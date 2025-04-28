«Наша дочь не хотела умирать». Что убило юную блогершу из Петербурга Настю Тропицель
Со дня смерти 18-летней миллионерши Анастасии Зубриной прошло почти пять лет. Девушка покорила сердца подписчиков благодаря блогу, который она вела под ником Настя Тропицель. Жизнь петербурженки оборвалась из-за ДТП — она разбилась на байке. Но к ее смерти привела целая цепочка обстоятельств.
Все самое лучшее — детям
Настя родилась в благополучной семье, где родители приложили максимум усилий для того, чтобы их дети ни в чем не нуждались. Будущая блогерша увлекалась рукоделием, конным спортом, танцами и фигурным катанием. Отец Насти Андрей признался, что пытался дать дочерям все, чего у него самого не было.
С 12 лет девочка стала увлекаться блогингом: первые видео снимала на телефон, а потом попросила у родителей профессиональную камеру на день рождения.
Первый миллион
Постепенно страничка Насти начала пополняться подписчиками, и за несколько лет блог стал миллионным. Тут же пришли и рекламодатели. Уже к 18 годам Настя стала миллионершей, сообщил aif.ru.
Родители гордились дочерью, которая на свои деньги покупала дорогие камеры, ноутбуки и прочую технику. Доход Насти вырос настолько, что она могла позволить себе путешествие за границу.
«Я очень волновался. Места себе не находил, по десять раз в день пересматривал ее сторис, чтобы увидеть, что все в порядке. У меня даже проблемы со сном начались, таблетки стал пить», — рассказывал отец.
В то же время родители отдавали себе отчет в том, что дочь взрослеет и ей следует доверять.
«Ребенка угробил!»
Настя отметила 18-летие в феврале 2020 года. Тогда она решила отправиться на Бали, пожить там некоторое время. На курорте девушка познакомилась с 30-летним мотоинструктором Виктором и начала посещать его курсы вождения.
Позже между ними вспыхнул бурный роман. Виктор увлекался эзотерическими практиками, к чему также приобщил юную миллионершу. С тех пор Настя стала отдаляться от родных и часто с ними ссориться. Ударом для родственников стала новость о покупке байка.
«Я плакал, я умолял ее не ездить на байке. Ну, выбери ты скутер, зачем тебе байк. Когда она сообщила, что впервые разогналась на байке до 150 километров в час, я чуть с ума не сошел», — вспоминал Андрей.
Сообщение «с Настей беда» пришло родителям 21 июня 2020 года. Девушка разогналась на байке и врезалась в бордюр. От полученных травм она погибла на месте. Виктор был рядом с возлюбленной. У родителей появились вопросы к молодому человеку.
«Ты же инструктор, ты же профессионал, ты ребенка угробил! Как ты мог допустить такое?» — возмущались близкие Насти.
«Смотрел, как она горит»
Виктор не постеснялся хайпить на смерти возлюбленной. Он завалил свой личный блог признаниями в любви, описывал личные и интимные подробности их совместной жизни. С родителями девушки мужчина вел себя неподобающе, заявляя, что «ничего им не должен».
Родственники хотели забрать тело дочери в Россию, но из-за бумажных проволочек и свирепствовавшего COVID-19 сделать это было невозможно. Тут же объявились «друзья», которые публично заявили, что Настя якобы мечтала, чтобы ее прах развеяли на Бали.
«Наша дочь не хотела умирать. Она мечтала прожить до старости. На церемонии прощания присутствовал и Виктор. И вел себя странно. Он специально зашел за ширму, куда уезжает гроб, чтобы видеть, как она горит», — рассказал отец покойной.
Родители все же привезли шкатулку с прахом Насти и захоронили на родной земле. Спустя пять лет после смерти юной блогерши хайп вокруг нее улегся. Но родители девушки навсегда останутся с незатихающей болью в сердце.