Сегодня 06:47 Стала старухой в 38 лет. Что Теняковой пришлось вынести ради Юрского и фильма «Любовь и голуби» 0 0 0 Знаменитости

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Наталья Тенякова прошла удивительный путь от скромной ленинградской девочки до народной любимицы, создавшей один из самых узнаваемых образов в советском кино. Ее преданность театру и мужество перед жизненными испытаниями вызывают искреннее восхищение. Как 38-летней актрисе удалось так убедительно сыграть пожилую бабу Шуру и почему эта роль стала для нее особенной, несмотря на все сложности съемок — в материале 360.ru.

Слишком молодая бабушка Фильм Владимира Меньшова «Любовь и голуби» сразу после выхода в 1984 году мгновенно завоевал народную любовь, а реплики его героев разошлись на цитаты. Особое место среди любимых персонажей заняли деревенские соседи Кузякиных — дядя Митя и баба Шура, которых сыграли Сергей Юрский и Наталья Тенякова. Режиссер изначально искал на эти роли актеров старшего возраста, но после проб Юрского изменил свое решение. На роль бабы Шуры Меньшов предложил супругу артиста — Наталью Тенякову, хотя сама она сомневалась. За кулисами гримерного чуда На момент съемок актрисе было всего 38 лет, а ее героиня — пожилая деревенская женщина. Для перевоплощения использовали сложный грим: лицо покрывали специальной пленкой, которая после высыхания создавала эффект морщин.

Фото: РИА «Новости»

«Меня загримировали до неузнаваемости. Потом все лицо было измятым. Знаете, что такое пластический грим? Когда его снимаешь, на лице еще долго остается отпечаток — хоть утюгом разглаживай», — вспоминала Тенякова. Несмотря на трудности, роль бабы Шуры стала для Теняковой особенной. Даже спустя годы актриса признавалась, что это ее самая любимая работа в кино, хотя сам процесс съемок казался ей утомительным.

Для меня это неинтересно, скучно… Снимают отдельными кусками, то с конца начнут, то с середины. Наталья Тенякова

Несмотря на всенародную любовь к образу бабы Шуры, сама Наталья Тенякова всегда считала себя прежде всего театральной актрисой. Этот неожиданный кинематографический успех стал для нее скорее приятным исключением в творческой биографии, корни которой уходят в далекое ленинградское детство. Бунт против родительской воли Наталья Тенякова родилась 3 июля 1944 года в блокадном Ленинграде, в семье инженеров, далеких от мира искусства. Послевоенное детство будущей актрисы прошло в атмосфере строгости и порядка, где главными ценностями считались образование и трудолюбие. Родители мечтали, чтобы дочь стала педагогом. Но в школе Наталья попала в театральный кружок, где впервые ощутила магию сцены, и в итоге поступила в театральный институт. Решение стать актрисой вызвало бурю негодования у отца, он несколько месяцев не разговаривал с дочерью. Конфликт разрешился только после вмешательства педагога Бориса Зона, который лично пришел в дом Теняковых и убедил родителей в таланте их дочери.

Фото: РИА «Новости»

В театральном институте скромная девушка с хрипловатым голосом постепенно раскрыла свой уникальный дар. Ее сокурсниками были будущие звезды театра — Ольга Антонова, Лев Додин и другие, но именно Тенякова быстро стала одной из самых ярких студенток курса. После окончания института в 1966 году начался ее профессиональный путь — в театре имени Ленинского комсомола, где она дебютировала в «Трехгрошовой опере». Уже тогда критики отмечали особую «густую и мелодичную материю» ее речи и неповторимую манеру исполнения. Эти первые шаги в профессии, сделанные вопреки родительским ожиданиям, определили всю дальнейшую судьбу актрисы. Детская мечта о сцене, едва не разбившаяся о суровую реальность и отцовский гнев, в итоге привела Тенякову к настоящему призванию. Как театральный роман стал историей на полвека Вначале личная жизнь Натальи Теняковой складывалась вполне традиционно — она вышла замуж за своего сокурсника Льва Додина. Этот брак, заключенный скорее по юношеской привычке, чем по страсти, напоминал «жизнь добрых соседей по коммуналке» — спокойную, но лишенную глубоких чувств. Все изменилось, когда Теняковой предложили сыграть в телеспектакле «Большая кошачья сказка» вместе с кумиром ленинградской сцены Сергеем Юрским. Уже на первой репетиции неопытная актриса потеряла голову от чувств к знаменитому артисту, который был на девять лет старше и состоял в отношениях с примой Большого Драматического Театра (БДТ) имени Товстоногова Зинаидой Шарко.

Фото: Наталья Тенякова с мужем Сергеем Юрским / РИА «Новости»

«Я полюбила другого», — прямо заявила Тенякова мужу, когда осознала силу своих чувств к Юрскому. Додин воспринял это как временное увлечение, но для Натальи это стало «солнечным ударом», перевернувшим всю ее жизнь. После нескольких лет тайного обожания, когда Тенякова уже работала в БДТ, их чувства стали взаимными — Юрский ушел от Шарко. В 1970 году влюбленные поженились, а через три года у них родилась дочь Дарья. Однако счастье молодой семьи омрачали гонения со стороны властей — Юрского, заподозренного в диссидентстве, перестали снимать в кино и ограничивали в театре. В знак солидарности Тенякова, карьера которой находилась на взлете, совершила решительный поступок. Она взяла фамилию мужа.

Я в тот же день пошла и сменила фамилию на Юрскую. Наталья Тенякова

В 1978 году семья была вынуждена покинуть Ленинград и начать жизнь заново в Москве. Они ютились в крошечной комнатке, а Тенякова, оставившая успешную карьеру в БДТ, терпеливо поддерживала мужа в этот трудный период. Вскоре оба нашли работу в столичных театрах, а их дочь Дарья пошла по стопам родителей. Прожив вместе почти полвека, Наталья Тенякова и Сергей Юрский доказали, что их союз был основан не только на страсти, но и на глубоком взаимном уважении. Даже после смерти Юрского в 2019 году актриса продолжала хранить верность их любви, которая началась с того самого дня на первой репетиции телеспектакля. Сцена как лекарство от горя Смерть мужа стала тяжелым ударом для Теняковой — актриса не смогла оставаться в их общей квартире, где каждая вещь напоминала о муже. Первые полгода она прожила у дочери Дарьи, постепенно возвращаясь к работе, которая всегда была для нее лучшим лекарством от горя.

Фото: РИА «Новости»

Тенякова создала проект «Мхатовские пятницы», где зрители могли встретиться с известными актерами, а в 2022 году представила монодраму «Говорит Москва». Несмотря на возраст, она продолжала выходить на сцену МХТ имени Чехова в спектаклях «Лес» и «Офелия боится воды», доказывая, что театр остается ее главной страстью. В начале 2025 года пришлось отменить спектакли с участием Теняковой из-за проблем со здоровьем актрисы. Ей приходилось лечиться амбулаторно.

Спектакль отменили, потому что сейчас я не совсем здорова. Попала в больницу, но я уже из нее вышла. Я все-таки пожилой человек, это совершенно нормально. Сейчас я дома, буду лечиться. Наталья Тенякова

Сейчас, перешагнув восьмидесятилетний рубеж, Наталья Тенякова реже появляется в театре, но сохраняет связь с профессией через общение с дочерью и внуками. Ее гримерка по-прежнему хранит портрет Юрского — человека, чья память продолжает согревать ее даже в самые трудные дни. Бессмертная баба Шура На протяжении всей своей творческой жизни Наталья Тенякова остается верной сцене, демонстрируя редкое актерское мастерство и преданность театру. И хотя сама актриса считает себя прежде всего театральной артисткой, все же миллионы зрителей запомнят ее как неподражаемую бабу Шуру из любимого фильма «Любовь и голуби».