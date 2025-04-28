«Наша дочь не хотела умирать». Что убило юную блогершу из Петербурга Настю Тропицель

Со дня смерти 18-летней миллионерши Анастасии Зубриной прошло почти пять лет. Девушка покорила сердца подписчиков благодаря блогу, который она вела под ником Настя Тропицель. Жизнь петербурженки оборвалась из-за ДТП — она разбилась на байке. Но к ее смерти привела целая цепочка обстоятельств.

Все самое лучшее — детям

Настя родилась в благополучной семье, где родители приложили максимум усилий для того, чтобы их дети ни в чем не нуждались. Будущая блогерша увлекалась рукоделием, конным спортом, танцами и фигурным катанием. Отец Насти Андрей признался, что пытался дать дочерям все, чего у него самого не было.

С 12 лет девочка стала увлекаться блогингом: первые видео снимала на телефон, а потом попросила у родителей профессиональную камеру на день рождения.

Первый миллион

Постепенно страничка Насти начала пополняться подписчиками, и за несколько лет блог стал миллионным. Тут же пришли и рекламодатели. Уже к 18 годам Настя стала миллионершей, сообщил aif.ru.

Родители гордились дочерью, которая на свои деньги покупала дорогие камеры, ноутбуки и прочую технику. Доход Насти вырос настолько, что она могла позволить себе путешествие за границу.

«Я очень волновался. Места себе не находил, по десять раз в день пересматривал ее сторис, чтобы увидеть, что все в порядке. У меня даже проблемы со сном начались, таблетки стал пить», — рассказывал отец.

В то же время родители отдавали себе отчет в том, что дочь взрослеет и ей следует доверять.