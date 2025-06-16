Стала старухой в 38 лет. Что Теняковой пришлось вынести ради Юрского и фильма «Любовь и голуби»
Наталья Тенякова прошла удивительный путь от скромной ленинградской девочки до народной любимицы, создавшей один из самых узнаваемых образов в советском кино. Ее преданность театру и мужество перед жизненными испытаниями вызывают искреннее восхищение. Как 38-летней актрисе удалось так убедительно сыграть пожилую бабу Шуру и почему эта роль стала для нее особенной, несмотря на все сложности съемок — в материале 360.ru.
Слишком молодая бабушка
Фильм Владимира Меньшова «Любовь и голуби» сразу после выхода в 1984 году мгновенно завоевал народную любовь, а реплики его героев разошлись на цитаты. Особое место среди любимых персонажей заняли деревенские соседи Кузякиных — дядя Митя и баба Шура, которых сыграли Сергей Юрский и Наталья Тенякова.
Режиссер изначально искал на эти роли актеров старшего возраста, но после проб Юрского изменил свое решение. На роль бабы Шуры Меньшов предложил супругу артиста — Наталью Тенякову, хотя сама она сомневалась.
За кулисами гримерного чуда
На момент съемок актрисе было всего 38 лет, а ее героиня — пожилая деревенская женщина. Для перевоплощения использовали сложный грим: лицо покрывали специальной пленкой, которая после высыхания создавала эффект морщин.
«Меня загримировали до неузнаваемости. Потом все лицо было измятым. Знаете, что такое пластический грим? Когда его снимаешь, на лице еще долго остается отпечаток — хоть утюгом разглаживай», — вспоминала Тенякова.
Несмотря на трудности, роль бабы Шуры стала для Теняковой особенной. Даже спустя годы актриса признавалась, что это ее самая любимая работа в кино, хотя сам процесс съемок казался ей утомительным.
Для меня это неинтересно, скучно… Снимают отдельными кусками, то с конца начнут, то с середины.
Наталья Тенякова
Несмотря на всенародную любовь к образу бабы Шуры, сама Наталья Тенякова всегда считала себя прежде всего театральной актрисой. Этот неожиданный кинематографический успех стал для нее скорее приятным исключением в творческой биографии, корни которой уходят в далекое ленинградское детство.
Бунт против родительской воли
Наталья Тенякова родилась 3 июля 1944 года в блокадном Ленинграде, в семье инженеров, далеких от мира искусства. Послевоенное детство будущей актрисы прошло в атмосфере строгости и порядка, где главными ценностями считались образование и трудолюбие.
Родители мечтали, чтобы дочь стала педагогом. Но в школе Наталья попала в театральный кружок, где впервые ощутила магию сцены, и в итоге поступила в театральный институт.
Решение стать актрисой вызвало бурю негодования у отца, он несколько месяцев не разговаривал с дочерью. Конфликт разрешился только после вмешательства педагога Бориса Зона, который лично пришел в дом Теняковых и убедил родителей в таланте их дочери.
В театральном институте скромная девушка с хрипловатым голосом постепенно раскрыла свой уникальный дар. Ее сокурсниками были будущие звезды театра — Ольга Антонова, Лев Додин и другие, но именно Тенякова быстро стала одной из самых ярких студенток курса.
После окончания института в 1966 году начался ее профессиональный путь — в театре имени Ленинского комсомола, где она дебютировала в «Трехгрошовой опере». Уже тогда критики отмечали особую «густую и мелодичную материю» ее речи и неповторимую манеру исполнения.
Эти первые шаги в профессии, сделанные вопреки родительским ожиданиям, определили всю дальнейшую судьбу актрисы. Детская мечта о сцене, едва не разбившаяся о суровую реальность и отцовский гнев, в итоге привела Тенякову к настоящему призванию.
Как театральный роман стал историей на полвека
Вначале личная жизнь Натальи Теняковой складывалась вполне традиционно — она вышла замуж за своего сокурсника Льва Додина. Этот брак, заключенный скорее по юношеской привычке, чем по страсти, напоминал «жизнь добрых соседей по коммуналке» — спокойную, но лишенную глубоких чувств.
Все изменилось, когда Теняковой предложили сыграть в телеспектакле «Большая кошачья сказка» вместе с кумиром ленинградской сцены Сергеем Юрским. Уже на первой репетиции неопытная актриса потеряла голову от чувств к знаменитому артисту, который был на девять лет старше и состоял в отношениях с примой Большого Драматического Театра (БДТ) имени Товстоногова Зинаидой Шарко.
«Я полюбила другого», — прямо заявила Тенякова мужу, когда осознала силу своих чувств к Юрскому.
Додин воспринял это как временное увлечение, но для Натальи это стало «солнечным ударом», перевернувшим всю ее жизнь. После нескольких лет тайного обожания, когда Тенякова уже работала в БДТ, их чувства стали взаимными — Юрский ушел от Шарко.
В 1970 году влюбленные поженились, а через три года у них родилась дочь Дарья. Однако счастье молодой семьи омрачали гонения со стороны властей — Юрского, заподозренного в диссидентстве, перестали снимать в кино и ограничивали в театре.
В знак солидарности Тенякова, карьера которой находилась на взлете, совершила решительный поступок. Она взяла фамилию мужа.
Я в тот же день пошла и сменила фамилию на Юрскую.
Наталья Тенякова
В 1978 году семья была вынуждена покинуть Ленинград и начать жизнь заново в Москве. Они ютились в крошечной комнатке, а Тенякова, оставившая успешную карьеру в БДТ, терпеливо поддерживала мужа в этот трудный период. Вскоре оба нашли работу в столичных театрах, а их дочь Дарья пошла по стопам родителей.
Прожив вместе почти полвека, Наталья Тенякова и Сергей Юрский доказали, что их союз был основан не только на страсти, но и на глубоком взаимном уважении. Даже после смерти Юрского в 2019 году актриса продолжала хранить верность их любви, которая началась с того самого дня на первой репетиции телеспектакля.
Сцена как лекарство от горя
Смерть мужа стала тяжелым ударом для Теняковой — актриса не смогла оставаться в их общей квартире, где каждая вещь напоминала о муже. Первые полгода она прожила у дочери Дарьи, постепенно возвращаясь к работе, которая всегда была для нее лучшим лекарством от горя.
Тенякова создала проект «Мхатовские пятницы», где зрители могли встретиться с известными актерами, а в 2022 году представила монодраму «Говорит Москва». Несмотря на возраст, она продолжала выходить на сцену МХТ имени Чехова в спектаклях «Лес» и «Офелия боится воды», доказывая, что театр остается ее главной страстью.
В начале 2025 года пришлось отменить спектакли с участием Теняковой из-за проблем со здоровьем актрисы. Ей приходилось лечиться амбулаторно.
Спектакль отменили, потому что сейчас я не совсем здорова. Попала в больницу, но я уже из нее вышла. Я все-таки пожилой человек, это совершенно нормально. Сейчас я дома, буду лечиться.
Наталья Тенякова
Сейчас, перешагнув восьмидесятилетний рубеж, Наталья Тенякова реже появляется в театре, но сохраняет связь с профессией через общение с дочерью и внуками. Ее гримерка по-прежнему хранит портрет Юрского — человека, чья память продолжает согревать ее даже в самые трудные дни.
Бессмертная баба Шура
На протяжении всей своей творческой жизни Наталья Тенякова остается верной сцене, демонстрируя редкое актерское мастерство и преданность театру. И хотя сама актриса считает себя прежде всего театральной артисткой, все же миллионы зрителей запомнят ее как неподражаемую бабу Шуру из любимого фильма «Любовь и голуби».