты на эти спектакли на фиг никому не нужны, их не покупали», — раскрыл ситуацию критик Михаил Шахназаров. Уже летом 2024 года Хаматову из театра уволили. Предположительно, сразу три постановки с ее участием оказались убыточными, что «наносило театру репутационный ущерб». Ей пришлось перейти на гастроли по Европе и США. Кроме того, Латвийский национальный театр ввел мораторий на русскоязычные спектакли. Позднее стало известно, что Хаматовой за границей предлагают лишь эпизодические роли. После отъезда из России артистка и вовсе собиралась работать курьером. Как Хаматова помогала ВСУ Еще в 2022 году Хаматова выступила на проукраинском митинге в Риге. Позднее выяснилось, что артистка начала финансово поддерживать Украину. Летом 2024 года она вместе с братом Шамилем устроила в Вильнюсе показ мини-спектакля «Тараканище», пообещав перечислить все собранные средства на еду для жителей Украины. Такие акции привлекали внимание: писатель Захар Прилепин язвительно отметил, что Хаматова «скорбит о Полтаве и украинских военных», но при этом не думает о погибших в Донецке или под Белгородом. Наконец, Хаматова и сама призналась, что оказывает финансовую помощь украинским фондам: по ее словам, она «неоднократно поддерживала украинские фонды» и продолжает делать «частные благотворительные взносы».

Фото: РИА «Новости»

Чулпан Хаматову пустят в Россию? В мае 2025 года Чулпан Хаматова неожиданно заговорила о тоске по России. Ей захотелось вернуться домой, однако такую поездку артистка сочла рискованной. В июне того же года актриса Яна Поплавская рассказала, что вопрос Хаматовой якобы обсуждался в кулуарах ПМЭФ. «Для элиты важнее вернуть домой Козловских, Хаматовых, Урганта, Гудкова и прочую звездную пыль. Они возвращают предателей мановением руки. Пусть бойцы обратятся с просьбой о помощи к ним», — писала Поплавская в своем Telegram-канале. За что Хаматову выгнали из ресторана В 2023 году несколько СМИ сообщили, что официант отказался обслуживать Хаматову в рижском кафе «Čemodāns» — просто не понял ее русского языка. Затем к ситуации подключились гости. Они попросили артистку покинуть заведение. Та отреагировала резко: потребовала администратора, перевернула стакан с водой. Впрочем история с рестораном ясна не до конца. Пресса распространила несколько замечаний арт-директора заведения, однако затем уже сами владельцы опубликовали официальное опровержение. Они заявили, что Хаматова вообще к ним не заходила. Сама актриса ситуацию не комментировала.

Фото: РИА «Новости»

Что сказала Хаматова о России В 2024 году артистка уверяла, что в Россию все же не вернется — даже после финала СВО. По ее словам, приехать на Родину она сможет лишь тогда, «когда поменяется вообще все». В том же интервью Чулпан Хаматова объяснила, что при возвращении ей придется заняться «перевоспитанием людей, которые там остались». «Как делать эту работу? Я лично не знаю. Как бы лоботомия должна быть… Я не знаю даже. Как бы человеку объяснить: ты знаешь, что ты тогда был неправ», — говорила Хаматова.