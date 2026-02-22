22 февраля 2026 23:32 Ловелас или верный муж? Что всю жизнь скрывал «тот самый Мюнхгаузен» Олег Янковский 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Знаменитости

Кино

Театры

Актеры

Артисты

Олег Янковский — знаменитый актер театра и кино, народный артист СССР и любимец миллионов зрителей. Многие фильмы с его участием вошли в золотой фонд отечественного кинематографа. Янковского называли главным интеллигентом советского кино. Перед аристократом с экрана не могла устоять ни одна женщина, и он этим пользовался. Какие тайны хранил легендарный артист — в материале 360.ru.

Биография Олега Янковского Янковский родился 23 февраля 1944 года в многодетной семье, он был младшим из трех сыновей. Будущий артист с детства любил театр, музыку и искусство, рос очень творческим ребенком. Его жизнь изменилась после смерти отца в 1953 году, когда кормильцем семьи стал старший брат Олега — Николай, другой брат Ростислав забрал младшего себе на воспитание.

Интересно Отец Янковского — потомок польских дворян. Он был штабс-капитаном лейб-гвардии Семеновского полка, прошел Первую мировую войну. Мать, Марина Ненастьева, тоже голубых кровей. После Октябрьской революции Россию покидать они не стали. Янковский стал служить в Красной Армии, был товарищем Тухачевского. Репрессий, конечно же, не избежал. Его сослали в Казахстан, где и появился на свет Олег.

Мать сильно переживала из-за того, что младшего воспитывал средний сын, и вскоре парень вернулся к ней в Саратов. Там он окончил школу № 67. Янковский собирался поступать в мединститут, но случайно увидел объявление о приеме в Саратовское театральное училище.

Фото: РИА «Новости»

Вступительные экзамены на тот момент закончились, но Олег, чтобы узнать о правилах приема на следующий год зашел в кабинет директора. Тот спросил фамилию и сказал, что Янковский зачислен. Потом выяснилось, что брат Николай втайне от семьи решил поступать и прошел конкурс. Он уступил свое место в училище младшему. Олег начал учиться, но это давалось ему нелегко. «Говорил плохо, аппаратом обладал тяжелым, рот открывал неправильно», — вспоминал педагог по сценической речи. В роли Тузенбаха в дипломном спектакле «Три сестры» Янковский показал себя многообещающим актером. Это развеяло сомнения мастера курса. На втором курсе училища артист познакомился с Людмилой Зориной — она училась на год старше. Позже выпускницу пригласили в Саратовский драмтеатр. Зорину составила протекцию начинающему артисту Янковскому.

Фото: РИА «Новости»

Дебют в кино В кино, как и в театральное училище, он тоже попал случайно. Саратовский театр драмы поехал на гастроли во Львов. Актер зашел в ресторан гостиницы, где в тот момент ужинал режиссер Владимир Басов и члены съемочной группы будущего киноромана «Щит и меч». Речь шла о поиске актера на роль Генриха Шварцкопфа. Жена Басова, Валентина Титова, заметила Янковского за соседним столиком. «Вот сидит юноша с типичной арийской внешностью», — предложила она. Басов согласился, что молодой человек подошел бы идеально.

Он, конечно, какой-нибудь физик или филолог. Где найти артиста с таким умным лицом? Владимир Басов

Но когда режиссер узнал, что Янковский — профессиональный актер, то пригласил его на пробы. «Играем и, как все артисты на кинопробах, играем ужасно. Мне это не страшно, я уже утвержден, а Олег так стал переживать! У нас там стояла белая колонна, мраморная, и он был бледнее, чем эта колонна. Все трагическое состояние было выражено на его благородном лице. И чем дольше Олег держался за колонну, тем становился краше», — рассказал артист Станислав Любшин, уже утвержденный на роль разведчика Иоганна Вайса.

Фото: РИА «Новости»

Но Янковскому не пришлось утруждаться — помог Любшин.

Я тогда Басову говорю: «Владимир Павлович, ну посмотрите, как этот парень страдает, как точно вы выбрали артиста». Оператор Паша Лебешев меня поддерживает: «Действительно, он все интереснее и интереснее делается». И Басов согласился: «Да, с каждой секундой хорошеет, мы его утверждаем». Станислав Любшин

Актер прославился ролями в таких картинках, как «Служили два товарища», «Тот самый Мюнхгаузен», «Полеты во сне и наяву» и «Ностальгия».

Фото: РИА «Новости»

Личная жизнь Олега Янковского Вокруг Янковского всегда было много красивых женщин, его обожали все без исключения: хорош собой и обаятелен. Но актер всегда на первое место ставил семью, хотя вокруг него и ходило множество слухов. Особенно много их стало после смерти артиста. Женщины, коллеги по цеху, начали наперебой рассказывать о романах с Янковским, хотя, никаких реальных подтверждений этому не находили. Ближайшее окружение артиста заверяет, что у него была одна женщина — супруга Людмила Зорина.

Фото: РИА «Новости»

Сама она никогда не комментировала личную жизнь мужа. Но нет дыма без огня. Однажды актриса Елена Проклова призналась, что у нее с Янковским был страстный роман. Отношения длились два года. Знаменитый актер не мог разорвать эту связь, и в итоге Проклова инициировала разрыв. Однажды актриса рассказала, что ждала ребенка от любовника, и ей пришлось сделать аборт. Еще один роман Янковский якобы крутил с Еленой Костиной — она была младше актера на 20 лет. Также в списке любовниц — Елена Войновская. Ходили даже слухи, что у актера есть внебрачный ребенок. В семье Янковского и Зориной появился сын Филипп, который подарил родителям двоих внуков: Ивана и Елизавету.

Фото: РИА «Новости»

Что скрывал Янковский Поговаривали, что порой Янковский жалел о выборе профессии актера. Журналисты aif.ru однажды поинтересовались, так ли это.

Это правда, иногда жалею. Весь трагизм актерской профессии в том, что однажды и народная любовь, и достойные роли остаются позади. Это очень болезненный, страшный момент. Но если ты видишь, что на спектакле сидят молодые девушки, значит, дела у тебя идут хорошо. Олег Янковский

Янковский боялся сцены — перед спектаклем он подолгу старался успокоиться. Актер плохо запоминал текст и просил партнеров подстраховывать его. При этом он всегда все делал на высшем уровне.

Фото: РИА «Новости»

Страшный диагноз и смерть После 60 лет у Янковского ухудшилось самочувствие, московские врачи диагностировали рак поджелудочной железы. Шансов спасти актера практически не оставалось. Янковский уехал на лечение в Германию, немецкие медики обнадежили ремиссией. Но это состояние длилось недолго, скоро артисту стало хуже, и он решил отказаться от продолжения лечения. Актер понял и принял неизбежность скорого конца и захотел провести остаток времени в кругу семьи и на сцене. Он до последнего вдоха репетировал новые постановки и играл в спектакле «Женитьба». «Он уходил очень достойно и спокойно, до последних мгновений выходил на сцену и ни на что не жаловался. Никто не видел, что ему тяжело, поэтому он продолжал. Как только он почувствовал, что зритель замечает, он ушел», — рассказывал худрук театра «Ленком» Марк Захаров.

Фото: РИА «Новости»

Янковского не стало 20 мая 2009 года в возрасте 65 лет. Его похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве, попрощаться с артистом пришли тысячи людей: родственники и близкие, коллеги и поклонники, для которых легендарный актер навсегда останется символом ушедшей эпохи.